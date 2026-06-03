Je, Kuoa bado ni hitaji au ni chaguo tu lisilo na lazima?

Je, Kuoa bado ni hitaji au ni chaguo tu lisilo na lazima?

Namshakende

Namshakende

JF-Expert Member
Joined
Sep 23, 2021
Posts
800
Reaction score
2,025
Wakuu, salamu.

Ninaomba tujadili mada hii kwa utulivu wa hoja, si kwa mihemko. Lengo langu si kushambulia wanawake wala kutukuza useja( U'bachelor) , bali kuichambua taasisi ya ndoa kama mfumo wa kijamii na kisheria katika mazingira ya karne ya 21.

Kijana wa leo anatumia sehemu kubwa ya ujana wake kujenga mtaji wa maisha. Anasoma, anatafuta ujuzi, anajenga biashara, anatafuta kazi na anapambana kutafuta utulivu wa kifedha.

Anapofika hatua ya kuanza kuona matunda ya juhudi zake, swali linalomsubiri mara nyingi ni moja: "Unaoa lini?"

Lakini kabla ya kuingia kwenye mkataba wowote mkubwa wa maisha, je, si sahihi kwanza kuuliza swali la msingi:

Ndoa ya kisasa bado inatoa thamani gani ambayo haiwezi kupatikana nje ya ndoa?

1. Mlinganyo wa Hatari na Faida

Katika uchumi, uwekezaji wowote hupimwa kwa faida na vihatarishi vyake.

Ndoa si tu uhusiano wa kimapenzi; pia ni mkataba wa kijamii, kifedha na kisheria wenye matokeo ya muda mrefu.

Swali la msingi ni hili:

Je, mwanaume wa leo anaelewa kikamilifu majukumu, hatari na matokeo ya muda mrefu ya mkataba huo kabla ya kuingia ndani yake?

Na kama ndoa ikivunjika, je, gharama za kihisia, kifedha na kijamii zinaendana na faida ambazo zilitarajiwa mwanzoni?

2. Mabadiliko ya Mfumo wa Maisha

Kihistoria, ndoa ilikuwa njia kuu ya kupata ushirikiano wa kiuchumi, malezi ya watoto, usalama wa kijamii na mgawanyo wa majukumu ya nyumbani.

Leo mazingira yamebadilika.

Mwanaume anaweza kuishi peke yake, kujipikia, kufua, kuendesha nyumba yake, kuwekeza na kujijengea mtandao wa kijamii bila kutegemea ndoa kama hitaji la lazima.

Hii inaleta swali jingine:

Je, ndoa bado ni hitaji, au imekuwa chaguo miongoni mwa chaguo nyingi za maisha?

3. Suala la Kizazi na Urithi

Moja ya sababu kubwa za kihistoria za ndoa ilikuwa kujenga familia na kuendeleza kizazi.

Lakini vijana wengi wa leo wanauliza maswali mapya kuhusu malezi, uwajibikaji wa wazazi, mgawanyo wa majukumu na usalama wa muda mrefu wa familia.

Je, cheti cha ndoa peke yake kinatosha kuhakikisha familia imara?

Au ubora wa watu wanaounda familia ndio unaobeba uzito mkubwa kuliko mfumo wenyewe?

4. Hofu ya Upweke dhidi ya Ubora wa Maisha

Moja ya hoja maarufu zinazotolewa kuunga mkono ndoa ni hofu ya kuzeeka peke yako.

Lakini je, uwepo wa mwenza pekee ndio kipimo cha furaha?

Inawezekana mtu akaishi peke yake lakini akiwa na marafiki, ndugu, shughuli zenye maana na afya nzuri ya akili.

Vilevile inawezekana mtu akaishi ndani ya ndoa lakini akawa na upweke mkubwa wa kihisia.

Hivyo swali si kuwa peke yako au kuwa na mtu, bali ni ubora wa maisha unaoupata kupitia mfumo unaouchagua.

Hitimisho

Nieleweke vizuri.

Sisemii kwamba ndoa ni mbaya, wala sisemii kwamba useja ( U'bachelor) ni bora kwa kila mtu.

Ninachohoji ni kama taasisi ya ndoa ya leo bado ina faida zile zile zilizokuwepo kwa vizazi vilivyotangulia, au mazingira ya kisasa yameifanya kuwa moja tu ya njia nyingi za kuishi maisha yenye utulivu na mafanikio.

Maswali ya Mjadala

1. Je, mwanaume wa leo anapata faida zipi za kipekee kupitia ndoa ambazo hawezi kuzipata nje ya ndoa?

2. Je, mafanikio, utulivu wa akili na furaha vinategemea ndoa au vinategemea ubora wa maamuzi ya mtu binafsi?

3. Je, katika mazingira ya sasa, ndoa bado ni hitaji la msingi au imekuwa uchaguzi wa maisha kama uchaguzi mwingine wowote?

