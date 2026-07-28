Kanisa halikupigania kabisa uhuru wa Tanganyika?

Kanisa halikupigania kabisa uhuru wa Tanganyika?

Allen Kilewella

Allen Kilewella

JF-Expert Member
Joined
Sep 30, 2011
Posts
25,593
Reaction score
49,611
Kuna watu kama Mohamed Said ambao wana mtizamo kuwa historia ya kupigania uhuru wa Tanganyika imepotoshwa kwa kuwa mchango wa waislam hauelezewi kwa kina.

Lakini labda ipo pia historia iliyoachwa kuonesha mchango wa kanisa kwenye kupigania uhuru wa Tanganyika. Jee Kanisa halina mchango wowote kwenye kupigania uhuru wa Tanganyika?
 
Allen Kilewella said:
Kuna watu kama Mohamed Said ambao wana mtizamo kuwa historia ya kupigania uhuru wa Tanganyika imepotoshwa kwa kuwa mchango wa waislam hauelezewi kwa kina.

Lakini labda ipo pia historia iliyoachwa kuonesha mchango wa kanisa kwenye kupigania uhuru wa Tanganyika. Jee Kanisa halina mchango wowote kwenye kupigania uhuru wa Tanganyika?
Click to expand...
Tumeshatoka huko na nchi tayari ipo huru. Naamini mijadala yenye tija kwasasa ni kuondoa huu umasikini unaolikabili Taifa. Wananchi wanahitaji uhakika wa huduma bora za afya, miundombinu ya uhakika ya maji safi na salama, uhakika wa nishani ya umeme kwa matumizi ya nyumbani na viwandani, barabara zenye viwango zenye uhakika wa kupitika misimu yote ya mwaka na kutanua soko la mazao ya wakulima kwa bei itakayowezesha mkulima kujikimu na kuondokana na umasikini, halikadhalika kuimarika kwa huduma za ulinzi na usalama.
Hayo ndiyo mambo yenye manufaa kwa Taifa na yanayopaswa kujadiliwa kwa kina na kupatiwa ufumbuzi wake.
 
Daudi1 said:
Huu mjadala utaleta vita ya kidini, tujikite kujikomboa kutoka kwenye umasikini, bomu la ajira, katiba mpya
Click to expand...
Kwa nini utaleta vita ya kidini?

Hapa Tanzania Kuna hukumu kwenye kesi ya Hamisi dibagula dhidi ya Jamhuri mahakama ya rufaa Tanzania , ambayo ilisema asiye mkristo kusema Yesu si Mungu ni halali.

Kama hakukutokea vita Kwa kuruhusu wasio wakristo kusema Yesu si Mungu wala mwana wa Mungu (hukumu hiyo ni sahihi kabisa) inakuwaje kuulizia mchango wa kanisa kwenye kupigania uhuru wa Tanganyika kulete vita ya kidini?
 
Funny boe said:
Mtoa mada watu wamekupaua 🤣🤣🤣

Umeanzisha mada ya kiwaki sana, rudi ukajipange upya, either utafute kazi ya kufanya au uje na mada ya maana na ya muhimu kwenye jamii yetu
Click to expand...
Huo ni mtazamo wako na ninauheshimu.

Lakini swali bado linabakia pale pale. Jee Kanisa halina mchango kwenye kupigania uhuru wa Tanganyika?
 
Mwl Nyerere ametokea kanisani, Kambona wote walikuwa supported na kanisa.

Yule pimbi mdini ana mambo ya ajabu usipokuwa mzima upstair anaku-brainwash kabisa.
 
You must log in or register to reply here.

Similar Discussions

Our Community

Coming Soon

Regional Communities

Coming Soon
Back
Top Bottom
Menu
Forums
New posts
Log in
Register