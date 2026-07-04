Kijana usiwe kataa ndoa ni hatari inafupisha maisha

Kijana usiwe kataa ndoa ni hatari inafupisha maisha

prida

prida

JF-Expert Member
Joined
Jun 2, 2026
Posts
343
Reaction score
629
Mimi pia ni kataa ndoa na wengi humu wanajua hili ila ukweli nitausema.

Ishu ya kataa ndoa ilianzia mitandaoni ila ishafika mitaani na vijana wameanza kuhubiriana na ninaiona hatar kubwa.Huu ukiwa utamaduni maisha ya wanaume wengi yataharibika na single maza wataongezeka sbb kataa ndoa wanataka watoto ila hawataki ndoa.Hivyo kataa ndoa ni laana Itakayoharibu maisha ya mwanaume,mwanamke(kuwa singo maza) na ya mtoto (kukosa malezi ya wazazi wote wawili ni hatari)

Kwenye bandiko nililoeleza kuwa mimi ni kataa ndoa nilisema ni kwa sababu nahofia nikiolewa kisheria italeta shida kwenye masuala ya tumali twangu iwapo nitatalikiwa ila kwenye hilo bandiko nilisema naamini ndoa ni kitu kizuri wawili wafananao wakapendana na kuishi pamoja.

Mimi kwa sasa ni 'mke' wa mtu ila sina cheti cha ndoa ila natimiza wajibu wote wa mke mwema kwa 'mume' wangu kipenzi❤️ na siioni tofauti yeyote kati yangu na wale wake wenye vyeti vyao kabatini na nina 'a very happy marriage life '. na niseme tu maisha haya yamenibadilisha kwa namna nyingi nzuri.Maisha ya wawili ni matamu asikudanganye mtu.

Kwa hiyo utaona kwamba mimi ni kataa ndoa nisieishi maisha ya upweke.Maisha ya nyeto na maisha ya kufia mwenyewe chumbani.Hii ndio aina ya kataa ndoa ninayowaonya nayo vijana.

Kijana ,ukitaka kuwa kataa ndoa kuwa kama mimi.Naelewa dhulma ya Mali itokanayo na ndoa ila usiishi mwenyewe.Binadamu ni mnyama wa kuishi kimakundi.Tafuta mwenza mnaeendana na kupendana then ishini sogea tukae style.

Studies zinaonesha watu wenye ndoa huishi maisha marefu kuliko wale wanaoishi wenyewe.Unajua ni kwa nini?Ni kwa sababu sio wapweke.

Upweke ni ugonjwa.Upweke huleta stress then depression.Unhealthy mind husababisha unhealthy body.Upweke huleta hadi magonjwa ya moyo na stroke.

Kijana,leo hii sio rahisi kuuhisi upweke sbb una kampani ya marafiki wa kwenda kula nao bia na good times ila kuna umri utafika rafiki zako wote wataoa na kila utakayempigia mkale bata hatatokea sbb ya dharura ilotokea kwenye familia yake.

Licha ya hivyo,hata wewe kuna umri utafika zile bata zilikua zinakufurahisha utaziona ni mateso tu.Utatamani uchill zako home na hapo ndo upweke utaanza process za kufupisha maisha yako.Wakati wenzako wakiwa wana cuddle na wenza wao wewe utashinda mitandaon kujifariji.Wateja wengi wa mitandao ni watu wapweke na wenye stress za upweke.Yaani unhappy people.Utakutana na post zao wameziandika usiku mzito.Mida ambayo wanandoa hubebishana jambo ambalo hufanya miili yao kitengeneza hormones nzuri zenye kuchochea furaha na furaha ni kinga ya stress na magonjwa.

Juzi kati kuna kataa ndoa kama sio fundi wake kwenda nyumbani kwake kuchukua vifaa vyake alivyovisahau angekufa.Kakutwa hoi hawezi hata kushika simu.Huyu kataa ndoa ana pesa chafu ila anaishi mwenyewe kwenye bonge ya jumba.


Thank you for your attention to this matter🙏
 
Stay with your personal opinions coz they may not matter to everyone.
20260704_174855.jpg
 
prida said:
Mimi pia ni kataa ndoa na wengi humu wanajua hili ila ukweli nitausema.

Ishu ya kataa ndoa ilianzia mitandaoni ila ishafika mitaani na vijana wameanza kuhubiriana na ninaiona hatari kubwa huu ukiwa utamaduni.

Kwenye bandiko nililoeleza kuwa mimi ni kataa ndoa nilisema ni kwa sababu nahofia nikiolewa kisheria italeta shida kwenye masuala ya tumali twangu iwapo nitatalikiwa ila kwenye hilo bandiko nilisema naamini ndoa ni kitu kizuri wawili wafananao wakapendana na kuishi pamoja.

