Namna ya kupendwa

Habari zenu wakuu.



Niende moja kwa moja kwenya Mada.



Ili upendwe na mwanamke fanya haya kwa wakati husika.



No 1. Mpe pesa

No 2. Mpe pesa

No 3. Mpe pesa

No 4. Mpe pesa.

No 5. Hata kama unaumwa na huko maututi mpe pesa

No 6. Hata kama huna pesa wewe mpe pesa tu

No 7. Mpatie pesa bila kujali una hali gani



Note. Hawahitaji upendo wa kweli,

Hawataki ulalamike hata kama huna kitu sema unayo. Hawataki kuelezwa ukweli wewe baki na ukweli wako. Timiza rule no 1 adi 7



Naomba kuwasilisha.







