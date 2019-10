Jamii imempora mwanamke nafasi yake

Nimesikitishwa sana na hiki kipande cha bandiko lako inaonesha wazi kabisa haujui kabisa athari za huu mfumo unaompedelea mwanamke.



Ndugu huu mfumo unaofanya dunia ya sasa kumpendelea mwanamke sio wa kushabikia hata kidogo, maana athari zake ni kubwa mno na zinatulenga jinsia zote mbili.



Ulimwengu wa sasa unampendelea zaidi mwanamke kwa kumpa umuhimu mkubwa kuliko jinsia nyingine. Kuna taasisi nyingi sana duniani zimeanzishwa kwa ajili ya kushughulika na masuala ya wanawake, sheria zetu zenyewe zina mpendelea zaidi mwanamke na hata ukija kwenye jumuiya kubwa za kimataifa zinalinda sana maslahi ya wanawake kuliko wanaume mfano kama UN kuna departments zaidi ya 8 ambazo ni mahususi kwa kushughulika na women issues lakini hakuna hata moja inayoshughulika na wanaume.



Kutokana na hali hii ya mwanamke kupendelewa na kuaminishwa kuwa anaweza kuwa sawa na mwanaume imepelekea kutokea kwa gender isolation.



Siku hizi ni matukio ya wanaume kusingiziwa kesi za ubakaji na wanawake yamekuwa mengi sana, na sababu kuu hasa ni huu upendeleo wa kijinsia tulionao kwenye dunia ya leo.



Na hii imepelekea wanaume kutengeneza distance baina yao na wanawake kutokana na hofu pamoja na kutoona hawana umuhimu kwa wanawake. Yaani imefikia hatua mwanaume anaona yuko salama zaidi asipojihusisha na mwanamke kwa jambo lolote lile.



Ni kwa bahati mbaya sana waathirika wakuu wa hii gender isolation ni wanawake. Na tayari athari hii imeshaanza kuonekana huko ambako haya mambo yameanzia.



Nchini Sweden matukio ya uhalifu ikiwemo ubakaji yamekuwa mengi sana miaka hii ukilinganisha na miaka ya nyuma. Na waathirika wakuu wa matukio haya ni wanawake.



Mwaka juzi wanawake wa Sweden waliandamana wakiwalaumu wanaume wa nchi hiyo kwamba wamejitenga sana na ndio maana wanawake wengi wamekuwa wakibakwa na kufanyiwa matukio mengine ya kihalifu.



Kwa madai yao ni kwamba endapo kama wanaume wa kiswedish wangekuwa karibu na wanawake basi kusingekuwepo na matukio ya ubakaji kwa kiasi kikubwa hivi.



Cha kushangaza hao hao wanawake ndio chanzo cha wanaume kujitenga na wao mpaka wanakutwa na hayo maswahibu.



Kuna tukio lingine lilitokea huko Italy miaka ya nyuma kidogo linaloonesha jamii yetu imefikia pabaya sana kutokana na huu mfumo unaoufurahia na kuupigia debe. Ngoja nikuwekee kipande cha hiyo habari..



PASSENGERS of the Costa Concordia, the cruise ship that sunk off an Italian island on Friday [13th January 2012], told The Daily Mail that in the chaos after the ship was wrecked, men rushed for the lifeboats and gave no priority to women and children.



As she [one of the survivors ] waited for a flight home from Rome, grandmother Sandra Rogers, 62, told the Daily Mail: ‘There was no “WOMEN and CHILDREN FIRST” policy. There were big men, crew members, pushing their way past us to get into the lifeboats. It was DISGUSTING.’



Kwa kuangalia hiyo scenario hapo utaona wanaume wa leo sio wale wa zama zile za TITANIC, wanaume wa siku hizi hata wao wamejifunza kwenda na huu mfumo wenu mpya, yale masuala ya wanawake na wanawake kwamba ndio wanapewa kipaumbele kwenye kuokolewa pale yanapotokea majanga hayapo tena. Maana hata wanawake pia wanaweza kufanya chochote ambacho wanaume wanafanya ikiwemo kujiokoa wenyewe kwenye ajali.



Hivi umewahi kujiuliza siku Ikitokea vita ya tatu ya dunia hali itakuwaje?



Wewe unahisi kwa huu utengano na ubinafsi tuliojengewa na huu mfumo wenu wa haki sawa wanaume watakuwa tayari kujitoa kwa ajili ya wanawake kama walivyo fanya miaka ya nyuma??



Dunia ya sasa inajaribu kukuaminisha kwamba huko sawa na mwanaume kwa kila kitu, lakini hicho kitu hakipo na wala hakitakuja kutokea. Uking'ang'ania sana utajikuta wewe ndio unayepoteza pakubwa.



Tunaweza kuandika maelezo mengi hapa ukaona kama ni stress tu ndio zinazoandika lakini nikwambie kwa mawazo hayo uliyonayo unastahili kupewa pole sababu unashabikia na kufurahia kitu usichokijua madhara yake.