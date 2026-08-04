Historia ya Uhuru wa Tanganyika

Zemanda said: Anapambana sana na pepo la udini. Yaani hyo ni azma yake na analazimisha kuitimiza hayupo tayari kuiachia isitimie. Hawa ndio wazee wa hovyo kwenye taifa. Click to expand...

Zemanda...Kwa nini mnakataa historia ya kweli?Kipi kinawatisha?Hivi kweli unaweza kuifuta historia hii na ukabakia na historia ya TANU na historia ya kweli ya Nyerere wakati wa kupigania uhuru wa Tanganyika?Kuwa historia ya Nyerere na Abdul Sykes isiwepo halikadhalika na Mshume Kiyate, Sheikh Suleiman Takadir ziondolewe?Nyerere abakie peke yake katika historia hii kweli nchi hii itakuwa na historia?