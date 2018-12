Madhara yatokanayo na ulaji chips

Chips zina mafuta. Na mojawapo ya sehemu mafuta(fats) zinapohifadhiwa ni around the heart.. Pia kutoka m.a..t..a.k.o Ukila saana inasababisha m.a.t.a.k.o kuwa makubwa.. So kama huwezi kuacha kabisa bac kula atleast once per week! Mimi binafc chips kula ni nadra saana.. I can say once per month!