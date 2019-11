So sad my country

Naumia Sana kuona wasomi,wataalamu na wafasili wa lugha kutoka nchi yangu. Tokeni mkutane na wachina,wahindi,waarabu na race nyinginezo yai wanaloongea. Unakuta msomi ananicheka Mimi kuwa siwezi lugha muda huouo kampuni ninayo hudumikia inanitegemea kwenda kuwawakilisha kuwa Mimi ndio mkali wa lugha tegemewa. Kutoka katika kampuni yangu.



God please turn back to see my brothers in my country and teach them to be the best not first.