Simu yangu Samsung Note 10 haikai na chaji, nifanyaje?

Simu yangu Samsung Note 10 haikai na chaji, nifanyaje?

Dr. Zaganza

Dr. Zaganza

JF-Expert Member
Joined
Jul 15, 2014
Posts
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Reaction score
2,597
Habari wakuu,

Samsung Note 10 yangu, mwaka jana ilianza kutokaa na chaji. Mafundi walinishauri nibadili betri. Nikabadilisha pale Kariakoo nikimshuhudia fundi hatua kwa hatua.

Ghafla haikai na chaji. Nimepeleka kwa mafundi wawili, wanafanya ujanja wa kuiset inachaji hadi 100% nikiwa ofisini kwao, lakini nikifika home chaji inakuwa zero na haipandishi.

Naombeni msaada.
 
Dr. Zaganza said:
Habari wakuu,

Samsung Note 10 yangu, mwaka jana ilianza kutokaa na chaji. Mafundi walinishauri nibadili betri. Nikabadilisha pale Kariakoo nikimshuhudia fundi hatua kwa hatua.

Ghafla haikai na chaji. Nimepeleka kwa mafundi wawili, wanafanya ujanja wa kuiset inachaji hadi 100% nikiwa ofisini kwao, lakini nikifika home chaji inakuwa zero na haipandishi.

Naombeni msaada.
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Badili charger .kwanza
 
Hiyo simu ni ya 2019 simu hutumika miaka 3 mpaka 5 na ikitunzwa vizuri mpaka miaka 7 hiyo ipo ukingoni mwa maisha yake lazima ianze ku misbehave
 
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