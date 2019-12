Tathmini yangu kwa Harmonize nje ya WCB

Harmonize katoka WCB nadhani ni miezi 4 /5 sasa .MTU asivo na aibu anasema kaisha kwa kumlinganisha na mond aliyejibrand kwa Zaidi ya 10yrs. Ndo kaanza Maisha nje ya WCB chochote kinaweza tokea.Anaweza kuwa Star Zaidi ya kina mond ,kiba, na wengineo auAnaweza potea hata show za bure asiitwe.Muda ndo msema ukweli zingine zote ni mbwembwe.If you believe he can you're right and if you believe he can't you're right.(Nakataa kuwa kapotea kwan muda aliotoka WCB ni mchache kutoa hukumu kama hiyo)Sent using Jamii Forums mobile app