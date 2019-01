Nimeingia mwaka mpya nikiwa nusu mfu.

Shukrani za dhati zimwendee mwenyezi Mungu kwa kunisaidia kuingia mwaka mpya.Kiukweli kwa sasa naishi kama nusu mfu.Mpaka sasa hivi ninavyoandika hapa sina uhakika kama nitaweza kuiona siku ya kesho.Naishi katika msongo mkubwa wa mawazo ambao sijawahi kuupata katika maisha yangu yote.Inaelekea wiki ya tatu sasa nafikiria kujiua.Of course I don't see if I am worthy in this world, to continue living is a great burden that I can't handle to carry.Commiting suicide will be a better option to run away from negative thought.Tatizo kubwa ni kwamba I can't find love in this world.Most of the time I cry in my bedroom and ask God "was I created to be alone".At 23 sijawahi kuwa na mpenzi kati ya wanawake wooote wanaozurura mitaani.Kibaya zaidi women's who comes around to me I never love them and those whose I love they reject me.Hata nikijaribu kujifunza kuwapenda nisiowapenda bado siwezi kuwapenda.Kinachoniuma zaidi hata familia yangu haijawahi kunionyesha upendo( at least my mom). Unakuwaje na baba ambaye anaweza akamaliza mwaka bila kukupigia simu mpaka umtafute wewe kila siku.Hivyohivyo kwa kaka,Dada, ndugu na jamaa wengine.Huwezi kupata hata SMS ya happy new year toka kwao.This is the great loniless that is about to kill me.Kuna kipindi naona hata Mungu kama ameniacha kwa kuruhusu kuwa mtu mwenye msongo wa mawazo na maumivu ya moyo kiasi hiki.No its better to dieMy last word to you nikiwa juu kabisa ya ghorofa floor ya mwisho. Wazazi mliozaa watoto jitahidini kuwa karibu nao na kuwaonyesha mapenzi.Wanaweza wakakosa mapenzi toka kwa walimwengu lakini mapenzi yenu kwao yakawapa nguvu na tumaini.God bless you all enjoy your life kwa haya maumivu nayo yapata its better if die today.Asante sana L,E,B and C niliwapenda sana tena kwa hisia Kali lakini rejection yenu kwangu illiniumiza basi tu na ilinipa inferiority complex mbaya sana but Mungu awabariki pia.I'm sorry my mom najua utaumia sana but sina jinsi acha nitafute pumziko la nafsi.Sent using Jamii Forums mobile app