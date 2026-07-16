Umbea kazini ni sumu inayotafuna taasisi nyingi

Baba mtakatifu91
JF-Expert Member
- Apr 25, 2026
- 2,465
- 4,776
Unakuta mtu badala ya kufuata kilichompeleka anakuwa mbeya kupitiliza mbaya zaidi anakuwa midfielder anawachonganisha.
Haya sijatoa hela ya mchango vipi inakuhusu? Sawa navaa suruali 1 inahusu? Sawa nachapa sana mademu inakuhusu? Sawa pesa zangu nazitumia vibaya ni zako? Sawa mi mlevi inakuhusu? Sawa sijatahiriwa inakuhusu?
Hayo ni malalamiko ya baba yangu mdogo kaja amelegea kutoka kazini kumuuliza vizuri kanambia mwanangu licha ya kulipwa mshahara mkubwa ila kazini
1.Wananisema vibaya sana eti sijaoa pia natumia pesa vibaya
2.Nipo single je pesa napeleka wapi?
3.Wananidharau sana hadi kifikia kunichongea kwa boss wangu eti mi sijui mambo mengi ya kiofisi wao ndo wanajua
4.Zikitokea semina na madili wanapeana wao kwa wao tu mimi nimekuwa Sikio la muazini
5.Nikipita karibu yao wanaambizana Mlevi kapita
6.Wananienezea habari za uongo kwa mademu zao na watu wangu wa karibu.
Baba mdogo anamalizia kwa kusema "Mwanangu nafikiria kuacha kazi maana maji yamenifika shingoni."
Ndo maana watu hushindwa kujumuika kwa sababu ya mambo kama haya inakera kweli yani. Ujue ifike mahali kila mtu acheze karata zake fainali uzeeni.
Wakuu mnawashaurije watu wanaopitia kwenye kasia hii?
Haya sijatoa hela ya mchango vipi inakuhusu? Sawa navaa suruali 1 inahusu? Sawa nachapa sana mademu inakuhusu? Sawa pesa zangu nazitumia vibaya ni zako? Sawa mi mlevi inakuhusu? Sawa sijatahiriwa inakuhusu?
Hayo ni malalamiko ya baba yangu mdogo kaja amelegea kutoka kazini kumuuliza vizuri kanambia mwanangu licha ya kulipwa mshahara mkubwa ila kazini
1.Wananisema vibaya sana eti sijaoa pia natumia pesa vibaya
2.Nipo single je pesa napeleka wapi?
3.Wananidharau sana hadi kifikia kunichongea kwa boss wangu eti mi sijui mambo mengi ya kiofisi wao ndo wanajua
4.Zikitokea semina na madili wanapeana wao kwa wao tu mimi nimekuwa Sikio la muazini
5.Nikipita karibu yao wanaambizana Mlevi kapita
6.Wananienezea habari za uongo kwa mademu zao na watu wangu wa karibu.
Baba mdogo anamalizia kwa kusema "Mwanangu nafikiria kuacha kazi maana maji yamenifika shingoni."
Ndo maana watu hushindwa kujumuika kwa sababu ya mambo kama haya inakera kweli yani. Ujue ifike mahali kila mtu acheze karata zake fainali uzeeni.
Wakuu mnawashaurije watu wanaopitia kwenye kasia hii?