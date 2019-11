Kosa Langu.

Chapter 11



Mungu wangu! Nilipatwa na mshangao, alikua ni Leyra Lacena kama nilivyodhani. Nilijitahidi sana kumkwepa mwanamke huyu maisha yangu yote kwa kubadilisha namba yangu ya simu na kukatisha mawasiliano lakini haikuwezekana, kwa mara ya kwanza baada ya miaka mingi hatimaye tulikua tunaonana tena ana kwa ana. Leyra alishangaa sana kuniona, unaanzaje kumsahau mtu unayempenda maisha yako yote?. Leyra alinikumbuka, aliponiona tu mapigo yake ya moyo yalibadilika na kuanza kupiga haraka, pumzi zake nazo zikapanda ni kama mtu aliyetoka kukimbizwa na mbwa wa polisi.



“Alfred Kamba!!” Leyra aliniita kwa mshangao.



Alishindwa kujizuia, nguvu ya mapenzi ilikua kubwa kuliko nguvu yake ya mwili, ilimzidia kiasi cha kumfanya aje anikumbatie na kuyabusu mashavu yangu, kama isingekua pete ya ndoa mkononi mwake bila shaka angeibusu midomo yangu. Sikujua kama nilifurahi kumuona Leyra ama laa, kwangu kila kitu kilikua kawaida, hata alivyonikumbatia sikuona mabadiliko yoyote mwilini kwangu, kila alichokifanya hakikunisisimua kama zamani, labda kwa sababu nilikua nimeanza kumpenda sana Lucyra.



Nilimkaribisha kwenye kiti kisha nikaendelea kuifanya kazi yangu, baada ya kusalimiana nilichukua faili la mtoto wake na kuanza kumueleza kuhusu oparesheni ya mtoto wake na maendeleo yatakavyokua baada ya kumpatia matibabu hayo. Baada ya hapo tuliongea kidogo kisha nikamuomba Leyra anipishe niendelee kuhudumia wagonjwa wengine.

Kesho yake tena Leyra alikuja kumuona mtoto wake, kama kawaida alikuja ofisini kwangu bila hiyana nilimkaribisha. Tuliongea kidogo kisha Leyra akaniomba tutoke, siku hiyo sikua na kazi nyingi nilimkubalia. Alitaka tutumie usafiri wake lakini niligoma nilikua makini sana na ndoa yake. Tulikubaliana kwenda serena hotel kupata chakula cha mchana na kufanya maongezi kidogo hivyo kila mtu aliondoka ma gari lake mpaka hotelini na hapo tukaagiza chakula na kuanza maongezi yetu.



Tuliongea mambo mengi sana, swali la kwanza la Leyra ilikua kuhusu mahusiano yangu, aliniuliza kama nina mtu au nipo mwenyewe. Bila uoga nilimdanganya kua nina familia tayari, mke na watoto wawili. Uso wake ulibadilika kidogo, kwa shingo upande Leyra alinipongeza kama mimi nilivyompongeza wakati wa ujauzito wake kipindi kile chuoni. Ilikua kichekesho kidogo labda alipenda asikie kua nipo singo, lakini hata kama angesikia hivyo bado isingemsaidia chochote maana tayari alikua mke wa mtu.



Tuliongea mambo mengi kuhusu maisha na vitu vingine vingi. Leyra alikua hajui kama ile AL ilikua ni hospitali yangu mpaka wakati ule nilipomwambia. Kwa mshtuko mkubwa Leyra alinipongeza, hakika alijua kutumia fursa alijifagilia na kuponda kule alipokua akifanya kazi. Kwa maongezi mengi yaliyotukumbusha huko nyuma niliamua kumsaidia, nilimwomba afike kesho hospitali na vyeti vyake tuone itakuaje. Leyra alinishukuru sana na baada ya maongezi karibu masaa matatu tuliagana kila mtu akaenda kwake. Kesho yake kama kawaida Leyra aliendelea kuja kumtazama mtoto wake mpaka aliporuhusiwa, katika wakati huo alileta vyeti vyake nami nikaishirikisha menejimenti yangu wote wakaridhika na vyeti vyake hatimaye tukamuajiri kama daktari daraja la kati na naibu mkuu msaidizi idara ya watoto katika hospitali yetu.



