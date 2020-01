UDART mbona hamtangazi kuzidiwa?

Wengine tunapotoa angalizo kuhusu management kwenye taasisi za umma huwa tunatukanwa na kuitwa majina ya kashfa. Tatizo lililopo UDART ndilo hilo hilo lililopo karibu kwenye taasisi nyingine za umma: poor and incompetent managements ambazo unfortunately msingi wake ni dhana ya kuwa aliepo kwenye madaraka HAWEZI kukosea.

Hatuwezi kupiga hatua kwa kuendelea kufanya kazi kwa kutumia methodologies za miaka ya 50. Daladala zipo relatively efficient kwa kuwa wamiliki wapo profit-oriented na wafanyakazi wake wanakuwa rewarded au kuadhibiwa kulingana na performance. Ukiweka kiwango cha mshahara kwenye taasisi kama UDART LAZIMA ushindwe hata kabla ya kuanza: ukimpa dereva mshahara wa 400,000 kwa mwezi (iwe ameendesha route 2 au 20 kwa siku) unadhani ni kitu gani kitakachomfanya aendeshe route 20+ badala ya 2?



Nchi inahitaji mabadiliko ya kimfumo na kimtazamo. Sitashangaa kusoma hapa kauli za "Mheshimiwa Rais ingilia kati" kama pendekezo la kutatua matatizo ya UDART.

We have a very looong way to go.