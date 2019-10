Kwanini degree ya MD or BVM hazina makundi?

Fiziolojia said: Mbona watu wa maabara, wauguzi, na wafamasia ambao pia wana deal directly na afya mwanadamu digrii zao zina madaraja!??



Bado hujanishawishi. Click to expand...

I've a degree in Engineering, so I know nothing about MD. Chochote kilichopo kwenye maandishi yangu ni mawazo yangu tu, it doesn't necessarily have to be correct reason to the posed question.