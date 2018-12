Dawa na suluhisho la upweke

Pole sana Mkuu.



The same to Me..Nilipangiwa kazi Mkoa ambao Sikuwahi kufika kabla..Upweke uliniandama mno nilidhani kwa kuwa na marafiki wengi itasaidia but haikuwa hivyo.



Katila kukaa na kujifikiria nikaja kugundua upweke ni zaidi ya kuzungukwa na marafiki muda wote, Ili kuukabili upweke kiukamilifu ni lazima ujikubali na uyakubali madhaifu yako.



To be happy, One has to recognise the special gift given by God and feel thankful about it. Comparing oneself with others,or complaining all the time that God has been unfair,will do nothing but bring about unhappiness and discontent.