Uzi wa TV bei za jumla kariakoo

HISENSE TV PRICE-LIST TODAY*
HISENSE
32 LED..................…...270,000/=
32 SMART 32A4Q……330,000/-
40 LED..................……400,000/-
40 SMART A4..........…420,000/-
43 LED..................…….440,000/-
43 SMART A4.............485,000/-
43 SMART 4K.............605,000/-
50 SMART…………………700,000/-
50 SMART 4K.............795,000/-
55 SMART 4K..........….900,000/-
58 SMART 4K............1,000,000/-
65 SMART 4K............1,200,000/-
70 SMART 4K............1,675,000/-
75 SMART 4K............1,750,000/-
85 SMART 4K............2,310,000