Kisarawe: Jimbo maskini kuliko yote Tanzania

Kisarawe 2015 said: Ki historia, ni wilaya ya kwanza kuanzishwa Tanzania na mkoloni



Lakini kimaendeleo ni maskini kuliko zote Tanzania na hata wilaya ya Mafia ina afadhali



Pia msisahau kuwa ni wilaya ambayo jimbo lake limekuwa likiwasilishwa na CCM tokea uhuru...na moja kati ya waliowahi kuwa wabunge wa Kisarawe ni pamoja na Marehem Kigoma Malima (ambaye mwanae Adam ndiye mbunge wa Mkuranga), Athumnani Janguo (aliyewahi kuwa mkurugenzi wa Bandari ) na sasa hivi jimbo hili limeshikiliwa na jamaa anayeitwa SULEIMAN JAFO ambaye ame spend si chini ya milioni 400 ili jina lake lipitishwe kwenye Chama na baadae kushinda kirahisi kwenye ubunge. Sasa hizo pesa zenyewe kumbe alikuwa kaziiba kule alikokuwa anafanya kazi kwenye NGO ya PLAN INTERNATIONAL sasa hivi amekubaliana nao kuwa atazirejesha kidogo kidogo.







Tangua ateuliwe kuwa mbunge hakuna lolote alilolifanya la maana. na tunaweza kusema kuwa kazi kubwa inafanya na NGO ambazo zinachimba visima vya maji na kutoa huduma za afya. Sasa CCM hatujui mmetuletea mbunge dizaini gani kwani hana uadilifu. Kama aliweza kuwaibia hao Plan International ndio atashindwa kutuibia sisi wananchi wa kawaida?







Lakini kama mbunge hajafanya lolote zaidi ya kula posho za milioni 15 kila mwezi kama mbunge huku jimbo lake likiongoza kwa watu walio wasio jua kusoma au kuandika.



So far alichokifanya ni kutoa ardhi yenye hecta 200,000 kwa shirika la kidini ambalo limesema kuwa ile ardhi ni kwa ajili ya investment ya kujenga nyumba za ibada



Jamani hicho ndio kilio chetu wana Kisarawe. Na tunaomba msaada wenu wa kimawazo namna ya kufanya ili hali zetu ziwe walau na afadhali. Click to expand...

Kisarawe 2015, kwa vile title yako ni hiyo, inaonyesha wewe ni interested party for 2015, hivyo nakushauri usitake platform ya kupandia kwa kuwabomoa waliopo, wewe kama ni Mwanakisarawe, fanya mambo wananchi watakuona na kukusupport.Uvivu, majungu na fitna ni asili ya baadhi ya jamii zetu. Acha kuleta majungu na fitna ili kumdiscerdit mbunge aliyepo. Kwani Malima, Janguo na waliotangulia wamefanya nini?.Nyie Kisarawe ina ardhi yenye rutuba ajabu, mnaifanyia nini zaidi ya kukalia uvivu na kuteketeza misitu kwa kuchoma mkaa!. Mlikuwa na kiwanda bora kabisa cha matofali ya kuchoma, Kisarawe Brick Factory mmekifanyia nini zaidi ya kukiuawa kwa uvivu wenu!.Ekari zenu 8200, si mmezitoa sadaka bure kwa kampuni ya Sun Biofuels ili kulima Mibono Kaburi, kampuni hiyo inatoa ajira 1500, priority ya kwanza ni kwa wana Kisarawe, mmepewa ajira 400 za kwanza, waliopata ajira hizo wakashindwa kudeliver, sasa hawachukui tena vijana Kisarawe bali wana import nguvu kazi toka mikoa mikoa jirani, msaidiweje nyinyi?. Mnabebwa hambebeki!.Tena baadhi ya wadada wa Kisarawe ndio usiseme, nenda pale kitongoji cha Mayai ushuhudie kinachofanyika usiku!, bia moja, chips kuku na buku ya kuamkia asubuhi inatosha kumaliza kila kitu!, cha ajabu hata kinga hawaulizi, usipojitolea kujikinga mwenyewe, kavu kavu kwao poa, hii ni hatari mbele ya safari!.Mbunge mpya huyo unategemea afanye mangapi?, afadhali yeye mara 100 kuliko waliomtangulia!.Please acha majungu, if there is anything you can do for Kisarawe, please do it, usilete hizo za fulani hakufanya kitu, what can you 'wewe' do for Kisarawe?.