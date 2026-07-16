Natafuta mume umri kuanzia miaka 34 hadi 45 ili tumalizie pamoja maisha yetu yaliyobaki hapa duniani

Natafuta mume umri kuanzia miaka 34 hadi 45 ili tumalizie pamoja maisha yetu yaliyobaki hapa duniani

N

Ninaamini

Member
Joined
Jul 16, 2026
Posts
29
Reaction score
89
Mimi ni mwanamke mwenye miaka 34 sina mtoto na sijawahi kuolewa
Naishi Dodoma, nimeajiriwa
Elimu yangu ni ngazi ya shahada
Dini yangu ni Mkristo
Mwili wangu ni kawaida
Afya yangu ni njema

Mume wangu awe na umri kuanzia 34 hadi 45,asiwe mume wa mtu nahitaji wa kwangu
Dini yake awe mkristo
Mwili wake awe kawaida ila awe mrefu
Mtoto awe naye mmoja ili wengine tuje tuongeze pamoja Mungu akitujaalia
Elimu akiwa na shahada na kuendelea itakua vyema Zaidi
Makazi awe Dodoma au hata sehemu nyingine.
Awe na afya njema
Karibu tufahamiane zaidi na kama tutaridhiana basi tuanzishe safari yetu na ninaamini Mungu atatusaidia itakua ni safari njema sana.
 
Ninaamini said:
Mimi ni mwanamke mwenye miaka 34 sina mtoto na sijawahi kuolewa
Naishi Dodoma, nimeajiriwa
Elimu yangu ni ngazi ya shahada
Dini yangu ni Mkristo
Mwili wangu ni kawaida
Afya yangu ni njema

Mume wangu awe na umri kuanzia 34 hadi 45,asiwe mume wa mtu nahitaji wa kwangu
Dini yake awe mkristo
Mwili wake awe kawaida ila awe mrefu
Mtoto awe naye mmoja ili wengine tuje tuongeze pamoja Mungu akitujaalia
Elimu akiwa na shahada na kuendelea itakua vyema Zaidi
Makazi awe Dodoma au hata sehemu nyingine.
Awe na afya njema
Karibu tufahamiane zaidi na kama tutaridhiana basi tuanzishe safari yetu na ninaamini Mungu atatusaidia itakua ni safari njema sana.
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Wape muda wanaokuzunguka, suluhisho la hitaji lako lipo hapo.
 
Ninaamini said:
Mimi ni mwanamke mwenye miaka 34 sina mtoto na sijawahi kuolewa
Naishi Dodoma, nimeajiriwa
Elimu yangu ni ngazi ya shahada
Dini yangu ni Mkristo
Mwili wangu ni kawaida
Afya yangu ni njema

Mume wangu awe na umri kuanzia 34 hadi 45,asiwe mume wa mtu nahitaji wa kwangu
Dini yake awe mkristo
Mwili wake awe kawaida ila awe mrefu
Mtoto awe naye mmoja ili wengine tuje tuongeze pamoja Mungu akitujaalia
Elimu akiwa na shahada na kuendelea itakua vyema Zaidi
Makazi awe Dodoma au hata sehemu nyingine.
Awe na afya njema
Karibu tufahamiane zaidi na kama tutaridhiana basi tuanzishe safari yetu na ninaamini Mungu atatusaidia itakua ni safari njema sana.
Click to expand...
Wale darasa la Saba lakini wana hadhi ya kina Baba Levo na Msukuma hawana nafasi ?
Upo selective mnoo Dada/mdogo wangu.
Kumbuka hekima , upendo na ucha Mungu ndivyo vigezo vya muhimu sana. Elimu ni ustaarabu wa Walimwengu na Muonekano hilo ni jambo la Uumbaji
 
Ninaamini said:
Mimi ni mwanamke mwenye miaka 34 sina mtoto na sijawahi kuolewa
Naishi Dodoma, nimeajiriwa
Elimu yangu ni ngazi ya shahada
Dini yangu ni Mkristo
Mwili wangu ni kawaida
Afya yangu ni njema

Mume wangu awe na umri kuanzia 34 hadi 45,asiwe mume wa mtu nahitaji wa kwangu
Dini yake awe mkristo
Mwili wake awe kawaida ila awe mrefu
Mtoto awe naye mmoja ili wengine tuje tuongeze pamoja Mungu akitujaalia
Elimu akiwa na shahada na kuendelea itakua vyema Zaidi
Makazi awe Dodoma au hata sehemu nyingine.
Awe na afya njema
Karibu tufahamiane zaidi na kama tutaridhiana basi tuanzishe safari yetu na ninaamini Mungu atatusaidia itakua ni safari njema sana.
Click to expand...
Acha uchoyo bibie.Yaani mimi niwe wako peke yako?
 
Ninaamini said:
Mimi ni mwanamke mwenye miaka 34 sina mtoto na sijawahi kuolewa
Naishi Dodoma, nimeajiriwa
Elimu yangu ni ngazi ya shahada
Dini yangu ni Mkristo
Mwili wangu ni kawaida
Afya yangu ni njema

Mume wangu awe na umri kuanzia 34 hadi 45,asiwe mume wa mtu nahitaji wa kwangu
Dini yake awe mkristo
Mwili wake awe kawaida ila awe mrefu
Mtoto awe naye mmoja ili wengine tuje tuongeze pamoja Mungu akitujaalia
Elimu akiwa na shahada na kuendelea itakua vyema Zaidi
Makazi awe Dodoma au hata sehemu nyingine.
Awe na afya njema
Karibu tufahamiane zaidi na kama tutaridhiana basi tuanzishe safari yetu na ninaamini Mungu atatusaidia itakua ni safari njema sana.
Click to expand...
Umetoa mimba ngapi?
 
Una miaka 34 alafu unaleta vigezo kiasi hiko!

Hapo kigezo kimoja tu cha umri kilikuwa kinatosha.

Utafikisha 40 ukiwa hujampata, shauri lakoo!
Ninaamini said:
Mimi ni mwanamke mwenye miaka 34 sina mtoto na sijawahi kuolewa
Naishi Dodoma, nimeajiriwa
Elimu yangu ni ngazi ya shahada
Dini yangu ni Mkristo
Mwili wangu ni kawaida
Afya yangu ni njema

Mume wangu awe na umri kuanzia 34 hadi 45,asiwe mume wa mtu nahitaji wa kwangu
Dini yake awe mkristo
Mwili wake awe kawaida ila awe mrefu
Mtoto awe naye mmoja ili wengine tuje tuongeze pamoja Mungu akitujaalia
Elimu akiwa na shahada na kuendelea itakua vyema Zaidi
Makazi awe Dodoma au hata sehemu nyingine.
Awe na afya njema
Karibu tufahamiane zaidi na kama tutaridhiana basi tuanzishe safari yetu na ninaamini Mungu atatusaidia itakua ni safari njema sana.
Click to expand...
 
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