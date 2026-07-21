Acheni Kujidanganya wanaume

MWANAUME KAMA UMEOA MWANAMKE AMBAYE SIO BIKRA, JUA UMEOA MTU ALIYETOA MIMBA 2 MPAKA 5+! KUBALI AU KATAA





Wakuu, sitaki kupoteza muda kuweka tafsida wala kupamba maneno hapa. Hapa ni kupiga spana za uso kwa uso bila ganzi wala kuficha kitu



Wanaume wengi mmeingia kwenye ndoa huku mkiwa mazoba mnaojidanganya kwamba mmeoa mke mwema au mwanamke aliyetulia, kisa tu anavaa vizuri, anajua kupika, na anajipendekeza mbele yako.



Hivi mnapenda kujidanganya au hamtaki kuukabili ukweli mchungu,

Ukweli mchungu ambao hamtaki kuusikia ni huu hapa



Kama umeoa mwanamke ambaye hukumkuta bikra, jua hapo nyumbani kwako umeoa mtu aliyewahi kubeba na kutoa mimba zisizopungua mbili mpaka tano na ushee za wanaume wengine huko nje



Acheni ufala, fanyeni hesabu ndogo tu za kitoto. Mwanamke unakwenda kumwoa akiwa na miaka 25 au 30, halafu unakuta hana bikra tangu akiwa na miaka 16.

Hivi kwa miaka hiyo yote 10 au zaidi aliyokuwa anavuliwa nguo na kugegedwa na wanaume mbalimbali huko nje, unadhani alikuwa anafanya nini, Unadhani hao wanaume waliokuwa wanampanda na kumwaga mbegu ndani yake walikuwa wanatumia mpira kila siku, Au unadhani mimba zilikuwa zikitungwa zinayeyuka zenyewe kwa miujiza,



Wapo waliokuwa wanameza vidonge vya P-2 kama pipi mpaka zikagoma na mimba zikaingia! Wapo waliokunywa mchanganyiko wa majani makali na sindano za uchochoroni ili kufuta ushahidi mimba zisijulikane kwao



Wapo walioenda kwa madaktari wa mitaani usiku wa giza kutoa mimba za wanaume waliowachapa na kuwakimbia, halafu leo wamekuja kwako wamejipodoa na kukwambia Mume wangu, wewe ndio mwanamume wangu wa kwanza kukupenda kwa dhati!

Huu ni wehu wa kiwango, Mwanamke ambaye hakuwa bikra, mwili wake umeshararuliwa na kuharibiwa vibaya.



Leo hii ukimkuta ana matatizo ya uzazi, PID zisizopona, au mfuko wa uzazi umeshikana, unaanza kulaumu uchawi au ndugu yako! Kumbe unalipia gharama za utoaji mimba alizofanya huko nyuma na wahuni waliomtumia na kumtupa



Mwanamke anapoteza bikra na kuanza kutoa mimba za kwanza na za pili, hofu yote ya Mungu inamtoka.



Inakuwaje mwanamume mzima unachukua mtu aliyeshafanya matukio ya kinyama ya kuua viumbe vya watu, unamleta ndani, unampa jina yako, halafu unategemea akueshimu,



Mwanamke wa namna hiyo hana adabu wala heshima kwako, na hata hapo ndani ukizingua kidogo tu ana uwezo wa kutoa na mimba yako bila wewe kujua!



Ukimkuta mwanamke hana bikra, fungua macho! Acha kumeza uongo wa "nilipotoka huko nyuma nilianguka mara moja tu."

Hakuna cha mara moja! Ukweli ndio huo.

kama hukumkuta bikra, unalea mtu aliyeua viumbe vya wanaume wengine mtaani



Nawasilisha Wanawake mje mtoe hayo mapovu yenu