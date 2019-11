Ronaldo atimiza magoli 700

Unaweza kusema takwimu za goal per match zinambeba Messi



Lakini je, kucheza mechi nyingi katika kiwango cha juu, hiyo pekee sio sifa ya ziada? Je Messi anaweza kucheza kwa kiwango cha Dunia atakapokuwa ana miaka 34 kama anavyofanya mnyama CR700 kwa sasa?



Hilo swali la juu wote hatuwezi kulijibu, kwa kuwa sisi sio wapiga ramli, Hivyo Messi anaweza asifikishe hata hayo 680,kwa kuwa bado hajafikisha.



Messi kuwa na magoli mengi kwa sehemu kubwa amebebwa na probably the best ever group of players ambao Messi amecheza nao pale Barca....... Xavier, Iniesta, Bosquet, Puyol, Ronaldinho & Co.



Je Ronaldo angekuwa kwenye set up ya Barca ile angefunga magoli mangapi? Je Messi angekuwa kwenye set up ya Madrid angeweza hata kufikisha nusu ya magoli ya CR7? Wote ni mashahidi, tunaona anapotoka nje ya Barca (National team) anavyo struggle kuwapa makombe