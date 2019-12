Kifyatu said: Mshana Jr.



Karibuni yote uliyoyasema hapa ndio yaliyopo kwenye imani yangu kwa sasa. Lakini haya unayosema naona kama yanakinzana na imani ya hizi dini zetu tatu kuu (Abrahamic religions) yaani, Christianity, Islam na Judaism.



Ukichukulia sisi binadamu na miili yetu basi ulichokiandika hapa ni sawa kabisa:



Tunazaliwa (kutoka mavumbini), tunakula maraha yetu au shida zetu maishani, halafu tunakufa.

Tukifa, (tunarudi mavumbini) tunaoza na kuwa mbolea kwa mimea au tunaliwa na wanyama, (na ndio maana dini za wenzetu hawaziki. Unachomwa au unaachwa uliwe na wanyama/ndege).

Protein zetu zilizoliwa na wanyama au mimea (ambayo italiwa na wanyama au watu) zitatengeneza sperms au mayai (viini vya maisha mapya) yatakayozalisha mnyama, binadamu au mmea mpya.

SWALI:

A soul once created is dwelling into the realm of eternity forever but in the sequence of impermanenceNa hii ipo pia hata kwa dini zetu kwamba baada ya kifo roho zitaenda kuzimu au peponi kuishi maisha ya raha au shida milele au zitasubiri mwisho wa dunia ambapo zitahukumiwa na kwenda kuishi milele jehanam au peponi