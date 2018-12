Je, Maendeleo ya Kweli ni Maendeleo ya Watu au Vitu?- Wachumi Tusaidieni, Magufuli Analisaidia Taifa au Ataliangamiza?.

agriculture: 25.1%

industry: 27.6%

services: 47.3%

Mimi sio mchumi, bali ni mwandishi wa habari wa kujitegemea nikijikita kwenye kuandika habari za kimaendeleo, developmental news, hivyo kama walivyo Watanzania wengi ambao sio wachumi, naona kama huu uchumi wa rais Magufuli, uchumi wa maendeleo ya vitu badala ya maendeleo ya watu kama unatuzamisha kwenye lindi la umasikini zaidi uliotopea na kulizamisha taifa kwenye umasikini zaidi wa watu na utajiri wa vitu unless wachumi mtufafanulie huku tunakoona kama kuzama ni mtikisiko tuu kiuchumumi tukielekea kwenye stabilization, kama mtikisiko wa ndege kwenye runway inapotaka kupaa lakini iikiisha paa soon huwa ina stabilize na sisi huu mtikisiko wa kiuchumi ni mtikisiko tuu nasi Tanzania soon tutapaa na kustabilize?.Tanzania ni nchi iliyokuwa ikitegemea kilimo kwa asilimia 80% lakini sasa kutokana na vijana wengi kukimbilia mijini, bado tunategemea kilimo kwa asilimia 67% yaani ni zaidi ya nusu ya Watanzania wanategemea kilimo. Jee kwenye falsafa ya Uchumi wa Magufuli, amefanya nini kuinua sekta ya kilimo ambayo ndio sekta tegemeo kwa uchumi wa walio wengi?.Uchumi wa Tanzania unakuwa kwa asilimia 7.2%, kuna watu wanashangilia sana ukuaji huu as if hii ndio mara ya kwanza kwa uchumi wa Tanzania kukua kwa asilimia 7%.Hii ni taarifa GDP ya Tanzania kwa kipindi cha miaka 102006-4.7%, 2007-8.5%, 2008 5.6%, 2009-5.4%, 2010- 6.4%, 2011- 7.9%, 2012- 5.1%, 2013- 7.3%, 2014- 7% 2015-7%, 2016- 7.2%, 2017-7.2%Kikwete alipoingia alikuta GDP ya 4.7% na akainua hadi tukafikia GDP ya 7.9. Magufuli kaingia kaikuta GDP ni 7.2% na sasa bado tuko 7.2%, hivyo katika ukuaji wa GDP ya taifa, kama rais Magufuli alikuta tuko 7.2%na sasa tuko 7.2% ameongeza nini?!, maana kuna watu wanaimba kama kasuku kuhusu huku kukua kwa uchumi kuwa jamaa ameipaisha Tanzania, ameipaisha kutoka wapi alipoikuta na sasa tuko wapi?, na hapa sizungumzii kabisa deni la taifa!.Kwanza ni kweli uchumi wa taifa letu unakuwa kwa kasi ya 7.2%. Sasa twende kwenye sekta zinazochangia ukuaji huu wa uchumi ni madini, mawasiliano, utalii na fedha ambazo zimeajiri just 10% ya Watanzania wote. Sekta ya kilimo inayotegemewa, inakuwa kwa asilimia 1.3%, hii maana yake huu ukuaji wa uchumi wa asilimia 7.2%, unawafaidisha asilimia 10% ya Watanzania, lakini majority ya Watanzania wanaotegemea kilimo wakiendelea kupigika kwenye vyuma vilivyokaza hakuna mfano.Tuangalie ni sekta zipi zinazochangia huu ukuaji huu wa GDP yetu ya 7.2%Hii maana yake ni nini?. Kwa nchi ambayo uchumi wake unategemea kilimo kwa 67% ya watu wake, lakini mchango wa sekta ya kilimo ni 25.1% tuu kwenye ukuaji wa uchumi, unamaanisha wakulima ambao ndio wengi zaidi, hawa 67% wanagawana just 25.1 ya ukuaji wa uchumi, halafu hao wengine 23% wanagawana asilimia 74.9% ya uchumia wa taifa, hivyo walio wengi ni masikini wa kutupwa huku just 23% wakifaidi pande kubwa la keki ya taifa. Kama akitokea mtu atawaita hawa 67% wanaotegemea kilimo huku wanapigika kuwa hawa ni wapiga dili, mtu huyu atakuwa sii mzima and for sure, need his head be examined, asije akawa ni kichaa!.Angaliaji ukuaji wa sekta ya kilimo katika kipindi cha miaka 10Hivyo enzi za Kikwete