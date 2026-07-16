Natafuta mume umri kuanzia miaka 34 hadi 45 ili tumalizie pamoja maisha yetu yaliyobaki hapa duniani

Mimi ni mwanamke mwenye miaka 34 sina mtoto na sijawahi kuolewa
Naishi Dodoma, nimeajiriwa
Elimu yangu ni ngazi ya shahada
Dini yangu ni Mkristo
Mwili wangu ni kawaida
Afya yangu ni njema
Mume wangu awe na umri kuanzia 34 hadi 45,asiwe mume wa mtu nahitaji wa kwangu
Dini yake awe mkristo
Mwili wake awe kawaida ila awe mrefu
Mtoto awe naye mmoja ili wengine tuje tuongeze pamoja Mungu akitujaalia
Elimu akiwa na shahada na kuendelea itakua vyema Zaidi
Makazi awe Dodoma au hata sehemu nyingine.
Awe na afya njema
Karibu tufahamiane zaidi na kama tutaridhiana basi tuanzishe safari yetu na ninaamini Mungu atatusaidia itakua ni safari njema sana.
Naishi Dodoma, nimeajiriwa
Elimu yangu ni ngazi ya shahada
Dini yangu ni Mkristo
Mwili wangu ni kawaida
Afya yangu ni njema
Mume wangu awe na umri kuanzia 34 hadi 45,asiwe mume wa mtu nahitaji wa kwangu
Dini yake awe mkristo
Mwili wake awe kawaida ila awe mrefu
Mtoto awe naye mmoja ili wengine tuje tuongeze pamoja Mungu akitujaalia
Elimu akiwa na shahada na kuendelea itakua vyema Zaidi
Makazi awe Dodoma au hata sehemu nyingine.
Awe na afya njema
Karibu tufahamiane zaidi na kama tutaridhiana basi tuanzishe safari yetu na ninaamini Mungu atatusaidia itakua ni safari njema sana.