Tundu A. Lissu, Nakushauri hama chama; una akili kuliko wao wote pamoja na chama chote ukijumlisha

Umeanza sentensi yako ya kwanza vibaya: kishari, kichochezi, kishamba! Huwezi kuonekana una hoja ya msingi zaidi vijembe kwa kuanza na such un substantiated personal attacks!



Pili, juzi tu mlikuwa mnamshambulia Lissu na kumwita enemy of the state. Leo kwa Mbowe kufungua moyo ili kuionyesha Dunia kwamba hana kinyongo wa nia ovu ya kuendelea siasa za chuki nchini mwetu, tayari mmeanza kutafuta pa kupitia ili muendeleze kazi yenu ya uipandikiza chuki na kulitakia laana Taifa letu Bila sababu: Na mlaaniwe ninyi nyoye mnaokesha mkitamani wapinzani na serikali wasipatane ili mbaki kwenye ulaji wenu wa kitapali - MLAANIWE na watoto wenu wawe na akili butu kama yenu.



The FACT is TL na Mbowe ni political genius ambao nchi nzima, na hasa Chama tawala na vyombo vya dola wanakesha wakiwaza namna ya kuwa tame. The two are too smart to be caught in a stupid move such as you are suggesting. Na kwa kukusaidia zaidi ili uropoke hasira zako vizuri, TL is the next leader of the second largest political party in Tanzania, and that is a painful FACT!