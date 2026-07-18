Wenzangu, mnawezaje kuishi na wanawake wababe

Salam. Wakuu moja kwa moja kwenye mada



Wakuu nina demu wangu yapata sasa miezi minne kabila lake ni Mjita



Kiuhalisia hana shida kwani ananifanyia kila kitu ambacho mwanamke anatakiwa kumfanyia mwanaume



Lakin kuna tabia moja naona imeanza kunichosha

Demu ni mbabe mbabe haswaa

Ana kauli za kibabe mpaka kuna muda nakaa najilaumu

Mkipishana kidogo utasikia '' Yaani mimi kuachwa wala hata siwazi'' au "ww kama hunitaki niambie hata sasa hivi"



Nishamuonya sana anadai atabadilika baadae tena unakutana na hali ile ile



Kuna muda unaweza ukamuuliza kitu hilo jibu utakalokutana nalo likakupandisha hasira



Kuna siku tulipishana kidogo akaanza kudai tuachane mara tafuta mwanamke mwingine nikamuuliza "unamaanisha" akajibu "ndiyo" nikaitikia "sawa" na nikampotezea cha ajabu anakuja kunitafuta anasema alipitiwa



Demu ukimuita utasikia anaitika oyoo

Kuna muda ananiita Chalii

Mpaka kuna muda nahisi au ndo ile kaliba ya matomboy au labda malez aliokulia



Nyie wenzangu mnawezaje kuishi na wanawake wa hivi