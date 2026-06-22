Chimbo la vifaa vya umeme Kariakoo

Chimbo la vifaa vya umeme Kariakoo

BM256

BM256

JF-Expert Member
Joined
Jun 30, 2025
Posts
1,493
Reaction score
591
Fridge, freezer,AC, Tv, speaker, washing machine, subwoofer, sound bar, majiko, fan, blender, water dispenser,Aircooler, towerfan na electronics zote zipoo kwa bei nafuu.

Mnaofanya biashara mikoani huu ndio muongozo wa bei.

Tv bei ya jumla bonyeza
BM256

Thread 'Uzi wa TV bei za jumla kariakoo'

Huu uzi nitapost bei za jumla za tv brand zote .
Ni kwaajili ya wafanyabiashara wa tv mikoani na wateja wanahitaji pieces nyingi pekee.

Tupo kariakoo mtaa wa magila 📍

Whatsapp 0745588735
  • Thanks
Karibu sana
Whatsapp+255745588735

Wafanyabiashara wachanga wa electronics dar na mikoani huu ni fursa kwenu.
Tuma order Whatsapp+255745588735

Nitakua muwazi sana kwenye huu uzi mawinga mtanisamehe humu
 
TCL 55 Smart 4K HDR TV inch ll Bei 850,000🔥 ( Google TV)

43-inch 4K UHD ll Bei 550,000🔥
50 inch 4K UHD ll Bei 760,000
55 inch 4K UHD ll Bei 850,000
65 inch 4K UHD ll Bei 1,200,000
75 inch 4K UHD ll Bei 1,800,000

TCL QLED
43QLED_____ 500,000
55QLED _____ 1,050,000
65QLED ______ 1,500,000
75QLED _______ 2,000,000
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HISENSE TV PRICE-LIST BEI MPYA🔥

HISENSE
32 LED..................…...270,000/=
32 SMART 32A4Q……330,000/-
40 LED..................……400,000/-
40 SMART A4..........…420,000/-
43 LED..................…….440,000/-
43 SMART A4.............485,000/-
43 SMART 4K.............605,000/-
50 SMART…………………700,000/-
50 SMART 4K.............795,000/-
55 SMART 4K..........….900,000/-
58 SMART 4K............1,000,000/-
65 SMART 4K............1,200,000/-
70 SMART 4K............1,675,000/-
75 SMART 4K............1,750,000/-
85 SMART 4K............2,310,000
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SOLARMAX 43 DOUBLE SMART

370'000/=Tzs 📌

MALI MPYAAAA🔥🔥🔥🔥

MALI MPYA🔥🔥🔥🔥
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Globalstar 32 smart - 220,000✅️🔥
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🔥🔥
 
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