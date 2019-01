LET'S GO SWIMMING

Hello Friends in Jamiiforums,Je wapenda kujifunza kuogelea lakini hujapata kampani salama ya kukuguide ili uweze kujua kuogelea???Nakaribisha marafiki wanaopenda kujifunza kuogelea jst for funny sio uwe pro....join me at Kijiji Beach Resort Kigamboni...leo kuanzia saa tisa jioni....Nitakufundisha hatua zote za awali za kuogelea kwa usalama kabisa and naamini by the end of the day utakuwa na uwezo mzuri wa kuelea kwenye maji na kuanza basic move.Mara ya mwisho nimeenda pale entrance fees ilikuwa ni 15K (coupon package ambayo imeinclude swimming cost na lunch for one)Kariibuni tufanye mazoezi kwa afya ya mwili na akili...nichek pm kama utapenda au kama utapenda kuja pasipo kutaka kureveal ur id kwangu...You are welcome ukifika reception nitaacha maagizo yoyote atakayekuja muulizia "Delivery Man" nitakuja kuitwa na nitajua you are one of us.Sent using Jamii Forums mobile app