Karibuni kwa mjadala wa hoja kwa hoja.
 
Kwangu mimi ndoa ni hitaji la msingi, ndoa ni taasisi imara inayojenga jamii imara yenye umoja, upendo na ushirikiano, ndoa ni msingi imara wa malezi, mahusiano na ushiriki bora katika maswala ya kijamii, ndoa hasa ukipata yule aliye wako na mwenye upendo madhubuti basi ni paradiso ndogo itakupa mwenza, rafiki, mshauri na inaweza kukusaidia kuwa na furaha ya moyo, shida ni kuwa ndoa kwa miaka ya karibuni imegeuzwa kuwa fursa ya kiuchumi na wapuuzi wachache ila original nature ya ndoa ni muunganiko wenye upendo, faraja na matamanio..

Just imagine unazeeka huku unaishi mwenyewe ukiugua au kuumwa nani atakucare? Atakuliwaza? Na kukupa faraja?

Ndoa iheshimiwe
 
Andromeda Galaxy said:
Kwangu mimi ndoa ni hitaji la msingi, ndoa ni taasisi imara inayojenga jamii imara yenye umoja, upendo na ushirikiano, ndoa ni msingi imara wa malezi, mahusiano na ushiriki bora katika maswala ya kijamii, ndoa hasa ukipata yule aliye wako na mwenye upendo madhubuti basi ni paradiso ndogo itakupa mwenza, rafiki, mshauri na inaweza kukusaidia kuwa na furaha ya moyo, shida ni kuwa ndoa kwa miaka ya karibuni imegeuzwa kuwa fursa ya kiuchumi na wapuuzi wachache ila original nature ya ndoa ni muunganiko wenye upendo, faraja na matamanio..

Just imagine unazeeka huku unaishi mwenyewe ukiugua au kuumwa nani atakucare? Atakuliwaza? Na kukupa faraja?

Ndoa iheshimiwe
Click to expand...
Heshimuni nyie watu wa humo ndoani
 
Andromeda Galaxy said:
Kwangu mimi ndoa ni hitaji la msingi, ndoa ni taasisi imara inayojenga jamii imara yenye umoja, upendo na ushirikiano, ndoa ni msingi imara wa malezi, mahusiano na ushiriki bora katika maswala ya kijamii, ndoa hasa ukipata yule aliye wako na mwenye upendo madhubuti basi ni paradiso ndogo itakupa mwenza, rafiki, mshauri na inaweza kukusaidia kuwa na furaha ya moyo, shida ni kuwa ndoa kwa miaka ya karibuni imegeuzwa kuwa fursa ya kiuchumi na wapuuzi wachache ila original nature ya ndoa ni muunganiko wenye upendo, faraja na matamanio..

Just imagine unazeeka huku unaishi mwenyewe ukiugua au kuumwa nani atakucare? Atakuliwaza? Na kukupa faraja?

Ndoa iheshimiwe
Click to expand...
Hapo kwenye kuugua siamini kama utapata faraja kisa ndoa,

Watu wengi wameuguzwa na watoto wao wakapona ama kufa na mambo yakaendelea vzr!!!

Wanawake wangp wamekimbia kisa kuuguza ama kuwatenga wanaume, ama wanaume wangap wamewatenga wake zao ??

Ndoa inaweza ikawa faraja ama isiwe faraja
 
Monetary doctor said:
Hapo kwenye kuugua siamini kama utapata faraja kisa ndoa,

Watu wengi wameuguzwa na watoto wao wakapona ama kufa na mambo yakaendelea vzr!!!

Wanawake wangp wamekimbia kisa kuuguza ama kuwatenga wanaume, ama wanaume wangap wamewatenga wake zao ??

Ndoa inaweza ikawa faraja ama isiwe faraja
Click to expand...
Ndoa haiwezi kuwa perfect asilimia 100 lakini ukiingia kwenye ndoa na mtu sahihi basi inaweza kuku provide na vyote hivyo
 
Andromeda Galaxy said:
Kwangu mimi ndoa ni hitaji la msingi, ndoa ni taasisi imara inayojenga jamii imara yenye umoja, upendo na ushirikiano, ndoa ni msingi imara wa malezi, mahusiano na ushiriki bora katika maswala ya kijamii, ndoa hasa ukipata yule aliye wako na mwenye upendo madhubuti basi ni paradiso ndogo itakupa mwenza, rafiki, mshauri na inaweza kukusaidia kuwa na furaha ya moyo, shida ni kuwa ndoa kwa miaka ya karibuni imegeuzwa kuwa fursa ya kiuchumi na wapuuzi wachache ila original nature ya ndoa ni muunganiko wenye upendo, faraja na matamanio..

