Chimbo la vifaa vya umeme Kariakoo

Thread 'Uzi wa TV bei za jumla kariakoo' Huu uzi nitapost bei za jumla za tv brand zote .

Ni kwaajili ya wafanyabiashara wa tv mikoani na wateja wanahitaji pieces nyingi pekee.



Tupo kariakoo mtaa wa magila 📍



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Fridge, freezer,AC, Tv, speaker, washing machine, subwoofer, sound bar, majiko, fan, blender, water dispenser,Aircooler, towerfan na electronics zote zipoo kwa bei nafuu.Mnaofanya biashara mikoani huu ndio muongozo wa bei.Tv bei ya jumla bonyezaKaribu sanaWhatsapp+255745588735Wafanyabiashara wachanga wa electronics dar na mikoani huu ni fursa kwenu.Tuma order Whatsapp+255745588735Nitakua muwazi sana kwenye huu uzi mawinga mtanisamehe humu