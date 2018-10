Hakuna Rais aliyewahi kupendwa 100% na wananchi wote

Maharo said: unafikiri kuacha ofisi ni jambo jepesi eeh......mtasubiri sana Click to expand...

Si ni kiburi tu na greed!Ndio maana mtu kama Jack Ma au Bill Gates walisema kabisa,ni aibu kwa mwanadamu kufia ofisini,ni heri and honour akutwe amefia beach au kitandani au bustanini akiwa anapalizi maua yake!Wewe ofisi imekushinda kabisa,unasababisha maumivu kwa wananchi badala ya kuyatoa,yanini ung'ang'ania na solution huna,akili yako imefika maximum....yanini?Wisdom kubwa kabisa,ni hali ya kujua when to go and leave other human beings to help push what you failed trying to do!