Just imagine unazeeka huku unaishi mwenyewe ukiugua au kuumwa nani atakucare? Atakuliwaza? Na kukupa faraja?

Ndoa iheshimiwe
Click to expand...
Nashukuru kwa mtazamo wako, na nakubaliana nawe kwamba ndoa yenye upendo, heshima na mshikamano ni kitu cha thamani sana na inaweza kuwa chanzo cha furaha na utulivu wa maisha.

Tofauti yangu ni moja: siipingi ndoa kama taasisi, bali naangalia uhalisia wake katika mazingira ya sasa.
Swali la msingi ni hili: faraja, huduma na mshikamano vinatokana na cheti cha ndoa, au vinatokana na ubora wa uhusiano kati ya watu wawili?

Kuna ndoa zenye upendo wa kweli, lakini pia zipo ambazo hazitoi hata hicho unachokisema cha “faraja uzeeni.” Wakati huo huo, wapo watu wasio kwenye ndoa lakini wana mtandao imara wa watu wanaowajali.

Hivyo hoja yangu ni kwamba, si jina la ndoa pekee linalohakikisha ubora wa maisha, bali ni ubora wa watu na uhusiano wenyewe.

Kwa kifupi: ndoa ni nzuri inapokuwa imara, lakini si kila ndoa ya sasa inafikia ile picha ya “paradiso ndogo” tunayoitarajia.
 
cocastic said:
Ndoa ni hiyari sio Lazima, ila ni muhimu kulingana na mtu husika juu ya jambo hilo.

SIO LAZIMA!
Click to expand...
Nakubaliana nawe kwa kiasi kikubwa.

Ndoa ni hiyari, sio lazima, hilo halina ubishi katika mazingira ya sasa ya maisha ya mtu binafsi.

Tofauti inabaki kwenye “umuhimu” wake, ambao hauko sawa kwa kila mtu. Kwa wengine ni muhimu sana kwa furaha, malezi na utulivu wa maisha; kwa wengine si kipaumbele.

Hivyo tunaweza kukubaliana kwenye msingi mmoja: ndoa si lazima, lakini inaweza kuwa muhimu sana au isiwe muhimu kabisa kutegemea mtu, malengo na mazingira yake ya maisha.
 
Namshakende said:
Nashukuru kwa mtazamo wako, na nakubaliana nawe kwamba ndoa yenye upendo, heshima na mshikamano ni kitu cha thamani sana na inaweza kuwa chanzo cha furaha na utulivu wa maisha.

Tofauti yangu ni moja: siipingi ndoa kama taasisi, bali naangalia uhalisia wake katika mazingira ya sasa.
Swali la msingi ni hili: faraja, huduma na mshikamano vinatokana na cheti cha ndoa, au vinatokana na ubora wa uhusiano kati ya watu wawili?

Kuna ndoa zenye upendo wa kweli, lakini pia zipo ambazo hazitoi hata hicho unachokisema cha “faraja uzeeni.” Wakati huo huo, wapo watu wasio kwenye ndoa lakini wana mtandao imara wa watu wanaowajali.

Hivyo hoja yangu ni kwamba, si jina la ndoa pekee linalohakikisha ubora wa maisha, bali ni ubora wa watu na uhusiano wenyewe.

Kwa kifupi: ndoa ni nzuri inapokuwa imara, lakini si kila ndoa ya sasa inafikia ile picha ya “paradiso ndogo” tunayoitarajia.
Click to expand...
Ndoa inakuwa imara tu pale wawili waingiao katika hilo agano wanakuwa na uhusiano imara, madhubuti na wa kweli, pia inakuwa imara zaidi kama walioingia waliingia kwa hiyari na ridhaa yao bila kushurutishwa au kulazimishwa, bahati mbaya kwa taasisi ndoa katika miaka hii ya karibuni ni watu ambao huingia humo bila kuwa tayari, kushurutishwa na wazazi au jamii au kutafuta kuonekana kwa watu bila kuwa na utayari wowote wa kuingia humo wengine mbaya zaidi wanaingia kwenye ndoa kama sehemu ya kutafuta fursa fulani ya muda mfupi ama kwa kuangalia mali ya mwenza wake na kadhalika hii ndo inapelekea talaka za kimaslahi na kusababisha wengi kuona ndoa ni jalala la utapeli na hivyo wengi kui devalue taasisi hii tukufu
 
Namshakende said:
Wakuu, salamu.

Ninaomba tujadili mada hii kwa utulivu wa hoja, si kwa mihemko. Lengo langu si kushambulia wanawake wala kutukuza useja( U'bachelor) , bali kuichambua taasisi ya ndoa kama mfumo wa kijamii na kisheria katika mazingira ya karne ya 21.

