Hakuna muujiza wa mwanaume kuonewa huruma hapa duniani

Wakuu, habari za muda huu.



Jana jioni baada ya mihangaiko na pilika za hapa na pale za kusaka tonge, nikajikuta maeneo fulani hivi tulivu,

nikaingia kwenye ka-pub flani hivi amazing kwa ajili ya kupooza koo.



Macho yangu yakavutiwa na meza moja ambayo alikuwa amekaa mtoto wa kike mmoja, classic sana, anapiga zake Coca-Cola ya baridi.



Nikaona isiwe kesi, nikaenda pale nikavuta kiti. Nilivyoingia tu nikamwambia kwa upole, "Samahani mrembo, nimekuvamia mezani kwako. Akatabasamu lile tabasamu la kiungwana linaloweza kushusha presha ya mtu, akajibu, "Haina shida, usijali kabisa.

Mhudumu akasogea, mzee mzima nikashusha oda yangu ya Hanschoice kubwa, maji, na Tonic Soda. Wakati nasubiri mshkaji wangu anicheki twende sawa, nikaanza sasa kufungua code za mazungumzo na yule mrembo.



Story zikaanza kunoga, mtoto akaingia kwenye mfumo.

Akaniambia anamsubiri rafiki yake Mimi kama mwanaume kamili, nikamwambia, Karibu tunywe hapa." Akaleta yale madoido ya kike ya kujihami, "Ah mimi pombe situmii sana, naogopa, huwa nakunywa mara moja moja tu.



Nikamwambia aagize tu bia yoyote anayotaka, asijali kabisa. Akasema anaomba Flying Fish moja tu. Mhudumu kuja, akasema Flying Fish zimeisha, lakini kuna Bluto (zile bia pendwa kabisa, laini na tamu kwa watoto wa kike



Mzee mzima nikaona hapa sio mahali pa kufanya hesabu ndogo ndogo za shule ya msingi. Nikamwambia mhudumu: "Ondoa hiyo habari, mletee katoni nzima ya Bluto zile chupa 6 zikae hapo mezani Mtoto wa kike macho yakamtoka, akashindwa kukataa, akaanza kupiga mdogo mdogo.



Mpaka mshkaji wangu anafika, mimi nipo chupa kubwa nusu, lakini yule mdada kashatandika chupa tatu za Bluto tayari Nikamshushia na Chips Yai pamoja na mishikaki ya kutosha ili kuweka reinforsment ya tumbo.



Tukabadilishana namba, tukawa tunachat huku tukiwa meza moja mambo ya kidijitali kabisa

Kisu cha Pili Kikawasili

Baadaye akaja yule rafiki yake aliyekuwa anamsubiri. Aisee Acheni Mungu aitwe Mungu. Alikuja mtoto mmoja kisu" balaa, pigo za kishua na pamba za ukweli Akakaa upande wa mshkaji wangu. Hapo sasa mchezo ukawa umekamilika, tukawa tunacheza kwenye uwanja wa nyumbani.



Bia zikatembea, chakula kikatendewa haki, na mchezo ukawa up and down. Itoshe tu kusema, walikunywa, walikula, tukawapeleka hadi majumbani kwao kwa usafiri wa kueleweka, na juu yake tukawamwagia HELA ZA KUTOSHA za matumizi.



Yani hapa nilipo, tangu asubuhi yule niliyekaa naye meza moja anatandika meseji za shukrani na 'kutaka kuonana tena' mfululizo Inbox mpaka nimechoka, nimeamua kukausha tu sitaki hata kujibu.





Point Yangu Iko Wapi, Wanaume wa JF.



Tafuteni sana HELA Acheni kushindana au kujifanya mnalingana na dada zenu



Mwanamke anaweza akaamka asubuhi hana hata mia mbovu ya vocha, lakini akatoka tu getini akakutana na mwanaume anayejielewa, maisha yake yakabadilika ndani ya masaa mawili Anakuwa amekula vizuri, kanywa bia za kishua, kapelekwa kwao, na mfuko umetuna mpaka anaanza kukutafuta akulilie shida zake.



Lakini kwetu sisi wanaume, MIUJIZA HAKUNA



Hakuna mwanaume anayeonewa huruma hapa duniani. Hebu jiulize, wewe mwanaume utaenda kukaa kwenye baa unakunywa soda yako, kisha atokee mwanaume mwingine akununulie katoni ya bia, akushushie chips kuku, akusafirishe na akuachie hela ya matumizi? Thubutu! Labda uwe na matatizo ya akili.



Wanaume, acheni kulalamika, acheni kushindana na hawa viumbe. Mwanamke akishuka kiuchumi anatafutwa na kusaidiwa, mwanaume ukishuka unadhulumiwa, unadhorota, na kudharauliwa hata na ndugu zako.



Tafuta Pesa, Heshima Itajileta Yenyewe! Oya, pambaneni

MWISHO