Kama kawaida maisha yaliendelea. Leyra na Daniel nao waliendelea kufanya kazi zao katika kutimiza na kufanikisha maendeleo ya AL hospitali. Kila mtu kwa nafasi yake alitimiza wajibu wake bila kukumbushwa wala kuzembea kitu kilichofanya AL hospitali izidi kua gumzo nchi nzima na pembezoni mwa ukanda wa Afrika mashariki na kati. Kibaya chajitembeza lakini kizuri chajiuza, kwa mara nyingine tena tulipata tuzo ya kukubalika kutoka wizara ya afya, baada ya miezi kadhaa shirika la afya duniani nao walitupa tuzo yao ya heshima pamoja na shirika la haki za binadamu ambao wao pia walitupa tuzo ya heshima kuheshimu msaada wetu wa kutenge siku moja kuhudumia wagonjwa wasiojiweza bure kabisa.



Kwetu ilikua ni faraja kubwa sana, si mimi tu kila mfanyakazi wetu alifurahi, kuanzia walinzi getini mpaka ngazi ya juu kwenye bodi na utawala. Ili kujipongeza mwisho wa mwaka tuliamua kufanya sherehe, kwanza kusherekea Happy AL family day sherehe ambayo ilitukutanisha wafanyakazi wote na familia zao kwa lengo la kufahamiana, pili kusherekea tuzo za heshima tulizopewa na kuadhimiaha siku ya kuanzishwa hospitali ya AL ambayo ilikua inatimiza miaka kadhaa.

Kilichotoke siku ya sherehe hiyo kiliniacha mdomo wazi, kwa mara ya kwanza nilimuona mume wa Leyra, waliongozana na mtoto wao niliyemfanyia upasuaji mimi mwenyewe. Hiyo haikunishtua sana maana Leyra nilimuona kama dada yangu wa tumbo moja, sababu sikumpenda tena.



Katika hali ya kutotegemea kwa mara ya kwanza baada ya kuhangaika sana nilionana na Lucyra. Lucyra alikua mke wa Daniel, nilipowaona tu sikuhitaji kujiuliza swali lolote, maana walivaa nguo sare, kitambaa cha shati la kitenge alichovaa Daniel kilafanana na gauni alilovaa Lucyra. Pete vidoleni mwao, kua pamoja muda wote pamoja na ujauzito aliokua nao Lucyra vilieleza wazi. Nilipigwa na butwaa, matumaini yangu yote ya kuja kua na Lucyra yaliishia hapo labda. Kwanini Lucyra hakunijali kama zamani, kila kilichoendelea hapo kilinipa majibu, maana waligandana muda wote walikua pamoja kama kumbikumbi.



Sherehe ilipokwisha wote Daniel na Lucyra walinifuata mezani. Tuliongea mambo mengi, kwa mara ya kwanza baada ya miaka kadhaa nilishikana mkono na Lucyra, tuliongea mambo mengi sana, Daniel alitumia nafasi hiyo kuniomba radhi kua siku nilipomuuliza kuhusu Lucyra alinidanganya kwa sababu aliogopa kuniumiza, pindi angeniambia kua amemuoa huenda ningemnyima hata kazi, ndio maana akaamua kunidanganya. Bila hiyana nilimsamehe maana alifanya yote kwa ajili yangu. Mimi pia nilimuomba msamaha Lucyra kwa yale yote yaliyotokea nyuma, nilimuomba aniombee msamaha kwa wazazi wake pia ili nizidi kuishi kwa amani na baraka tele ziendelee kua upande wangu.



Japo Daniel alijua juu juu niliamua kuwaambia kila kitu kuhusu Leyra, jinsi alivyopata ujauzito mpaka kuolewa na mwanaume kama ambavyo hakuna aliyetegemea. Wote walinionea huruma, Lucyra alilia sana labda kwa sababu aligundua kua zile salamu zake za pongezi zilikua makosa kuzituma maana ujauzito haukua wa kwangu. Tuliongea mengi na kukumbushiana vitu vingi vya nyuma, wote walinicheka na kunitania jinsi nilivyokua domo zege, haikuniumiza chochote maana tulikua tushayasahau yote.

Ghalfa tuliwa katika maongezi, Leyra na familia yake walijiunga katika meza yetu. Tuliongea mambo mengi sana, wote walinipongeza kwa maendeleo niliyoyapata. Nami niliwaambia maana halisi ya AL hospitali kua ni Alfred na Leyra na Lucyra.