Kijana wa leo anatumia sehemu kubwa ya ujana wake kujenga mtaji wa maisha. Anasoma, anatafuta ujuzi, anajenga biashara, anatafuta kazi na anapambana kutafuta utulivu wa kifedha.

Anapofika hatua ya kuanza kuona matunda ya juhudi zake, swali linalomsubiri mara nyingi ni moja: "Unaoa lini?"

Lakini kabla ya kuingia kwenye mkataba wowote mkubwa wa maisha, je, si sahihi kwanza kuuliza swali la msingi:

Ndoa ya kisasa bado inatoa thamani gani ambayo haiwezi kupatikana nje ya ndoa?

1. Mlinganyo wa Hatari na Faida

Katika uchumi, uwekezaji wowote hupimwa kwa faida na vihatarishi vyake.

Ndoa si tu uhusiano wa kimapenzi; pia ni mkataba wa kijamii, kifedha na kisheria wenye matokeo ya muda mrefu.

Swali la msingi ni hili:

Je, mwanaume wa leo anaelewa kikamilifu majukumu, hatari na matokeo ya muda mrefu ya mkataba huo kabla ya kuingia ndani yake?

Na kama ndoa ikivunjika, je, gharama za kihisia, kifedha na kijamii zinaendana na faida ambazo zilitarajiwa mwanzoni?

2. Mabadiliko ya Mfumo wa Maisha

Kihistoria, ndoa ilikuwa njia kuu ya kupata ushirikiano wa kiuchumi, malezi ya watoto, usalama wa kijamii na mgawanyo wa majukumu ya nyumbani.

Leo mazingira yamebadilika.

Mwanaume anaweza kuishi peke yake, kujipikia, kufua, kuendesha nyumba yake, kuwekeza na kujijengea mtandao wa kijamii bila kutegemea ndoa kama hitaji la lazima.

Hii inaleta swali jingine:

Je, ndoa bado ni hitaji, au imekuwa chaguo miongoni mwa chaguo nyingi za maisha?

3. Suala la Kizazi na Urithi

Moja ya sababu kubwa za kihistoria za ndoa ilikuwa kujenga familia na kuendeleza kizazi.

Lakini vijana wengi wa leo wanauliza maswali mapya kuhusu malezi, uwajibikaji wa wazazi, mgawanyo wa majukumu na usalama wa muda mrefu wa familia.

Je, cheti cha ndoa peke yake kinatosha kuhakikisha familia imara?

Au ubora wa watu wanaounda familia ndio unaobeba uzito mkubwa kuliko mfumo wenyewe?

4. Hofu ya Upweke dhidi ya Ubora wa Maisha

Moja ya hoja maarufu zinazotolewa kuunga mkono ndoa ni hofu ya kuzeeka peke yako.

Lakini je, uwepo wa mwenza pekee ndio kipimo cha furaha?

Inawezekana mtu akaishi peke yake lakini akiwa na marafiki, ndugu, shughuli zenye maana na afya nzuri ya akili.

Vilevile inawezekana mtu akaishi ndani ya ndoa lakini akawa na upweke mkubwa wa kihisia.

Hivyo swali si kuwa peke yako au kuwa na mtu, bali ni ubora wa maisha unaoupata kupitia mfumo unaouchagua.

Hitimisho

Nieleweke vizuri.

Sisemii kwamba ndoa ni mbaya, wala sisemii kwamba useja ( U'bachelor) ni bora kwa kila mtu.

Ninachohoji ni kama taasisi ya ndoa ya leo bado ina faida zile zile zilizokuwepo kwa vizazi vilivyotangulia, au mazingira ya kisasa yameifanya kuwa moja tu ya njia nyingi za kuishi maisha yenye utulivu na mafanikio.

Maswali ya Mjadala

1. Je, mwanaume wa leo anapata faida zipi za kipekee kupitia ndoa ambazo hawezi kuzipata nje ya ndoa?

2. Je, mafanikio, utulivu wa akili na furaha vinategemea ndoa au vinategemea ubora wa maamuzi ya mtu binafsi?

3. Je, katika mazingira ya sasa, ndoa bado ni hitaji la msingi au imekuwa uchaguzi wa maisha kama uchaguzi mwingine wowote?

Karibuni kwa mjadala wa hoja kwa hoja.
Click to expand...

Namshakende said:
Wakuu, salamu.

Ninaomba tujadili mada hii kwa utulivu wa hoja, si kwa mihemko. Lengo langu si kushambulia wanawake wala kutukuza useja( U'bachelor) , bali kuichambua taasisi ya ndoa kama mfumo wa kijamii na kisheria katika mazingira ya karne ya 21.

