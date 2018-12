Namna ya kuacha u domo zege

12 Marook said: Habari za saa izi wana jamvi, natumai hamjambo, kama inavyo jieleza title siredi mi ni domo zege na nimesha ucoka, kwa hiyo naitaji msaada wa mbinu zakumalizana na ili janga Click to expand...

Hahahah,,,"Everything you want is on the other side of the fear"Aliesemaga huu msemo alikuwa na maana kubwa sana, ila alimradi umejitambua kuwa huitaki hio hali, its a very neccessary step towards changing. Jaribu kujichanganya maeneo ambayo utakutana na wasichana wengi. Jitahidi umsalimie msichana na kumuongelesha maneno kadhaa. Unaweza anza kwa kumsifia kidogo akicheka cheka tu omba namba.