Je, Kuoa bado ni hitaji au ni chaguo tu lisilo na lazima?

Wakuu, salamu.



Ninaomba tujadili mada hii kwa utulivu wa hoja, si kwa mihemko. Lengo langu si kushambulia wanawake wala kutukuza useja( U'bachelor) , bali kuichambua taasisi ya ndoa kama mfumo wa kijamii na kisheria katika mazingira ya karne ya 21.



Kijana wa leo anatumia sehemu kubwa ya ujana wake kujenga mtaji wa maisha. Anasoma, anatafuta ujuzi, anajenga biashara, anatafuta kazi na anapambana kutafuta utulivu wa kifedha.



Anapofika hatua ya kuanza kuona matunda ya juhudi zake, swali linalomsubiri mara nyingi ni moja: "Unaoa lini?"



Lakini kabla ya kuingia kwenye mkataba wowote mkubwa wa maisha, je, si sahihi kwanza kuuliza swali la msingi:



Ndoa ya kisasa bado inatoa thamani gani ambayo haiwezi kupatikana nje ya ndoa?



1. Mlinganyo wa Hatari na Faida



Katika uchumi, uwekezaji wowote hupimwa kwa faida na vihatarishi vyake.



Ndoa si tu uhusiano wa kimapenzi; pia ni mkataba wa kijamii, kifedha na kisheria wenye matokeo ya muda mrefu.



Swali la msingi ni hili:



Je, mwanaume wa leo anaelewa kikamilifu majukumu, hatari na matokeo ya muda mrefu ya mkataba huo kabla ya kuingia ndani yake?



Na kama ndoa ikivunjika, je, gharama za kihisia, kifedha na kijamii zinaendana na faida ambazo zilitarajiwa mwanzoni?



2. Mabadiliko ya Mfumo wa Maisha



Kihistoria, ndoa ilikuwa njia kuu ya kupata ushirikiano wa kiuchumi, malezi ya watoto, usalama wa kijamii na mgawanyo wa majukumu ya nyumbani.



Leo mazingira yamebadilika.



Mwanaume anaweza kuishi peke yake, kujipikia, kufua, kuendesha nyumba yake, kuwekeza na kujijengea mtandao wa kijamii bila kutegemea ndoa kama hitaji la lazima.



Hii inaleta swali jingine:



Je, ndoa bado ni hitaji, au imekuwa chaguo miongoni mwa chaguo nyingi za maisha?



3. Suala la Kizazi na Urithi



Moja ya sababu kubwa za kihistoria za ndoa ilikuwa kujenga familia na kuendeleza kizazi.



Lakini vijana wengi wa leo wanauliza maswali mapya kuhusu malezi, uwajibikaji wa wazazi, mgawanyo wa majukumu na usalama wa muda mrefu wa familia.



Je, cheti cha ndoa peke yake kinatosha kuhakikisha familia imara?



Au ubora wa watu wanaounda familia ndio unaobeba uzito mkubwa kuliko mfumo wenyewe?



4. Hofu ya Upweke dhidi ya Ubora wa Maisha



Moja ya hoja maarufu zinazotolewa kuunga mkono ndoa ni hofu ya kuzeeka peke yako.



Lakini je, uwepo wa mwenza pekee ndio kipimo cha furaha?



Inawezekana mtu akaishi peke yake lakini akiwa na marafiki, ndugu, shughuli zenye maana na afya nzuri ya akili.



Vilevile inawezekana mtu akaishi ndani ya ndoa lakini akawa na upweke mkubwa wa kihisia.



Hivyo swali si kuwa peke yako au kuwa na mtu, bali ni ubora wa maisha unaoupata kupitia mfumo unaouchagua.



Hitimisho



Nieleweke vizuri.



Sisemii kwamba ndoa ni mbaya, wala sisemii kwamba useja ( U'bachelor) ni bora kwa kila mtu.



Ninachohoji ni kama taasisi ya ndoa ya leo bado ina faida zile zile zilizokuwepo kwa vizazi vilivyotangulia, au mazingira ya kisasa yameifanya kuwa moja tu ya njia nyingi za kuishi maisha yenye utulivu na mafanikio.



Maswali ya Mjadala



1. Je, mwanaume wa leo anapata faida zipi za kipekee kupitia ndoa ambazo hawezi kuzipata nje ya ndoa?



2. Je, mafanikio, utulivu wa akili na furaha vinategemea ndoa au vinategemea ubora wa maamuzi ya mtu binafsi?



3. Je, katika mazingira ya sasa, ndoa bado ni hitaji la msingi au imekuwa uchaguzi wa maisha kama uchaguzi mwingine wowote?



Karibuni kwa mjadala wa hoja kwa hoja.