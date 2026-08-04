Natafuta MKE

Doctor Machete
New Member
- Jun 24, 2026
- 2
- 3
Habari, Nina umri wa miaka 25 natafuta mwanamke asiezidi miaka 26 awe mke wangu awe tayari kunizalia tuanzishe familia. NB: ASIWE BONGE awe mwembamba lakin sio sana
Usiwe bonge tuuutanifanyia bby shower na welcome bby kama ya zuchu?,, kama ndio basi wew ni wangu ambia modes wafute uzi twenzetu ukanipe mimba
wewe bado nyeg hazijakushika vizuri... hueleweki unataka niniNB: ASIWE BONGE awe mwembamba lakin sio sana
umepata kuna dada hapa mtaani aolewagi kila mtu anakwama kumfunua.Habari, Nina umri wa miaka 25 natafuta mwanamke asiezidi miaka 26 awe mke wangu awe tayari kunizalia tuanzishe familia. NB: ASIWE BONGE awe mwembamba lakin sio sana
nakuombea upate mkuu.Habari, Nina umri wa miaka 25 natafuta mwanamke asiezidi miaka 26 awe mke wangu awe tayari kunizalia tuanzishe familia. NB: ASIWE BONGE awe mwembamba lakin sio sana
unafaa sana sema nishaoa, huwa mna sehemu zikibinywa zinalia fiu fiu hadi rahamimi ni kibonge msafi
shiyeeeenz😅😅😅😅😅😅unafaa sana sema nishaoa, huwa mna sehemu zikibinywa zinalia fiu fiu hadi raha