Mimi kwa sasa ni 'mke' wa mtu ila sina cheti cha ndoa ila natimiza wajibu wote wa mke mwema kwa 'mume' wangu kipenzi❤️ na siioni tofauti yeyote kati yangu na wale wake wenye vyeti vyao kabatini na nina 'a very happy marriage life '. na niseme tu maisha haya yamenibadilisha kwa namna nyingi nzuri.Maisha ya wawili ni matamu asikudanganye mtu.

Kwa hiyo utaona kwamba mimi ni kataa ndoa nisieishi maisha ya upweke.Maisha ya nyeto na maisha ya kufia mwenyewe chumbani.Hii ndio aina ya kataa ndoa ninayowaonya nayo vijana.

Kijana ,ukitaka kuwa kataa ndoa kuwa kama mimi.Naelewa dhulma ya Mali itokanayo na ndoa ila usiishi mwenyewe.Binadamu ni mnyama wa kuishi kimakundi.Tafuta mwenza mnaeendana na kupendana then ishini sogea tukae style.

Studies zinaonesha watu wenye ndoa huishi maisha marefu kuliko wale wanaoishi wenyewe.Unajua ni kwa nini?

Ni kwa sababu upweke ni ugonjwa.Upweke huleta stress then depression.Unhealthy mind husababisha unhealthy body.

Kijana,leo hii sio rahisi kuuhisi upweke sbb una kampani ya marafiki wa kwenda kula nao bia na good times ila kuna umri utafika rafiki zako wote wataoa na kila utakayempigia mkale bata hatatokea sbb ya dharura ilotokea kwenye familia yake.

Licha ya hivyo,hata wewe kuna umri utafika zile bata zilikua zinakufurahisha utaziona ni mateso tu.Utatamani uchill zako home na hapo ndo upweke utaanza process za kufupisha maisha yako.Wakati wenzako wakiwa wana cuddle na wenza wao wewe utashinda mitandaon kujifariji.Wateja wengi wa mitandao ni watu wapweke na wenye stress za upweke.Yaani unhappy people.Utakutana na post zao wameziandika usiku mzito.Mida ambayo wanandoa hubebishana jambo ambalo hufanya miili yao kitengeneza hormones nzuri zenye kuchochea furaha na furaha ni kinga ya stress na magonjwa.

Juzi kati kuna kataa ndoa kama sio fundi wake kwenda nyumbani kwake kuchukua vifaa vyake alivyovisahau angekufa.Kakutwa hoi hawezi hata kushika simu.Huyu kataa ndoa ana pesa chafu ila anaishi mwenyewe kwenye bonge ya jumba.


Thank you for your attention to this matter🙏
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Unataka maisha marefu ili uvumbue nini ?🤔 akili za wanawake ni upumbavu mkubwa sana
 
min -me said:
Sio kweli, kuna ambao pia wameuwawa na mwenza wake wa ndoa maelfu kwa maelfu , hivyo kufa bila msaada pia sio sababu yenye mashiko
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Waliouliwa na wenza sio wengi ukilinganisha na wanaopata magonjwa yatokanayo na upweke.Nchi zilizo3ndelea upweke ni janga kwa hapa tz watu hawawezi kuelewa ila hii kampeni yenu ya kataa ndoa itawaelewesha kwa vitendo.
Imagine mzee wa miaka 50 unaishi peke yako eti kataa ndoa.
 
prida said:
Waliouliwa na wenza sio wengi ukilinganisha na wanaopata magonjwa yatokanayo na upweke.Nchi zilizo3ndelea upweke ni janga kwa hapa tz watu hawawezi kuelewa ila hii kampeni yenu ya kataa ndoa itawaelewesha kwa vitendo.
Imagine mzee wa miaka 50 unaishi peke yako eti kataa ndoa.
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Sio kweli , mandoa ni mattress matupu ,sisi wanaume ni waathirka namba moja wa ndoa ni vile hatusemi tu , na wengi wanajifia kimya kimya , hata saikolojia ya mwanamke tu inajua ipo siku huyu boya atakufa ndani ya ndoa
 
Chivundu said:
Nakazia, sio kweli. Kufa bila msaada hayo ndio mawazo ya wanawake siku zote. 😊
Huwa wanaamini wanaume wanawahi kufa. Hapo anamananisha jinsia kinzani mkuu sio yake.
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Hii ya kufa bila msaada ni utapeli bwashee, baada ya ndoa kuonekana ni utapeli , hii ya kufa bila msaada ndio imebaki kama kitisho
 
min -me said:
Sio kweli , mandoa ni mattress matupu ,sisi wanaume ni waathirka namba moja wa ndoa ni vile hatusemi tu , na wengi wanajifia kimya kimya , hata saikolojia ya mwanamke tu inajua ipo siku huyu boya atakufa ndani ya ndoa
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Naelewa yote hayo ila haibadilishi ukweli kuwa ukiishi peke yako utakufa haraha.Ndoa ina stress ndio ila upweke una stress mbaya zaidi.
Na sio lazima kugandana na mtu msopeana furaha.Si unapiga chini unajqribu kwingine.Cha muhimu ni kukwepa ndoa rasmi zenye mavyeti
 
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