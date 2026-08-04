Historia ya Uhuru wa Tanganyika

Historia ya Uhuru wa Tanganyika

Mohamed Said

Mohamed Said

JF-Expert Member
Joined
Nov 2, 2008
Posts
23,203
Reaction score
33,810
  • Mwaka 1933, kutokana na hofu kuwa African Association ilionekana kuwa na sura ya Kiislamu pekee, waasisi waliamua kutenganisha dini na siasa ili kuwavutia Wakristo. Mzee Bin Sudi na Kleist Sykes walisema: "tuanzishe taasisi nyingine ili tuiondoe Uislamu ndani ya African Association". Jambo hili lilipelekea kuundwa kwa Aljamiatul Islamiah fi Tanganyika mwaka huo huo.
  • Barua ya Hamasa ya Mwaka 1933: Mzee Bin Sudi alimwandikia Kleist Abdallah Sykes barua akimsihi asijitoe kwenye harakati: "ndugu yangu kwa nini unatoka leo wakati sisi tumeweka azma kwa hili jambo tulikamilishe... mimi nakuomba omba urudishe roho yako nyuma urejee ili hili jambo ambalo sisi tumelidhamiria tulikamilishe". Aliongeza kuwa ikiwa wao watashindwa, watakaokuja baadaye watalimalizia jambo hilo la kuidai nchi.
  • Msimamo wa Sheikh Hassan bin Amir: Baada ya uhuru kupatikana, Sheikh Hassan bin Amir, ambaye alikuwa mwanasiasa na kiongozi wa kidini, alitangaza: "Jamani uhuru umepatikana mimi najitoa kwenye siasa". Aliamua kuelekeza nguvu zake kwenye elimu kupitia East African Muslim Welfare Society ili kuwatoa Waislamu kwenye dhuluma ya kielimu.
  • Uamuzi wa Kumpisha Mwalimu Nyerere: Katika mazungumzo ya siri kuhusu nani aongoze TAA kuelekea kuundwa kwa TANU, Hamza Mwapachu alimwambia Abdul Sykes: "mwalimu ni bora zaidi katika kuendesha hii kwa sababu Abd wewe ni muislamu hatutaki haraka nyakati hizi ziwe zimeshikwa na waislamu hili litakuwa tatizo kwetu sisi". Walihofia kuwa Waingereza wangetumia kisingizio cha dini kuwagawa wananchi kama ilivyotokea nchini India.
  • Maana ya Uhuru: Mohammed Said anahitimisha kwa kutoa tafsiri ya uhuru kuwa: "Uhuru ni watu kuwa wanaendesha mambo yao wenyewe... kila raia wa nchi hiyo atapata haki sawa kama anavyopata mtu mwingine". Anasisitiza kuwa pakiwa na matabaka na ubaguzi, basi huo sio uhuru wa kweli.
Vyanzo hivi pia vinataja majina ya mashujaa ambao majina yao ya Kiislamu mara nyingi yamefichwa katika historia, kama vile Abdul Rauf Songeambano (aliyejulikana kama Songea Mbano) na Khadijah Mkomanile


View: https://youtu.be/oVSR9qcLuww?si=-pc-kFbp8dE3xPf3
 
MZEE UNAJITAHIDI SANA KUUA CREDIBILITY YA UHURU WA TANGANYIKA KISA TU HAUKU KAMATILIWA NA MAMLAKA YA ITIKADI YAKO.

UNAPAMBANA SANA KUUA HESHIMA YA NYERERE KISA TU ALIAMUA KUVUNJA UDINI MLIOKUWA MMEANZISHA, NA ALIFANYA HIVI ILI ITIKADI YOYOTE ILE ISICHUJICHUKULIE MAMLAKA NA SIFA KUWA WAO NDIO WALIOLETA UHURU.

UDINI UNAKUSUMBUA, JIHAD NDIO MAISHA YAKO KWA HIO HAUTAONA RAHA PALE HISTORIA YA TANZANIA IKIWA HAIJALAMBA MGUU DINI YAKO.
 
Eli Cohen said:
MZEE UNAJITAHIDI SANA KUUA CREDIBILITY YA UHURU WA TANGANYIKA KISA TU HAUKU KAMATILIWA NA MAMLAKA YA ITIKADI YAKO.

UNAPAMBANA SANA KUUA HESHIMA YA NYERERE KISA TU ALIAMUA KUVUNJA UDINI MLIOKUWA MMEANZISHA, NA ALIFANYA HIVI ILI ITIKADI YOYOTE ILE ISICHUJICHUKULIE MAMLAKA NA SIFA KUWA WAO NDIO WALIOLETA UHURU.

UDINI UNAKUSUMBUA, JIHAD NDIO MAISHA YAKO KWA HIO HAUTAONA RAHA PALE HISTORIA YA TANZANIA IKIWA HAIJALAMBA MGUU DINI YAKO.
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Eli...
Huijui historia ya Tanganyika.

Ningekuwa naandika kwa nia mbaya hata hapa JF ningekuwa nishapigwa ban ya maisha.
Kitabu kipo na kinasomwa toka 1998.


View: https://youtu.be/UoWOHZ5P-jA
 
Eli Cohen said:
MZEE UNAJITAHIDI SANA KUUA CREDIBILITY YA UHURU WA TANGANYIKA KISA TU HAUKU KAMATILIWA NA MAMLAKA YA ITIKADI YAKO.

