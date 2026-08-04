Historia ya Uhuru wa Tanganyika

Mohamed Said
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- Nov 2, 2008
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- Mwaka 1933, kutokana na hofu kuwa African Association ilionekana kuwa na sura ya Kiislamu pekee, waasisi waliamua kutenganisha dini na siasa ili kuwavutia Wakristo. Mzee Bin Sudi na Kleist Sykes walisema: "tuanzishe taasisi nyingine ili tuiondoe Uislamu ndani ya African Association". Jambo hili lilipelekea kuundwa kwa Aljamiatul Islamiah fi Tanganyika mwaka huo huo.
- Barua ya Hamasa ya Mwaka 1933: Mzee Bin Sudi alimwandikia Kleist Abdallah Sykes barua akimsihi asijitoe kwenye harakati: "ndugu yangu kwa nini unatoka leo wakati sisi tumeweka azma kwa hili jambo tulikamilishe... mimi nakuomba omba urudishe roho yako nyuma urejee ili hili jambo ambalo sisi tumelidhamiria tulikamilishe". Aliongeza kuwa ikiwa wao watashindwa, watakaokuja baadaye watalimalizia jambo hilo la kuidai nchi.
- Msimamo wa Sheikh Hassan bin Amir: Baada ya uhuru kupatikana, Sheikh Hassan bin Amir, ambaye alikuwa mwanasiasa na kiongozi wa kidini, alitangaza: "Jamani uhuru umepatikana mimi najitoa kwenye siasa". Aliamua kuelekeza nguvu zake kwenye elimu kupitia East African Muslim Welfare Society ili kuwatoa Waislamu kwenye dhuluma ya kielimu.
- Uamuzi wa Kumpisha Mwalimu Nyerere: Katika mazungumzo ya siri kuhusu nani aongoze TAA kuelekea kuundwa kwa TANU, Hamza Mwapachu alimwambia Abdul Sykes: "mwalimu ni bora zaidi katika kuendesha hii kwa sababu Abd wewe ni muislamu hatutaki haraka nyakati hizi ziwe zimeshikwa na waislamu hili litakuwa tatizo kwetu sisi". Walihofia kuwa Waingereza wangetumia kisingizio cha dini kuwagawa wananchi kama ilivyotokea nchini India.
- Maana ya Uhuru: Mohammed Said anahitimisha kwa kutoa tafsiri ya uhuru kuwa: "Uhuru ni watu kuwa wanaendesha mambo yao wenyewe... kila raia wa nchi hiyo atapata haki sawa kama anavyopata mtu mwingine". Anasisitiza kuwa pakiwa na matabaka na ubaguzi, basi huo sio uhuru wa kweli.
View: https://youtu.be/oVSR9qcLuww?si=-pc-kFbp8dE3xPf3