PESTANA PUB, East Zu, Based on true story!

Mambo vipi wadau!? hopefully mpo POA sio?,Imekua muda mrefu kidogo but all good Merry Xmass fellas.Nisipoteze muda niende kwenye content... Well two weeks ago had to travel to Dodoma for vacation but the idea was meeting some old friends ambao tayari wamepigwa kofi na wimbi la serikali dodoma back then tulikua wote dar.So decided to bounce na babe's mama ilikua nzuri Sana meeting with old friends, kupeana new ideas michongo ya kimonopoly na nini so washkaji walishauri twende Kuna kiwanja kipo mitaa ya uzunguni panaitwa PESTANA had to name the title hivyo.Mida ya saa 8:42 usiku tulivamia eneo mimi nikiwa na wife.. washkaji pia tulikua watu sita wayme watatu wake watatu tukawa tumekaa kwenye sofa flani actually it's a cool place somewhere in a corner some lite blue light.. some old school music na nini yani ilikua imebamba sana.Wakati nipo pale niliona simu yangu inaita mfululizo nikawa napuuzia sababu ilikua ya kiofisi na personally huwa sipendi kupokea simu za ofisi kipindi cha likizo so iliita atimae ikakata. Lakini this time iliita tena tena kuangalia vizuri hakua staff mwezangu tu bali mkuu wa kazi so nikaona nitoke nje kuepusha kutosikilizana nikapokea.Wakati narudi nimemalizana na simu narudi nikasikia mtu akiwa anaita jina langu at first sikustuka sababu haikua ishu people look alike nini majina so nikapuuza cha ajabu this time ile sauti iliita tena kwa sauti "Braza xxxxxxx vipi mimi Neke Sonda", ikabidi nigeuke sababu nilihisi kuitambua sauti na jina pia.Nilistushwa na mtu ninaetazamana nae ni mtu aliechoshwa na unga yani kachoshwa haswa ilikua ngumu kukumbuka Kama Ni huyo aliejitambilisha kwangu kuwa yeye ndiye Neke Sonda mtoto wa hakimu aliekua mkali wetu pale Mlimani kwa kifupi jamaa alikua kichwa balaa nikabaki nimepigwa na butwaa haswa. Sababu nakumbuka tulipo maliza jamaaa alifatwa na makampuni kumpa mkataba sababu alikua kichwa balaa.Wakati tuko kwenye maongezi boda boda mmoja akapita na kuropoka "aahee wa kudandia na huyo unamjua unataka kupiga kizinga" fasta nikagundua Neke anaround dodoma akiomba pesa watu akavute unga..nilipo hoji mkasa hasa mpaka yakamkuta hayo hakusita kusema kua mapenzi yamemlostisha that bad.Kua alikua na mkewe na watoto Wawili akiwa ameajiliwa na kampuni maarufu mjini alikua vizuri mkewe alianza tamaa za kutaka makubwa zaidi ya uwezo wa jamaa akafikia kuanza tabia za kutembea na bosi alipopata taarifa kua mkewe amefikia huku jamaa aliamua kumfata bosi na kumwaga ukweli ( katika sauti ya kiteja) Sasa kwakua alikua anatumia sigara Sana mkewe alianza kummixia kwenye sigara drugs ili amlostishe slowly ilifika stage jamaa akawa anashangaa why anakua na alosto kubwa vile mwisho akawa anapoteza ufanisi kazini mwisho akafukuzwa mwanamke akamuhama kabisa jamaa akashindwa kulipa kodi wazazi wakamrudisha home wakampa lisala lakini tayari alikua anatawaliwa na Unga.Nilipomuuliza tukifanya mpango uache alinijibu jibu ambalo lilinichoma sana kua "wewe nipe pesa ya kutumia leo mimi nimesha lost nilikosea kuoa brother wacha nijihukumu kwa my own failure"Mpaka nimeachana na jamaa sikua na hamu ya kuendelea kukaa pale Wala kunywa sikuona furaha ya kubaki dodoma Tena.Guys let's choose whise ndio tuseme yes I doJamaa naikumbuka sura yake wakati tuko chuo, wakati anaoa, na few days ago hapo Dodoma yani hana sign ya life kabisa na amekata tamaa lakini chanzo ni kidogo tuuu! (Ndoa).