Kijana wa leo anatumia sehemu kubwa ya ujana wake kujenga mtaji wa maisha. Anasoma, anatafuta ujuzi, anajenga biashara, anatafuta kazi na anapambana kutafuta utulivu wa kifedha.

Anapofika hatua ya kuanza kuona matunda ya juhudi zake, swali linalomsubiri mara nyingi ni moja: "Unaoa lini?"

Lakini kabla ya kuingia kwenye mkataba wowote mkubwa wa maisha, je, si sahihi kwanza kuuliza swali la msingi:

Ndoa ya kisasa bado inatoa thamani gani ambayo haiwezi kupatikana nje ya ndoa?

1. Mlinganyo wa Hatari na Faida

Katika uchumi, uwekezaji wowote hupimwa kwa faida na vihatarishi vyake.

Ndoa si tu uhusiano wa kimapenzi; pia ni mkataba wa kijamii, kifedha na kisheria wenye matokeo ya muda mrefu.

Swali la msingi ni hili:

Je, mwanaume wa leo anaelewa kikamilifu majukumu, hatari na matokeo ya muda mrefu ya mkataba huo kabla ya kuingia ndani yake?

Na kama ndoa ikivunjika, je, gharama za kihisia, kifedha na kijamii zinaendana na faida ambazo zilitarajiwa mwanzoni?

2. Mabadiliko ya Mfumo wa Maisha

Kihistoria, ndoa ilikuwa njia kuu ya kupata ushirikiano wa kiuchumi, malezi ya watoto, usalama wa kijamii na mgawanyo wa majukumu ya nyumbani.

Leo mazingira yamebadilika.

Mwanaume anaweza kuishi peke yake, kujipikia, kufua, kuendesha nyumba yake, kuwekeza na kujijengea mtandao wa kijamii bila kutegemea ndoa kama hitaji la lazima.

Hii inaleta swali jingine:

Je, ndoa bado ni hitaji, au imekuwa chaguo miongoni mwa chaguo nyingi za maisha?

3. Suala la Kizazi na Urithi

Moja ya sababu kubwa za kihistoria za ndoa ilikuwa kujenga familia na kuendeleza kizazi.

Lakini vijana wengi wa leo wanauliza maswali mapya kuhusu malezi, uwajibikaji wa wazazi, mgawanyo wa majukumu na usalama wa muda mrefu wa familia.

Je, cheti cha ndoa peke yake kinatosha kuhakikisha familia imara?

Au ubora wa watu wanaounda familia ndio unaobeba uzito mkubwa kuliko mfumo wenyewe?

4. Hofu ya Upweke dhidi ya Ubora wa Maisha

Moja ya hoja maarufu zinazotolewa kuunga mkono ndoa ni hofu ya kuzeeka peke yako.

Lakini je, uwepo wa mwenza pekee ndio kipimo cha furaha?

Inawezekana mtu akaishi peke yake lakini akiwa na marafiki, ndugu, shughuli zenye maana na afya nzuri ya akili.

Vilevile inawezekana mtu akaishi ndani ya ndoa lakini akawa na upweke mkubwa wa kihisia.

Hivyo swali si kuwa peke yako au kuwa na mtu, bali ni ubora wa maisha unaoupata kupitia mfumo unaouchagua.

Hitimisho

Nieleweke vizuri.

Sisemii kwamba ndoa ni mbaya, wala sisemii kwamba useja ( U'bachelor) ni bora kwa kila mtu.

Ninachohoji ni kama taasisi ya ndoa ya leo bado ina faida zile zile zilizokuwepo kwa vizazi vilivyotangulia, au mazingira ya kisasa yameifanya kuwa moja tu ya njia nyingi za kuishi maisha yenye utulivu na mafanikio.

Maswali ya Mjadala

1. Je, mwanaume wa leo anapata faida zipi za kipekee kupitia ndoa ambazo hawezi kuzipata nje ya ndoa?

2. Je, mafanikio, utulivu wa akili na furaha vinategemea ndoa au vinategemea ubora wa maamuzi ya mtu binafsi?

3. Je, katika mazingira ya sasa, ndoa bado ni hitaji la msingi au imekuwa uchaguzi wa maisha kama uchaguzi mwingine wowote?

Karibuni kwa mjadala wa hoja kwa hoja.
Click to expand...
Namshakende said:
Wakuu, salamu.

Ninaomba tujadili mada hii kwa utulivu wa hoja, si kwa mihemko. Lengo langu si kushambulia wanawake wala kutukuza useja( U'bachelor) , bali kuichambua taasisi ya ndoa kama mfumo wa kijamii na kisheria katika mazingira ya karne ya 21.

