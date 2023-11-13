eFootball Special Thread

eFootball Special Thread

Edo kissy

Edo kissy

JF-Expert Member
Joined
Mar 21, 2022
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efootball-2023_upn3.jpg
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eFootball ni mchezo wa simu unaohusisha mpira wa miguu, na hapa kuna habari muhimu kuhusu mchezo huo:
Screenshot_20231113_094920_eFootball.jpg


▫️Jina na Kurekebishwa: Mchezo huu awali ulijulikana kama "Pro Evolution Soccer" (PES), lakini baadaye ulibadilishwa jina kuwa "eFootball." Mabadiliko haya yalifanyika ili kuongeza msisimko na kuvutia zaidi.

▫️Makampuni Husika: eFootball inatengenezwa na Konami na inapatikana kwenye simu za Android na iOS.

▫️Timu na Ligi: Mchezo huu unajumuisha timu nyingi kutoka kote ulimwenguni na ligi maarufu za soka, kama vile Premier League, La Liga, Serie A, na zingine nyingi. Unaweza kuunda timu yako au kuchagua timu ulizopenda.

▫️Mfumo wa Kucheza: Mchezo huu unatumia mfumo wa kucheza wa simu, ambao unawaruhusu wachezaji kufanya udhibiti wa haraka na kutumia vifaa vya kugusa kwenye skrini ya simu.

▫️Michuano na Matukio: eFootball ina matukio na michuano mbalimbali ambayo unaweza kushiriki. Hii inaweza kuwa mashindano ya kila siku, kila wiki, au hata michuano mikubwa ya ulimwengu.

▫️Mbinu za Kimkakati: Mchezo unakuruhusu kubuni mbinu na kubadilisha mfumo wa timu yako kulingana na ujuzi wa wachezaji na mazingira ya mechi.

▫️Ubora wa Picha: eFootball inajulikana kwa ubora wa picha na sauti, ikitoa uzoefu wa kucheza wa hali ya juu kwenye simu.
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▫️Mchezo wa Mtandaoni: Unaweza kucheza dhidi ya wachezaji wengine mtandaoni, kuunda timu ya marafiki, au kushiriki katika matukio ya mtandaoni.
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▫️Mikataba na Wachezaji: Unaweza kusaini mikataba na wachezaji maarufu wa soka na kuongeza ufanisi wao kwenye timu yako.

▫️Ubunifu na Marupurupu: Mchezo unaruhusu ubunifu wa mavazi ya timu yako na pia unatoa marupurupu kwa wachezaji wanaofanya vizuri.
Hizi ni baadhi tu ya mambo kuhusu eFootball.

Mchezo huu unakua na kubadilika kwa wakati, na mara kwa mara hutolewa visa vipya, pembejeo, na maboresho. Kwa hivyo, uzoefu wako unaweza kutofautiana kulingana na toleo la sasa la mchezo.
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▫️pia mnaweza kucheza online watu wawili tofauti
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Hili game nimeanza kucheza tokea mwaka 2018.

ila tangu mwaka jana walivyofanya update kubwa kutoka PES kuwa e football na mimi nikabadli simu.

Nikanunua simu ya Redmi 10A basi siwezi kulicheza tena simu haisupport na account yangu ya KONAMI nahisi ishafungwa.

Hapa nawaza nibadili simu.
 
Mvaa Kobazi said:
Hili game nimeanza kucheza tokea mwaka 2018.

ila tangu mwaka jana walivyofanya update kubwa kutoka PES kuwa e football na mimi nikabadli simu.

Nikanunus simu ya Redmi 10A basi siwezi kulicheza tena simu haisupport na aacount yangu ya KONAMI nahisi ishafungwa.
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Pole mkuu. Ni moja ya games bora.
Kumbe na Redmi hazi support hili game?
 
Kikosi changu cha mwisho kukitumia nimebonda sana wahindi online match wanaquit 😂na hio formation ya 4222 ya Rafael Benitez.

Ilikua mwendo wa counter attacking football tu. Nilikua na asrosto nalo balaa sasa tangu nihisi account yangu wameshaifuta mzuka nalo umepotea.
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XII Tz said:
Mimi nacheza EA FC 24 mobile (zamani fifa mobile), kwa sasa nipo division ya Legendary 3,, ila watu wa mule sio poa wanagusa mnoo. Natamani kuhamia efootball kwa sasa
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Hili lilinishinda. Nimejaribu mara 2 nikaona jau. Wana graphics nzuri sana ila gameplay ya hovyo. E football kwa gameplay hakuna game lingine la mpira linamsogelea.
 
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