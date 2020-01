Ali Kina, Diamond na Harmone

Hawa viumbe wa Mungu, Vijana wa Kiislamu wamekumbwa na nini?



Nianze na Diva sijui The bowse, sijui nae ndio the boss au the base, i dont know. Kinachoendelea kwenye media sio kizuri na maneno ya Diva sio ya kistaarabu kabisa.



Kama kuna kutakana dah sio kwa style hiyo. Katika hali ya kawaida sio kweli kwamba lazima iwe diamond angetanga diva afanyekazi wasafi media diva amengwe, nit bery necessary.



Kuingia kwa ugomvi wa Harmoniza ndani yake, unaona kabisa ni issue iliyofanyiwa attachment. Harmon na diamond wanaweza wakawa na beff but si lazima liwe kama diva anavyolifanya.



Wakati huohuo diva anamuingiza kiba ndani ya sagga, I do not think diva is doing a right thing. Diva anakosea na kama anakosea kwa mtoto wa kike si lazima ufor ce issue hivyo, you shit you shut up, mambo yanaendelea, hapo watu watakuheshimu.



Ninachowapendea hawa vijana watatu. Hakuna wa kuonhea ongea sana. Wanaendelea na kazi



Ali, Nasibu, Konde pigeni kazi wateja wenu wanainjoi kazi zenu. Huyu Dada atakuwa anashida binafsi sana