Kijana wa leo anatumia sehemu kubwa ya ujana wake kujenga mtaji wa maisha. Anasoma, anatafuta ujuzi, anajenga biashara, anatafuta kazi na anapambana kutafuta utulivu wa kifedha.

Anapofika hatua ya kuanza kuona matunda ya juhudi zake, swali linalomsubiri mara nyingi ni moja: "Unaoa lini?"

Lakini kabla ya kuingia kwenye mkataba wowote mkubwa wa maisha, je, si sahihi kwanza kuuliza swali la msingi:

Ndoa ya kisasa bado inatoa thamani gani ambayo haiwezi kupatikana nje ya ndoa?

1. Mlinganyo wa Hatari na Faida

Katika uchumi, uwekezaji wowote hupimwa kwa faida na vihatarishi vyake.

Ndoa si tu uhusiano wa kimapenzi; pia ni mkataba wa kijamii, kifedha na kisheria wenye matokeo ya muda mrefu.

Swali la msingi ni hili:

Je, mwanaume wa leo anaelewa kikamilifu majukumu, hatari na matokeo ya muda mrefu ya mkataba huo kabla ya kuingia ndani yake?

Na kama ndoa ikivunjika, je, gharama za kihisia, kifedha na kijamii zinaendana na faida ambazo zilitarajiwa mwanzoni?

2. Mabadiliko ya Mfumo wa Maisha

Kihistoria, ndoa ilikuwa njia kuu ya kupata ushirikiano wa kiuchumi, malezi ya watoto, usalama wa kijamii na mgawanyo wa majukumu ya nyumbani.

Leo mazingira yamebadilika.

Mwanaume anaweza kuishi peke yake, kujipikia, kufua, kuendesha nyumba yake, kuwekeza na kujijengea mtandao wa kijamii bila kutegemea ndoa kama hitaji la lazima.

Hii inaleta swali jingine:

Je, ndoa bado ni hitaji, au imekuwa chaguo miongoni mwa chaguo nyingi za maisha?

3. Suala la Kizazi na Urithi

Moja ya sababu kubwa za kihistoria za ndoa ilikuwa kujenga familia na kuendeleza kizazi.

Lakini vijana wengi wa leo wanauliza maswali mapya kuhusu malezi, uwajibikaji wa wazazi, mgawanyo wa majukumu na usalama wa muda mrefu wa familia.

Je, cheti cha ndoa peke yake kinatosha kuhakikisha familia imara?

Au ubora wa watu wanaounda familia ndio unaobeba uzito mkubwa kuliko mfumo wenyewe?

4. Hofu ya Upweke dhidi ya Ubora wa Maisha

Moja ya hoja maarufu zinazotolewa kuunga mkono ndoa ni hofu ya kuzeeka peke yako.

Lakini je, uwepo wa mwenza pekee ndio kipimo cha furaha?

Inawezekana mtu akaishi peke yake lakini akiwa na marafiki, ndugu, shughuli zenye maana na afya nzuri ya akili.

Vilevile inawezekana mtu akaishi ndani ya ndoa lakini akawa na upweke mkubwa wa kihisia.

Hivyo swali si kuwa peke yako au kuwa na mtu, bali ni ubora wa maisha unaoupata kupitia mfumo unaouchagua.

Hitimisho

Nieleweke vizuri.

Sisemii kwamba ndoa ni mbaya, wala sisemii kwamba useja ( U'bachelor) ni bora kwa kila mtu.

Ninachohoji ni kama taasisi ya ndoa ya leo bado ina faida zile zile zilizokuwepo kwa vizazi vilivyotangulia, au mazingira ya kisasa yameifanya kuwa moja tu ya njia nyingi za kuishi maisha yenye utulivu na mafanikio.

Maswali ya Mjadala

1. Je, mwanaume wa leo anapata faida zipi za kipekee kupitia ndoa ambazo hawezi kuzipata nje ya ndoa?

2. Je, mafanikio, utulivu wa akili na furaha vinategemea ndoa au vinategemea ubora wa maamuzi ya mtu binafsi?

3. Je, katika mazingira ya sasa, ndoa bado ni hitaji la msingi au imekuwa uchaguzi wa maisha kama uchaguzi mwingine wowote?

Karibuni kwa mjadala wa hoja kwa hoja.
Click to expand...

Namshakende said:
Wakuu, salamu.

Ninaomba tujadili mada hii kwa utulivu wa hoja, si kwa mihemko. Lengo langu si kushambulia wanawake wala kutukuza useja( U'bachelor) , bali kuichambua taasisi ya ndoa kama mfumo wa kijamii na kisheria katika mazingira ya karne ya 21.

Kijana wa leo anatumia sehemu kubwa ya ujana wake kujenga mtaji wa maisha. Anasoma, anatafuta ujuzi, anajenga biashara, anatafuta kazi na anapambana kutafuta utulivu wa kifedha.

