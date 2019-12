Nailaumu CHADEMA kuwa hawajui wanataka nini

CCM Imechokwa, CHADEMA Haijajipanga! Wanabodi, Kutokana na majukumu yangu kama Mshauri wa Siasa wa Ubalozi fulani, moja ya kazi zangu ni kufanya kitu kinaitwa "stakeholders mapping", hii hufanyika kwa kitu kinachoitwa "interactions" hivyo from time to time, huwa nawajibika kuwapo Dodoma kwa interactions na waheshimiwa wabunge...

Kujitambua maana yake ni kujijua wewe ni nani, kwa nini upo, unataka nini, una malengo gani, utumie njia gani kufikia malengo ili upate kile unachotaka. Kwa vile lengo kuu la Chama cha siasa ni kushika dola, ili chama chochote cha siasa kinachojitambua, lengo lake ni kushika dola, mimi nime i observe Chadema toka kuanzishwa kwake, ilianza vizuri ikiwa inajitambua, lakini hapo katikati ikaja kupoteza dira,ikawa haina dira wala mwelekeo, na sasa hii Chadema ya sasa haijitambui kabisa kwasababu haina malengo yoyote ya kushika dola, ipo ipo tuu huku baada ya uchaguzi mkuu wa 2020, Chadema ikiwa inaelekea shimoni kuzama kabisa jumla, kwa kuwa reduced to nothing, lakini mara kabla ya kifo, ameibuka mkombozi, the savior wa kuiokoa Chadema, kama sasa Chadema wamejitambua, kesho watamchangua Mwambe, lakini kama Chadema ni wale wale wasiojitambua, then kesho watawachagua watu wale wale na kuendelea na chama kile kile na mambo yale yale down the drain.Mimi nikiwa msomaji mzuri wa trends za kisiasa, toka baada ya Uchaguzi Mkuu wa 2010, kuna vitu nilivieleza kuhusu CCM na Chadema ahead of 2015 election.Katika bandiko hili nilieleza jinsi CCM ilivyochokwa na jinsi Chadema haijajipanga, nikaeleza CCM imechokwa vipi, na kuishauri Chadema ijipange vipi.Wenzao CCM wakazifanyia kazi hoja za bandiko hili lakini Chadema...Katika safari ya kuelekea 2015 tukajitahidi humu kuielekeza Chadema nini cha kufanya ili iweze kuingia ikulu ile 2015, lakini kwa vile Chadema hawajitambui, they did nothing!.Angalieni ushauri huuKabla sijamzungumzia Mwenyekiti wa Chadema, Mhe. Freeman Mbowe, kuna members wa Chadema, sio tuu wanamkubali sana Mhe. Mbowe, bali wengine ni kama wanamuabudu fulani, hivyo ukisema lolote against Mbowe, kwao wanaona ni kama kumkufuru mungu fulani. Mhe. Mbowe amefanya makubwa ila amefikia kiwango cha optimum yake, kwa waliosoma sayansi, kama ni solution, Mhe. Mbowe ni Saturated Solution, it can not take anymore than it could. Kwa hizi political trends za sasa na the political dynamism ya Magufuli ambaye ni game changer, Chadema needs a fresh blood, something new of which Mwambe can do.Tangu miaka ya 80 kwenye kipindi changu cha ujana maji ya moto, Disco la Mbowe ndio lilikuwa disco kali in town. Wakati Club Billicanas Inafunguliwa mimi nikiwa mtangazaji wa RTD ndio tulitangaza live kila siku za Ijumaa na Jumamosi na siku zote niliingia bure disco la Bills!. Wakati mimi nafunga ndoa, vikao vyangu vya harusi nilivifanyia Bilicanas na nilipewa ukumbi bure na Freeman Mbowe mwenye in person na mpaka kesho sikumbuki kuwahikusikia kama kuna kikao kingine tena chochote cha harusi ya mtu kufanyikia pale, hivyo Mimi na Mbowe i dam dam, tumetoka mbali, hivyo maoni na ushauri wangu huu kwa Chadema sio personal ni maslahi ya Chadema.Tanzania Hatuna Upinzani Wowote wa Maana, na Baada ya Magufuli Kuingia ndio Kafunga KaziNo!, kwa 2020, now, the time its already too little too much, Magufuli just turned to be too good to defeat, ila Chadema needs to get some fresh blood kujiandaa kwa 2030. Kama Chadema bado hawajitambui na kumchagua tena Mbowe, kwanza uchaguzi mkuu wa 2020, Chadema haitapata kitu!, kisha Mhe. Mbowe atakwenda hadi 2024, uchaguzi mkuu wa 2025 ndio Magufuli anaondoka na kuachatrack record ya ajubu kuwa kutokea Tanzania, mgombea wa CCM hata hitaji kufanya kampeni yoyote, maendeleo ya kuonekanika, yatamfanyia kampeni, hivyo chance kwa Chadema kuanza kufukuta ni uchaguzi mkuu wa 2030