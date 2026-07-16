Crush wako Jukwaani: Si Lazima wa Kimapenzi! 👀

ShesRise_1
JF-Expert Member
- Aug 21, 2025
- 13,347
- 30,603
Ni nani unaye crush naye hapa jukwaani? 😄
Hapa jukwaani pamekuwa sehemu ya enjoyment kwa baadhi ya watu, darasa kwa wengine, na sehemu ya kujifunza, kubadilishana mawazo na kufahamiana.
Sasa tuambie ni nani unaye crush naye hapa jukwaani?
Sisemi lazima iwe crush ya kimapenzi No
Inaweza kuwa ni kwa sababu unapenda namna anavyoandika, madini anayotoa, ucheshi wake, namna anavyojenga hoja, au hata comments zake zinavyokuvutia.
Mimi nina crushes wangu wengi tu hapa jukwaani 😄
Na wewe je, taja wako ni nani, na ni kitu gani hasa kinakufanya umpende au um-appreciate?
Watu ninao wa crush jukwaani
For Boys
👇
Marcostilone huyu nime mbatiza jina The Thinker 🧠
Mshana Jr my Dad ❤️
Tlaatlaah hapa kwa wale wapenda siasa mnisamehe kidogo yeye anajua zaidi🐒
ERoni Babu hakosi kwenye kikao cha wazee😌
Kwa girls 👇
binti kiziwi 🧠
Binti wa zamani 🍑🍆
win-one kakorofi haka🤪
ShesRise_1 🤚
Hapa jukwaani pamekuwa sehemu ya enjoyment kwa baadhi ya watu, darasa kwa wengine, na sehemu ya kujifunza, kubadilishana mawazo na kufahamiana.
Sasa tuambie ni nani unaye crush naye hapa jukwaani?
Sisemi lazima iwe crush ya kimapenzi No
Inaweza kuwa ni kwa sababu unapenda namna anavyoandika, madini anayotoa, ucheshi wake, namna anavyojenga hoja, au hata comments zake zinavyokuvutia.
Mimi nina crushes wangu wengi tu hapa jukwaani 😄
Na wewe je, taja wako ni nani, na ni kitu gani hasa kinakufanya umpende au um-appreciate?
Watu ninao wa crush jukwaani
For Boys
👇
Marcostilone huyu nime mbatiza jina The Thinker 🧠
Mshana Jr my Dad ❤️
Tlaatlaah hapa kwa wale wapenda siasa mnisamehe kidogo yeye anajua zaidi🐒
ERoni Babu hakosi kwenye kikao cha wazee😌
Kwa girls 👇
binti kiziwi 🧠
Binti wa zamani 🍑🍆
win-one kakorofi haka🤪
ShesRise_1 🤚