UNAPAMBANA SANA KUUA HESHIMA YA NYERERE KISA TU ALIAMUA KUVUNJA UDINI MLIOKUWA MMEANZISHA, NA ALIFANYA HIVI ILI ITIKADI YOYOTE ILE ISICHUJICHUKULIE MAMLAKA NA SIFA KUWA WAO NDIO WALIOLETA UHURU.

UDINI UNAKUSUMBUA, JIHAD NDIO MAISHA YAKO KWA HIO HAUTAONA RAHA PALE HISTORIA YA TANZANIA IKIWA HAIJALAMBA MGUU DINI YAKO.
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Anapambana sana na pepo la udini. Yaani hyo ni azma yake na analazimisha kuitimiza hayupo tayari kuiachia isitimie. Hawa ndio wazee wa hovyo kwenye taifa.
 
Zemanda said:
Anapambana sana na pepo la udini. Yaani hyo ni azma yake na analazimisha kuitimiza hayupo tayari kuiachia isitimie. Hawa ndio wazee wa hovyo kwenye taifa.
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Zemanda...
Kwa nini mnakataa historia ya kweli?

Kipi kinawatisha?

Hivi kweli unaweza kuifuta historia hii na ukabakia na historia ya TANU na historia ya kweli ya Nyerere wakati wa kupigania uhuru wa Tanganyika?

Kuwa historia ya Nyerere na Abdul Sykes isiwepo halikadhalika na Mshume Kiyate, Sheikh Suleiman Takadir ziondolewe?

Nyerere abakie peke yake katika historia hii kweli nchi hii itakuwa na historia?


View: https://youtu.be/UoWOHZ5P-jA?si=PkKzIApbCqV4SlIS
 
Mohamed Said said:
  • Mwaka 1933, kutokana na hofu kuwa African Association ilionekana kuwa na sura ya Kiislamu pekee, waasisi waliamua kutenganisha dini na siasa ili kuwavutia Wakristo. Mzee Bin Sudi na Kleist Sykes walisema: "tuanzishe taasisi nyingine ili tuiondoe Uislamu ndani ya African Association". Jambo hili lilipelekea kuundwa kwa Aljamiatul Islamiah fi Tanganyika mwaka huo huo.
  • Barua ya Hamasa ya Mwaka 1933: Mzee Bin Sudi alimwandikia Kleist Abdallah Sykes barua akimsihi asijitoe kwenye harakati: "ndugu yangu kwa nini unatoka leo wakati sisi tumeweka azma kwa hili jambo tulikamilishe... mimi nakuomba omba urudishe roho yako nyuma urejee ili hili jambo ambalo sisi tumelidhamiria tulikamilishe". Aliongeza kuwa ikiwa wao watashindwa, watakaokuja baadaye watalimalizia jambo hilo la kuidai nchi.
  • Msimamo wa Sheikh Hassan bin Amir: Baada ya uhuru kupatikana, Sheikh Hassan bin Amir, ambaye alikuwa mwanasiasa na kiongozi wa kidini, alitangaza: "Jamani uhuru umepatikana mimi najitoa kwenye siasa". Aliamua kuelekeza nguvu zake kwenye elimu kupitia East African Muslim Welfare Society ili kuwatoa Waislamu kwenye dhuluma ya kielimu.
  • Uamuzi wa Kumpisha Mwalimu Nyerere: Katika mazungumzo ya siri kuhusu nani aongoze TAA kuelekea kuundwa kwa TANU, Hamza Mwapachu alimwambia Abdul Sykes: "mwalimu ni bora zaidi katika kuendesha hii kwa sababu Abd wewe ni muislamu hatutaki haraka nyakati hizi ziwe zimeshikwa na waislamu hili litakuwa tatizo kwetu sisi". Walihofia kuwa Waingereza wangetumia kisingizio cha dini kuwagawa wananchi kama ilivyotokea nchini India.
  • Maana ya Uhuru: Mohammed Said anahitimisha kwa kutoa tafsiri ya uhuru kuwa: "Uhuru ni watu kuwa wanaendesha mambo yao wenyewe... kila raia wa nchi hiyo atapata haki sawa kama anavyopata mtu mwingine". Anasisitiza kuwa pakiwa na matabaka na ubaguzi, basi huo sio uhuru wa kweli.
Vyanzo hivi pia vinataja majina ya mashujaa ambao majina yao ya Kiislamu mara nyingi yamefichwa katika historia, kama vile Abdul Rauf Songeambano (aliyejulikana kama Songea Mbano) na Khadijah Mkomanile


View: https://youtu.be/oVSR9qcLuww?si=-pc-kFbp8dE3xPf3
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Tupe historia ya Mwenge
 
Another thread, same content (including lies), different day.
 
1785915505386.png

Ali Msham wa kwanza kulia na anaefuatia ni baba yake mzazi Mzee Msham kisha Mwalimu
Nyerere Baba wa Taifa akipokea samani mpya kwa ajili ya ofisi yake New Street kwenye tawi la
TANU nyumbani kwa Ali Msham. Nyumba hii ipo hadi leo.

Hii ni 1955.
Mtaa wa Jaribu Magomeni Mapipa.
 
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