Natafuta mume umri kuanzia miaka 34 hadi 45 ili tumalizie pamoja maisha yetu yaliyobaki hapa duniani

Mimi ni mwanamke mwenye miaka 34 sina mtoto na sijawahi kuolewa

Naishi Dodoma, nimeajiriwa

Elimu yangu ni ngazi ya shahada

Dini yangu ni Mkristo

Mwili wangu ni kawaida

Afya yangu ni njema



Mume wangu awe na umri kuanzia 34 hadi 45,asiwe mume wa mtu nahitaji wa kwangu

Dini yake awe mkristo

Mwili wake awe kawaida ila awe mrefu

Mtoto awe naye mmoja ili wengine tuje tuongeze pamoja Mungu akitujaalia

Elimu akiwa na shahada na kuendelea itakua vyema Zaidi

Makazi awe Dodoma au hata sehemu nyingine.

Awe na afya njema

Karibu tufahamiane zaidi na kama tutaridhiana basi tuanzishe safari yetu na ninaamini Mungu atatusaidia itakua ni safari njema sana.