Uzi wa TV bei za jumla kariakoo

Uzi wa TV bei za jumla kariakoo

BM256

BM256

JF-Expert Member
Joined
Jun 30, 2025
Posts
1,493
Reaction score
591
Huu uzi nitapost bei za jumla za tv brand zote .
Ni kwaajili ya wafanyabiashara wa tv mikoani na wateja wanahitaji pieces nyingi pekee.

Tupo kariakoo mtaa wa magila 📍

Whatsapp 0745588735
 
GlobalStar TV Pricechart


19" inch double glass 90,000
22-inch Double Glass 100,000

43-inch LED 320,000

43-inch Smart TV 370,000

50-inch Smart TV 550,000

55-inch Smart TV 660,000

65-inch Smart TV 980,000

75-inch Google TV 1,550,000

85-inch Google TV 2,250,000
IMG-20260618-WA0008(1).jpg
 
Bei mpya za alitop tv

Tv 25 alitop ....,....125000🔥

tv 32 normal........190000🔥

tv 32 smart frameless.......220000

tv 43 smart frameless.........380000

tv 50smart vidaa......560000

tv 55 smartvidaa......660000

tv 65vidaa..............950000

tunafanya delivery mikoa yote
IMG-20260611-WA0029(1).jpg
 
TCL BRAND TV🔥🔥

43" QLED 2K______480,000

43" 4K HDR _______530,000

55" 4K HDR _______850,000/=

65" 4K HDR ______1,200,000/=

75" 4K HDR _______1,750,000/=
IMG-20260622-WA0042(2).jpg
 
Tv stand ya kuzunguka 26_65 Bei Kwan pic @45000
IMG-20260612-WA0008(1).jpg
 
SOLARMAX TV

17 double ………….85,000
19 double ………….90,000
22 double normal…..….100,000
24 double normal.........115,000
32 fremeless norm......180,000
32 double normal...…….190,000
32 smartfremeles.........220,000
32 double smart...........230,000
43 fremeles normal......320,000
43 double norma…….....325,000
43 smart fremeles........380,000
43 double smart...........370,000
50 smart 4k fremeles...550,000
55 smart 4k fremeles...650,000
65 smart WEBOS .........950,000
IMG-20260625-WA0007(1).jpg
 
HISENSE TV PRICE-LIST TODAY*

HISENSE
32 LED..................…...270,000/=
32 SMART 32A4Q……330,000/-
40 LED..................……400,000/-
40 SMART A4..........…420,000/-
43 LED..................…….440,000/-
43 SMART A4.............485,000/-
43 SMART 4K.............605,000/-
50 SMART…………………700,000/-
50 SMART 4K.............795,000/-
55 SMART 4K..........….900,000/-
58 SMART 4K............1,000,000/-
65 SMART 4K............1,200,000/-
70 SMART 4K............1,675,000/-
75 SMART 4K............1,750,000/-
85 SMART 4K............2,310,000
IMG-20260626-WA0026.jpg
 
🛎️VITRON TV🛎️
Size: "32" LED
Price: 175000🆕🔥

Size: "43" LED framelesse
Price: 310000🆕🔥

Size: "43" smart frameless
Price: 360000🔥

Size: "50" smart frameless
Price: 540000🆕🔥

Size: "55" smart frameless
Price; 640000🆕️🔥

Size: "65" WebOS smart frameless
Price: 920000🆕🔥

Size: “75” WebOs smart frameless
Price: 1,400,000🔥🔥
🙏tunapokea order
Whatsapp 0745588735
IMG-20260626-WA0027.jpg
 
OCTA TV N32 SMART FREMLESS........205,000🔥🔥🔥
IMG-20260626-WA0028.jpg
 
32 solarmarx Smart bei=220,000
IMG-20260626-WA0031.jpg
 
SAMSUNG TV🔥🔥


55" U8000F @ 1,100,000

75" U8000F @ 2,400,000


QLED TV🔥

Samsung 55" Q7F @ 1,400,000

Samsung 65" Q7F @ 1,700,000

Samsung 85" Q7F @ 4,500,000
IMG-20260626-WA0032.jpg
 
🛎️ HISENSE Tv PRICE🛎️

"32" LED.......................270,000

"32" Smart...................330,000

"43" LED.......................440,000

"43" Smart...................485,000

"50" A4Q......................700,000

"50" A6......................790,000🔥

"55" Smart 4k.............900,000

"58" Smart 4k..............1,000,000

"65" Smart 4K............1,200,000

"70" Smart 4k............. 1,700,000

"75" Smart 4k.............1,750,000

"85" Smart 4k.............2,300,000

85QLED Smart 4k...........2,900,000

"100" Qled.....................5,100,000


NB: zote zina warranty kutoka kwenye kampuni husika *"HISENSE"
IMG-20260622-WA0080(1).jpg
 
VITRON TV ⬇️🔥🔥🔥


32"frameless......@ 175,000

43"Normal...........@ 310,000

43" Smart...........@ 360,000

65" Smart 4k……….@ 920,000

75" Smart 4k.…….@ 1,300,000
IMG-20260625-WA0020(2).jpg
 
•••GLOBALSTAR•••
55inch SMART TV
QHD 4K
CI interface
T2/S2 WIFI
Bluetooth
Dual remote control
@650,000tzs
IMG-20260420-WA0017.jpg
 
TV MEWE N43 SMART DOUBLE......370000 🔥🔥☑️☑️
IMG-20260210-WA0000(1).jpg
 
Bei mpya za alitop tv
tv 32 normal........190,000🔥

tv 32 smart frameless.......230,000

tv 43 smart frameless.........380,000

tv 50smart VIDAA......560,000

tv 55 smart VIDAA......660,000

tv 65vidaa..............950000
IMG-20260611-WA0029(2).jpg
 
You must log in or register to reply here.

Similar Discussions

Our Community

Coming Soon

Regional Communities

Coming Soon
Back
Top Bottom
Menu
Forums
New posts
Log in
Register