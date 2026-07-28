Kanisa halikupigania kabisa uhuru wa Tanganyika?

Allen Kilewella
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- Sep 30, 2011
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Kuna watu kama Mohamed Said ambao wana mtizamo kuwa historia ya kupigania uhuru wa Tanganyika imepotoshwa kwa kuwa mchango wa waislam hauelezewi kwa kina.
Lakini labda ipo pia historia iliyoachwa kuonesha mchango wa kanisa kwenye kupigania uhuru wa Tanganyika. Jee Kanisa halina mchango wowote kwenye kupigania uhuru wa Tanganyika?
Lakini labda ipo pia historia iliyoachwa kuonesha mchango wa kanisa kwenye kupigania uhuru wa Tanganyika. Jee Kanisa halina mchango wowote kwenye kupigania uhuru wa Tanganyika?