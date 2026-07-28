Kanisa halikupigania kabisa uhuru wa Tanganyika?

Allen Kilewella said:



Lakini labda ipo pia historia iliyoachwa kuonesha mchango wa kanisa kwenye kupigania uhuru wa Tanganyika. Jee Kanisa halina mchango wowote kwenye kupigania uhuru wa Tanganyika? Kuna watu kama Mohamed Said ambao wana mtizamo kuwa historia ya kupigania uhuru wa Tanganyika imepotoshwa kwa kuwa mchango wa waislam hauelezewi kwa kina.Lakini labda ipo pia historia iliyoachwa kuonesha mchango wa kanisa kwenye kupigania uhuru wa Tanganyika. Jee Kanisa halina mchango wowote kwenye kupigania uhuru wa Tanganyika? Click to expand...

Tumeshatoka huko na nchi tayari ipo huru. Naamini mijadala yenye tija kwasasa ni kuondoa huu umasikini unaolikabili Taifa. Wananchi wanahitaji uhakika wa huduma bora za afya, miundombinu ya uhakika ya maji safi na salama, uhakika wa nishani ya umeme kwa matumizi ya nyumbani na viwandani, barabara zenye viwango zenye uhakika wa kupitika misimu yote ya mwaka na kutanua soko la mazao ya wakulima kwa bei itakayowezesha mkulima kujikimu na kuondokana na umasikini, halikadhalika kuimarika kwa huduma za ulinzi na usalama.Hayo ndiyo mambo yenye manufaa kwa Taifa na yanayopaswa kujadiliwa kwa kina na kupatiwa ufumbuzi wake.