Anapofika hatua ya kuanza kuona matunda ya juhudi zake, swali linalomsubiri mara nyingi ni moja: "Unaoa lini?"

Lakini kabla ya kuingia kwenye mkataba wowote mkubwa wa maisha, je, si sahihi kwanza kuuliza swali la msingi:

Ndoa ya kisasa bado inatoa thamani gani ambayo haiwezi kupatikana nje ya ndoa?

1. Mlinganyo wa Hatari na Faida

Katika uchumi, uwekezaji wowote hupimwa kwa faida na vihatarishi vyake.

Ndoa si tu uhusiano wa kimapenzi; pia ni mkataba wa kijamii, kifedha na kisheria wenye matokeo ya muda mrefu.

Swali la msingi ni hili:

Je, mwanaume wa leo anaelewa kikamilifu majukumu, hatari na matokeo ya muda mrefu ya mkataba huo kabla ya kuingia ndani yake?

Na kama ndoa ikivunjika, je, gharama za kihisia, kifedha na kijamii zinaendana na faida ambazo zilitarajiwa mwanzoni?

2. Mabadiliko ya Mfumo wa Maisha

Kihistoria, ndoa ilikuwa njia kuu ya kupata ushirikiano wa kiuchumi, malezi ya watoto, usalama wa kijamii na mgawanyo wa majukumu ya nyumbani.

Leo mazingira yamebadilika.

Mwanaume anaweza kuishi peke yake, kujipikia, kufua, kuendesha nyumba yake, kuwekeza na kujijengea mtandao wa kijamii bila kutegemea ndoa kama hitaji la lazima.

Hii inaleta swali jingine:

Je, ndoa bado ni hitaji, au imekuwa chaguo miongoni mwa chaguo nyingi za maisha?

3. Suala la Kizazi na Urithi

Moja ya sababu kubwa za kihistoria za ndoa ilikuwa kujenga familia na kuendeleza kizazi.

Lakini vijana wengi wa leo wanauliza maswali mapya kuhusu malezi, uwajibikaji wa wazazi, mgawanyo wa majukumu na usalama wa muda mrefu wa familia.

Je, cheti cha ndoa peke yake kinatosha kuhakikisha familia imara?

Au ubora wa watu wanaounda familia ndio unaobeba uzito mkubwa kuliko mfumo wenyewe?

4. Hofu ya Upweke dhidi ya Ubora wa Maisha

Moja ya hoja maarufu zinazotolewa kuunga mkono ndoa ni hofu ya kuzeeka peke yako.

Lakini je, uwepo wa mwenza pekee ndio kipimo cha furaha?

Inawezekana mtu akaishi peke yake lakini akiwa na marafiki, ndugu, shughuli zenye maana na afya nzuri ya akili.

Vilevile inawezekana mtu akaishi ndani ya ndoa lakini akawa na upweke mkubwa wa kihisia.

Hivyo swali si kuwa peke yako au kuwa na mtu, bali ni ubora wa maisha unaoupata kupitia mfumo unaouchagua.

Hitimisho

Nieleweke vizuri.

Sisemii kwamba ndoa ni mbaya, wala sisemii kwamba useja ( U'bachelor) ni bora kwa kila mtu.

Ninachohoji ni kama taasisi ya ndoa ya leo bado ina faida zile zile zilizokuwepo kwa vizazi vilivyotangulia, au mazingira ya kisasa yameifanya kuwa moja tu ya njia nyingi za kuishi maisha yenye utulivu na mafanikio.

Maswali ya Mjadala

1. Je, mwanaume wa leo anapata faida zipi za kipekee kupitia ndoa ambazo hawezi kuzipata nje ya ndoa?

2. Je, mafanikio, utulivu wa akili na furaha vinategemea ndoa au vinategemea ubora wa maamuzi ya mtu binafsi?

3. Je, katika mazingira ya sasa, ndoa bado ni hitaji la msingi au imekuwa uchaguzi wa maisha kama uchaguzi mwingine wowote?

Karibuni kwa mjadala wa hoja kwa hoja.
Click to expand...

Namshakende said:
Wakuu, salamu.

Ninaomba tujadili mada hii kwa utulivu wa hoja, si kwa mihemko. Lengo langu si kushambulia wanawake wala kutukuza useja( U'bachelor) , bali kuichambua taasisi ya ndoa kama mfumo wa kijamii na kisheria katika mazingira ya karne ya 21.

Kijana wa leo anatumia sehemu kubwa ya ujana wake kujenga mtaji wa maisha. Anasoma, anatafuta ujuzi, anajenga biashara, anatafuta kazi na anapambana kutafuta utulivu wa kifedha.

