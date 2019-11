Trump Impechment hearings Live

GODZILLA said: Wewee na hicho Kiingereza chako uchwara unakariri kariri tu maneno ya mitandaoni!



Eti witch hunt!!



Unajua hata maana yake?

Hao wote wameulizwa a very simply qn:In that conversation,Is there a quid pro quo?.Yote yanatizamana tu hakuna mwenye jibu..Total which hunt.Nimetizama hiyo hearing yote,nimegundua ma democrats ni mapumbavu sana.How can you accuse the POTUS to a crime with no evidence...??