Check mambo ma 5 USIYOYAJUA kuhusu Freddie Mercury

4. Freddie Mercury alipenda sana paka.

Alipenda sana

paka hadi aliwafuga paka kumi sehem moja. Aliwahi toa album inayoitwa (Mr.

Bad Guy) ambamo ndani yake aliandika kibao alichomdediketia nyau wake

mpendwa Delila

Icheki kidogo

Delilah, Delilah, oh

my, oh my, oh my - you're irresistible



You make me smile when I'm just about to cry



You bring me hope, you make me laugh - you like it



You get away with murder, so innocent



But when you throw a moody you're all claws and you bite -



That's alright !



Delilah, Delilah, oh my, oh my, oh my - you're unpredictable



You make me so very happy



When you cuddle up and go to sleep beside me



And then you make me slightly mad



When you pee all over my Chippendale Suite​

2. Microphone isiyoishia chini (iliyo nusu almaarufu kama

"bottomless mic" ilikua ndo bidhaa yake kubwa nahii ilipelekea kupata

wateja wengi pia wa aina hii ya mike.

Mwanzoni kabisa

mwa kundi la queens, Freddie na wenzake wakiwa stejini. Stand ya mike ya

Freddie ilichomoka na kubaki kipande lakini chaajabu hakubadilisha microphone

na ukawa ndio mwanzo way eye kuanza kutumia microphone fupi.

1. Freddie Mercury aliwahi kuwa mpakiaji na mbeba mizigo

katika kiwanja cha ndege cha Heathrow.

Mwanzoni kabla

hajawa msanii maarufu Mercury aliwahi kuwa kwenye kitengo cha mizigo katika Heathrow

Airport. Katika kusherehekea miaka 72 toka azaliwe Freddie, Baadhi ya

wafanyakazi wa British Airways kitengo cha mizigo waliwaburudisha abiria kwa

kuvaa na kujiweka kimwonekano wa Freddie huku wakiimba na kucheza kwa

kumkumbuka mfanyakazi mwenzao.



Mambo Ma 5 Usiyoyajua Kuhusu Freddie Mercury

Nimefanya video.... karibuIla kwa ufupi tu , kuna mtu alisema kuwaFreddie Mercury alizaliwa King Stone Zanzibar na kukulia visiwani humo kabla ya Wazazi wake kuhamia India na baadaye Middlesex England Kwenye ulimwengu wa burudani jina lake linatambulika kama gwiji wa muziki, muimbaji, mzalishaji na mtunzi wa nyimbo. Freddie aliyezaliwa mnamo 05 mwezi Septemba mwaka 1946 alifariki akiwa na umri wa miaka 45 mnamo tarehe 24 mwezi Novemba mwaka 1991 Mwanamuziki huyu alibainika kuwa amepata maambukizi ya vurusi vya UKIMWI siku chache kabla ya kifo chake Enzi za uhai wake alijinyakulia tuzo lukuki za kimataifa pamoja na kutengeneza nyimbo nyingi zilizokonga nyoyo za wapenzi wa burudani ulimwenguni Taifa la Uingereza lilitengeneza alama maalumu ya kumuenzi iliyowekwa Feltham jijini London huku nchi ya Uswisi ikitengeneza sanamu maalumu iliyoko Jijini GenevaMe nikaongezea mambo matano ambayo niUongeajiwake ulikua kwenye baritone, lakini uimbaji wake mwingi ulianguka katika kiwangocha tenor. Mnamo mwaka 2016, timu ya wanasayansi iliamua kusoma sauti yaMercury. Miongoni mwa mambo waliyoyathibitisha ni kwamba kamba za sauti za Mercury zilisongaharaka kuliko mtu wa kawaida. "Wakati vibrato ya kawaida hubadilika kati ya 5.4 Hz na 6.9 Hz, Mercury ilikuwa 7.04Hz," Matokeo ya Sauti yaliripoti.Licha ya kutambulika kuwa ni mtu mwenye fujo nyingijukwaani, watu wengi waliomtambua kwa maisha ya kawaida wanasema alikua ni mtumwenye aibu nyingi nah ii ndio sababu ya yeye kutoonekana kwenye interviewnyingi kama walivyokua ma star wengine. Katika maisha ya kawaida hakunaanayemfaham Freddie (mshirikamwenzake wa kwenye band Roger Taylor aliwahi kusema) Alikua mwenye aibuna mstaarabu. Hajawahi kuwa Yule anayeonekana stejini.