Nataka kuwa tajiri kwa lazima

Mzuqa



Hizi njozi za ushindi za kuwa tajiri sasa hivi zinanijia kwa full force. Nimechoka kufanya manual jobs kutumikia mabepari na kuinhale makemikali.



Now i just want to be rich kukamata hela ya maana kwa anzia dola million moja kuendelea ama equvalent heshima iwepo kwenye jamii.



I want financial freedom. Sitaki tena kuamka kila siiku alfajiri nakurudi ghetto late at night. Nataka kuishi maisha ya heshima kufunguliwa mlango wa gari, kufunguliwa mlango, kubebewa simu, kupikiwa, kufuliwa, kuwa na msaidizi nitakayemuajiri kunilipia bills na jopo la mafinancial advisers na legal teams.



Am rapidly approaching 30 LAZIMA niwe tajiri.



Niombeeni