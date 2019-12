Hivi ni mimi tu ndo nashangaa au kuna mwingine huko ?!

Ukizungumza na wanawake wenye kujitahidi katika masomo ngazi tofauti tofauti za elimu lengo lao HASA sio kusaidia familia zao hapana, wala kuendeleza ndoa zao badae hapana lengo kuu ni "sitaki kunyanyaswa na mwanaume" yani hili ndo limewakaa vema kwenye ubongo wao na kwa kweli linawapa msukumo wa kutosha kujitahidi sana sana kwao kwa nia thabiti ya "kujikomboa" toka kwetu "makatili"(wanaume)



Sasa ninaposhangazwa ni hapa, hivi karibuni aise kweli wanawake wamefanikiwa kwa kiwango kikubwa "kujikomboa" wasomi wanawake wameongezeka sana madaktari, walimu, wanasheria nk sasa nilitegemea wafurahie si ndio jamani...?



ila hapana wanalalamika, wanahangaika sio kwa waganga tu mpaka makanisani watumishi wa Mungu wengine wameanzisha "programu maalumu" ya kuwaombea maombi maalumu kwa mfano Rwakatale na upepo wake wa kuleta waume "kimiujiza" pastor Mwamposa na Mitimingi na "upako" wa kuolewa. Manabii nao hawajabaki nyuma nao wamepata ulaji wanawake wasomi na mahela yao wanatozwa hela ndefu ya kupanda mbegu iote kua mume.



Jamani hawa si ndo wanasoma kwa usongo na gadhabu kuu ili "kujikomboa" toka kwa wanaume, sasa wameshajikomboa si waishi kivyao sasa na maelimu yao, na mataaluma yao na mahela yao wanahangaika nini kujirudisha tena kutaka companionship na wanaume ??!!



Wanaume si makatili sasa kwanini wanataka waolewe nao ??!



Unajua nimekuja kugundua wanawake ni viumbe wa ajabu na hauwezi kuwaelewa, anaeweza kumuelewa mwanamke ni mwanamke mwenzake na wanachukiana balaa waana wanajuana hasa.



Hujawahi kusikia mwanamke akisema "mimi sina urafiki na wanawake marafiki zangu wengi ni wanaume" afu huyo huyo utamsikia "wanawake tusome tujikomboe na hawa wanaume" unabaki unajiuliza huyu kashiba maharage gani na hupati jibu.



Nimalize kwa kusema, feminism didnt come to save women, it came to tarnish and victimize them. Mwanamke yeyote mwenye busara hawezi kushadadia haki sawa. Na hili wimbi la women enpowerment ni mpango unaofanikiwa SANA kuibomoa jamii.



Peace be with you all.