Wote walifurahi kusikia hivyo, walinishikuru sana. Muda wote huo mtoto wa Leyra alikua magotini mwangu, nilikua nimempakata, matibabu niliyompa yalifanya tuwe marafiki wakubwa sana kwani kila siku Leyra alikua akinipa salamu zake.



Mume wa Leyra alinishukuru sana kwa huduma niliyompa mtoto wake, aliniambia kua alikua nchini Japan kufuatilia biashara zake za magari ndio maana hakuonekana wakati wote wa kumuuguza mtoto wake. Hakika siku hiyo ilikua siku ya furaha kubwa sana maishani mwangu, kwanza kutimiza ndoto zangu za udaktari na kuwafanya wazazi wangu wawe watu wa furaha muda wote, pili kukutana na wanawake wawili walionipa funzo kubwa katika maisha yangu. Tulikunywa na kuongea kwa furaha mpaka majida ya usiku sana, wote tulikua kama ndugu tayari maana kila mtu aliuona umuhimu wa mwenzake. Baada ya maongezi mengi na vicheko vingi vya furaha, uchovu ulishika nafasi yake. Wote tuliagana na kupeana mawasiliano yetu ya simu, kila mmoja na familia yake aliondola zake, mimi niliondoka zangu mpaka nyumbani kwangu. Baada ya kumkosa Leyra na Lucyra sikutaka kukurupuka tena kufanya makosa yoyote, pesa nilikua nayo lakini kuna muda mwingine pesa sio kila kitu ndio maana nikawa makini sana.



Nilikaa miaka miwili zaidi mpaka kwa msaada wa Leyra ambaye aliamua kunikutanisha na mdogo wake wa damu, ambaye walifanana kila kitu kasoro majina tu huyu aliitwa Leyra yeye aliitwa Saudath. Japo nilianza kumpenda Lucyra lakini nilivyokutana na Saudath nilijiona mtu mpya, nilitokea kumpenda sana, tabasamu lake lilinisahaulisha kila kitu kilichoniumiza maishani mwangu. Baada ya uhusiano wa mwaka mmoja na kidogo niliamua kumuoa Saudath, tulikua dini tofauti lakini habati nzuri wazazi wetu wote walikua waelewa. Baada ya vikao na taratibu zote kukamilika nilimuoa Saudath kwa ndoa ya msemto, tulifunga ndoa kanisani kwetu kisha baada ya hapo kila mtu akaendelea kusali katika dini yake. Safari hii bahati nzuri ilikua upande wangu tena, mwaka wa kwanza tu wa ndoa yetu Saudath alinizalia mtoto wa kiume, nilimshukuru sana mke wangu, maana mtoto wangu akifanana kila kitu na mimi. Nilimpa jina la Baltimore kama kumbukumbu ya maisha yangu na kila kitu kilochotokea chuoni kwetu Baltimore. Nilimlea Baltimore katika misingi yote impendezayo Mungu, huku nikimuombea asije kua domo zege, na kuteseka kama mimi.



Nilichojifunza katika maisha ni kwamba wakati ni lazima mtu ukosee ndipo uweze kujifunza. Unapokosea katika jambo lolote usisikitike wala kujidharau na kujiona kua haufai, bali kua makini na ujiulize maisha yanajaribu kunifundisha nini. Mwanafalsafa maarufu Bibi Katrina Mayer aliwahi kusema kabla maisha hayajakupa furaha ya maisha kwanza ni lazima yakupe mafunzo ya maisha. (Before life gives you its happiness it will offer you its lesson first) pia hao hao wazungu wanasema “Your last mistake is your best teacher” (Kosa lako la mwisho ndio mwalimu wako mzuri) sisemi tukosee makusudi lakini hii ina maana kua tuwe tayari kukosea inapobidi ili tuweze kujifunza, usiogope kufanya jambo fulani kisa unaogopa kufanya makosa au kukosea hapana, fanya kila kitu au fursa iliyopo mbele yako huku ukiwa tayari kujifunza kupitia kila kosa unalolitenda katika maisha yako, mwisho wa siku wote tukumbuke kwamba kutenda kosa sio kosa bali kurudia kosa ndio kosa, na kosa sio kosa mpaka usindwe kujifunza au kulisahihisha.



*Mwisho*