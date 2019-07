Wanaume wa kichaga

Habari wadau wa MMU.Hivi kuna mtu aliwahi kudate mwanaume wa kichaga akapata its fun being with them?Niko na huyu mwanaume 2years+ ila amepooza haswaaa, nothing about him is fun. Natafuta tu namana ya kumtoka maana sienjoy kuwa nae.Kabla yake niliwahi pia kuwa na mwanaume mmoja wa Old Moshi, it was the same. They are not romantic,viburi na hata hawanogi kuwa nao yaani. Hawajachangamka kuanzia sebuleni hadi chumbani wamepooza "kweri kweri".Nyie mloolewa au mnaodate hawa watu mnawezaje maana mie naona its not my cup of coffee at all.Kwenye utafutaji kweli wanajitahidi, ila huu upande mwingine wanafanya maisha yanakuwa magumu kweli. Huyu wangu kuna wakati namuangaliaaa hata simmalizi, yes he is handsome ila thats allKuulizia ulizia hapa na pale story zikawa ni hizo hizo tu.Akina Manka sijui wanayawezaje haya.