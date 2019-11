Duru-Ulaya: Kura ya maoni 'Brexit'

Mkuu Nguruvi, kuongezea mada yako sababu nyingine ya msingi kutaka kuungana ilikuwa kuepusha vita. Katika makubaliano ya awali the six members waliafiki iwapo kuna mgogoro wa kisiasa baina yao wote wachangie kutafuta suluhu kuliko kutandikana na kuleteana hasara kubwa baada ya somo walilolipata kupitia I and II World wars.



Pili hiyo Maastritch treaty ndio imesababisha UK kuulizana regardless ya matokeo baada ya kura ya maoni some aspects have to change.



Kwanini? Kwenye hiyo treaty wamekubaliana sera ya pamoja katika nyanja zifuatazo: sera ya pamoja kwenye mambo ya ndani, bargain ya pamoja kwenye international trade, ushirikiano wa pamoja wa intelegensia, sera ya mambo ya nje,ulinzi wa mipala na uraia wa EU usio na mipaka.



Kuhakikisha kila mtu ana comply kwenye Lisbon Treaty wakaongezea EU commission ndio body yenye power ya kutunga regulations and directive which all member states have to comply. Wameenda mbali zaidi na kuipa European Court of Justice having the final say on interpreting disputes kuhakikisha precedences mahakamani azipishani.



Hapo ndio waingereza walipokasirika ina maana sera zao nyingi kwa sasa zinatoka EU right now its 60%, sio bunge tu ambalo limeingiliwa kazi bali mahakama yao ya juu kwenye kutafsiri sheria na some precedence pia inabidi zifutwe iwapi kuna mgongano wa tafsiri.



Ndio wanajiuliza sovereignty yao ipo wapi. Kingine ni hiyo EU citizenship watu kuingia watakavyo na kufaidi kwenye welfare system bila ya kuchangia wakati serikari aiwezi ku control immigration hizo ndio sababu mbili za msingi wasizo kubali kwenye Maastritch treaty.



Hayo ya economy ata wakijitoa wanadai wata negotiate ni athari tu kwenye kujenga hoja za faida ya kubaki na umuhimu wa kushare intelligence. Lakini issue ni uhuru wa kujiamulia na immigration control. Ndio hapo unajiuliza huu muungano wetu wa EAC una maana gani wakati kila mtu anacheza na ngoma yake.