kuna wakati kilimo kilichangia kupaisha GDP ya Tanzania kwa 7.6%, lakini ndani ya ukuaji huu wa GDP ya 7.2%, mchango wa kilimo ni 3.2%, japo ukuaji huu ni mdogo, lakini tumshukuru Magufuli, kwa sababu ilipoingia iliikuta sekta ya kilimo dholfu bin taaban.Kwa vile asilimia 67% ya Watanzania wanategemea kilimo, na rais Magufuli kaja na falsafa ya Tanzania ya viwanda, ili hii Tanzania ya viwanda iwafaidie Watanzania walio wengi, then, Tanzania ya viwanda vya kweli ni Tanzania ya viwanda vya bidhaa za kilimo, Agro Processing Industries, jee serikali ya Magufuli, imefanya nini kuwekeza kwenye kilimo, ili kizalishe malighafi ya Tanzania ya viwanda?. Wachumi tusaidiane hapa!.Tanzania ya Magufuli ni Tanzania ya viwanda, lakini where is the blue print ya hii Tanzania ya viwanda?, tunataka kujenga viwanda gani, vya kuzalisha nini, kwa kutumia malighafi gani, na nguvu kazi gani na vitajengwa wapi?. Mision na vision ya Tanzania ya viwanda ni ipi, na jee hii Tanzania ya viwanda inazo SMART Objectives?. Wachumi tusaidieni hapa ili tuielewe hii Tanzania ya viwanda tunayotaka kuijenga.Kupitia kazi zangu za uandishi wa habari, nimetembelea viwanda vingi vikiwomo viwanda vya Bakhresa vinavyozalisha unga wa ngano na vile vya vinywaji. Kwenye unga wa ngano, kuna wakati Tanzania tulizalisha ngano nyingi hadi kuuza nje kwenye yale mashamba ya Nafco kule Yaeda Chini. Lakini sasa asilimia 100% ngano yote inayozalishwa Bakhresa, Azania, inaagizwa kutoka nje na kwenye vinywaji, 90% ya pulp inaagizwa, only 10% ndio matunda ya ndani!. Kile kiwanda cha matrekta pale Kibaha ni assembly plant only!, everything is imported!, tunachofaidika labda ni ajira na wale kina mama ntilie kuuza chakula kwa wafanyakazi!. Sii wengi mnajua kuwa hadi toochpicks, Tanzania tunaagiza!, hivyo hii Tanzania ya viwanda, kama sio Tanzania ya viwanda vya bidhaa za kilimo, then tutajikuta tunajenga a China Town yenye assembly plants kutumia cheap labor, at the end of the day, everything goes back to kule mitaji ilikotoka, tukiachiwa Watanzania wachovu waliotumikishwa na wakatumikishika!.Miradi mikubwa ya Bombadia, Flyover, Reli ya SGR, Uwanja wa Chato, Ujenzi wa Miundombinu mbalimbali, jee unasaidiaje hawa asilimia 67% wanaopiga kwa kilimo?!. Just imagine kama fedha hizo zingepampiwa kuboresha sekta ya kilimo ambayo ingewainua asilimia 67% ya Watanzania,lakini miradi yote hii, itawafaidia zaidi wale wale asilimia 23%, wanaofaidika na asilimia 75% ya pato la taifa, au ni utekelezaji wa ule msemo " mwenye nacho, ataongezewa, na asiye nacho, atanyang'anywa hata kile kidogo alichonacho?!".Kati ya nchi 6 ambazo ni fastest growing economies ni Africa, Tanzania ni nchi ya 5, tumeipita Rwanda.6. Rwanda5. Tanzania4. Mozambique3. Cote d’Ivoire2. DRC1. Ethiopia.Ethiopia ndio inayoongoza kwa ukuaji wana shirika kubwa la ndege, wana miundombinu ya majengo na mabarabara mazuri, wana treni ya umeme, uchumi wake unakuwa kwa zaidi ya asilimia 10% kwa mwaka, lakini angalia kiwango cha umasikini wa watu wake!, ile miili inayookotwa baharini na maporini kila uchwao, ni ya Waethiopia!. Jee Tanzania tunataka kuwa kama Ethiopia?.Mwalimu aliusia kuwa "Maendeleo ya kweli ni maendeleo ya watu na sio maendeleo ya vitu", wachumi kwenye hili pia tusaidieni, ni miradi gani mikubwa ya awamu ya Magufuli ambayo imelenga kwenye maendeleo ya watu?. Are we really heading to the right direction economically?.