Chimbo la vifaa vya umeme Kariakoo

BM256
JF-Expert Member
- Jun 30, 2025
- 1,493
- 591
Fridge, freezer,AC, Tv, speaker, washing machine, subwoofer, sound bar, majiko, fan, blender, water dispenser,Aircooler, towerfan na electronics zote zipoo kwa bei nafuu.
Mnaofanya biashara mikoani huu ndio muongozo wa bei.
Tv bei ya jumla bonyeza
Karibu sana
Whatsapp+255745588735
Wafanyabiashara wachanga wa electronics dar na mikoani huu ni fursa kwenu.
Tuma order Whatsapp+255745588735
Nitakua muwazi sana kwenye huu uzi mawinga mtanisamehe humu
Mnaofanya biashara mikoani huu ndio muongozo wa bei.
Tv bei ya jumla bonyeza
Huu uzi nitapost bei za jumla za tv brand zote .
Ni kwaajili ya wafanyabiashara wa tv mikoani na wateja wanahitaji pieces nyingi pekee.
Tupo kariakoo mtaa wa magila 📍
Whatsapp 0745588735
Ni kwaajili ya wafanyabiashara wa tv mikoani na wateja wanahitaji pieces nyingi pekee.
Tupo kariakoo mtaa wa magila 📍
Whatsapp 0745588735
- BM256
- bei jumla kariakoo
- Replies: 297
- Forum: Matangazo madogo
Whatsapp+255745588735
Wafanyabiashara wachanga wa electronics dar na mikoani huu ni fursa kwenu.
Tuma order Whatsapp+255745588735
Nitakua muwazi sana kwenye huu uzi mawinga mtanisamehe humu