Anapofika hatua ya kuanza kuona matunda ya juhudi zake, swali linalomsubiri mara nyingi ni moja: "Unaoa lini?"

Lakini kabla ya kuingia kwenye mkataba wowote mkubwa wa maisha, je, si sahihi kwanza kuuliza swali la msingi:

Ndoa ya kisasa bado inatoa thamani gani ambayo haiwezi kupatikana nje ya ndoa?

1. Mlinganyo wa Hatari na Faida

Katika uchumi, uwekezaji wowote hupimwa kwa faida na vihatarishi vyake.

Ndoa si tu uhusiano wa kimapenzi; pia ni mkataba wa kijamii, kifedha na kisheria wenye matokeo ya muda mrefu.

Swali la msingi ni hili:

Je, mwanaume wa leo anaelewa kikamilifu majukumu, hatari na matokeo ya muda mrefu ya mkataba huo kabla ya kuingia ndani yake?

Na kama ndoa ikivunjika, je, gharama za kihisia, kifedha na kijamii zinaendana na faida ambazo zilitarajiwa mwanzoni?

2. Mabadiliko ya Mfumo wa Maisha

Kihistoria, ndoa ilikuwa njia kuu ya kupata ushirikiano wa kiuchumi, malezi ya watoto, usalama wa kijamii na mgawanyo wa majukumu ya nyumbani.

Leo mazingira yamebadilika.

Mwanaume anaweza kuishi peke yake, kujipikia, kufua, kuendesha nyumba yake, kuwekeza na kujijengea mtandao wa kijamii bila kutegemea ndoa kama hitaji la lazima.

Hii inaleta swali jingine:

Je, ndoa bado ni hitaji, au imekuwa chaguo miongoni mwa chaguo nyingi za maisha?

3. Suala la Kizazi na Urithi

Moja ya sababu kubwa za kihistoria za ndoa ilikuwa kujenga familia na kuendeleza kizazi.

Lakini vijana wengi wa leo wanauliza maswali mapya kuhusu malezi, uwajibikaji wa wazazi, mgawanyo wa majukumu na usalama wa muda mrefu wa familia.

Je, cheti cha ndoa peke yake kinatosha kuhakikisha familia imara?

Au ubora wa watu wanaounda familia ndio unaobeba uzito mkubwa kuliko mfumo wenyewe?

4. Hofu ya Upweke dhidi ya Ubora wa Maisha

Moja ya hoja maarufu zinazotolewa kuunga mkono ndoa ni hofu ya kuzeeka peke yako.

Lakini je, uwepo wa mwenza pekee ndio kipimo cha furaha?

Inawezekana mtu akaishi peke yake lakini akiwa na marafiki, ndugu, shughuli zenye maana na afya nzuri ya akili.

Vilevile inawezekana mtu akaishi ndani ya ndoa lakini akawa na upweke mkubwa wa kihisia.

Hivyo swali si kuwa peke yako au kuwa na mtu, bali ni ubora wa maisha unaoupata kupitia mfumo unaouchagua.

Hitimisho

Nieleweke vizuri.

Sisemii kwamba ndoa ni mbaya, wala sisemii kwamba useja ( U'bachelor) ni bora kwa kila mtu.

Ninachohoji ni kama taasisi ya ndoa ya leo bado ina faida zile zile zilizokuwepo kwa vizazi vilivyotangulia, au mazingira ya kisasa yameifanya kuwa moja tu ya njia nyingi za kuishi maisha yenye utulivu na mafanikio.

Maswali ya Mjadala

1. Je, mwanaume wa leo anapata faida zipi za kipekee kupitia ndoa ambazo hawezi kuzipata nje ya ndoa?

2. Je, mafanikio, utulivu wa akili na furaha vinategemea ndoa au vinategemea ubora wa maamuzi ya mtu binafsi?

3. Je, katika mazingira ya sasa, ndoa bado ni hitaji la msingi au imekuwa uchaguzi wa maisha kama uchaguzi mwingine wowote?

Karibuni kwa mjadala wa hoja kwa hoja.
Click to expand...
Kuna faida
1. Mwanaume ana anzisha utawala wake binafsi , yeye kama king na mke kama Queen na watoto prince & prince's.
2. Kuendeleza kizazi hasa kama utapata watoto wakiume .
3.inaongeza na kupunguza majukumu tofauti na mtu akiwa single & kwenye kuongeza ni gharama za maisha zita panda .


Japo pamoja na hayo yote kuoa
Siyo lazima ni maamuzi binafsi.
 
You must log in or register to reply here.

Similar Discussions

Our Community

Coming Soon

Regional Communities

Coming Soon
Back
Top Bottom
Menu
Forums
New posts
Log in
Register