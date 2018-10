She calls me sweetie,I call her pretty girl

She calls me sweetie We gonna run this city!!We run this town!town!town!

We gonna run this city!!

Kafiga kananiita Nasikia raha kukashika

Usishoboke na mataita,wanakutamani tuuu wanapita

Ninakuita Mrembo,wenye vyangu vigezo,Tushashinda vikwazo aaahahahaaa!!

Usijali skendo Paparazi wapo tuuu,kupendana sio makuu kuu uu uuhhuuh!!



Nime nime nimeshakunuia,kawine nimeshakunywea

Nime nime nimeshakunuia,kawine nimeshakunywea

Wote sina habari nao,washanikaba ka roba ya mbao

Oooh my eyes on you,naringia changu wana chaoooo!!

Tudumishe pendo,tusiwe kuku na kunguru

Tutimize lengo aaahh

Penzi tulitie shedoo,lisiwe kavu kama nguru,watukute tuko juu uuuu uuuhh uuh!



Nime nime nimeshakunuia,kawine nimeshakunywea

