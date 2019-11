Diamond ni mchawi, achaneni naye!

lukesam said: Ukitaka kumsaidia mtu afanikiwe mpe mfano wa Alikiba na Diamond.



Alikiba ana sauti nzuri anatunga vizuri ila tatizo lake kubwa na linalofanya asifike alipo Diamond ni tabia ya kujiona mfalme, kujiona yeye anapaswa kukimbiliwa,kujiskia na kuvimba.



Diamond sio muandishi mzuri ila anajua kucheza na akili za watu,anaheshimu mashabiki wake,anawalilia na kuwafanya wajione wanamsaidia,ni mnyenyekevu na anatangaza kazi zake kama vile ni msanii chipukizi. Diamond hana kiburi.



Napenda kaz za Kiba ila I hate his attitude demeanor and also he got this big ego!Diamond is still humble person despite his accomplishments.