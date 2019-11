Powerful encryption, every hacker, pentestER, researchers must know (bypass all antivirus)

We tukana ila ukweli unabaki palepale tu. Siwezi fungua pdf kusoma huku common mistakes unazo kibao hujui hata kuandika.Sihitaji kukupa credentials zangu kuprove level yangu.Alafu unavyosema MD5 zinakua reversed we kijana umekunywa gongo la wapi? huwezi reverse hash function, hata MD5 ambayo sio secure haiwezi kua reversed, yenyewe kwa kua inatoa the same output all the time ndiyo maana watu wameweza kucrack common passwords, sio reversing, wanachofanya ni brute forcing text kupata hash zake wanasave nyingi kwenye database, wakipata md5 wanachofanya ni kuangalia kama ipo kwenye db yao au la then wanaweza kupata corresponding original text. Hiyo sio reverse kwa hiyo usilete upumbavu hata kua unaweza reverse a hash function.Umekuja na matusi ya kijinga so ngoja nije kwenye level yako, you are a damn p***y, umekuja kutuambia hapa MD5 na GZIP ni encryption algorithm alafu unataka tukuchukulie serious tufungue pdf za kipuuzi? Hujui Gzip inatumika kufanya compression hadi mwaka huu alafu unajiita hacker? wtf hata mtu aliyeanza kusoma kidogo kuhusu programming anajua gzip ni only for compression, hata ambaye hajasoma ila anatumia sana web kama ni curious atajua gzip inatumika kwenye compression in all browsers, fala we mwenyewe.Algorithm converter ukimaanisha nini hasa? kuconvert one algorithm to another unaita algorithm converter? Hata maana ya algorithm hujui you must be so stupid hii sector acha tu maana kama unarekebishwa bado unaleta ubishi hutofika popote utaishia kujifanya unajua kila kitu kumbe you are just stupid. There's no such thing as alg converter, there's just algorithm.Na ndiyo code sio virus, hata ukicompile it doesn't make it a virus, tafuta definition ya virus uelewe. Kufanya virus isiwe detectable kwenye antivirus sio smart, any new virus sio detectable kwenye antivirus hadi reseraches waidake wapate hash yake alafu waiinclude kwenye update yao. Kwa hiyo kubadilisha hadh unajihisi smart kumbe ni just stupid hash ni kitu hata mwenye original software anaweza badili kwa kuchange just a single line of code akicompile anapata a different hash. Antivirus ni more complex kuliko unavyofikiria, sio kucompare hash tu ya software, kuna nyingine zinaangalia how a program operate, kama inajaribu kuaccess memory space ambayo haitakiwi e.t.c.Sasa naishia hapa, sina muda wa kubishana na newbies wanaojifanya wanajua kila kitu, hata mi nilikua na ujinga kama wako wa kujihisi god kwenye haya mambo nikakutana na smarter guys nikabadilika nikajifunza ku-listen.Nenda huko na gzip encryption algorithm yako hehehe! we umelewa kweli