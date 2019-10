Mtuhumiwa wa Ufisadi Amshukuru Magufuli Kwa Wema, Huruma na Msamaha Kwake, Kuchonga Sanamu Ya Magufuli, Kuiweka Sebuleni Kwake, Kumshukuru Kila Siku!.

" Siku ya kuachiwa, kwanza nitamshukuru Mungu, kisha nitamuombea sana kwa Mungu rais Magufuli".



Ingekuwa Ikulu unajiendea tuu kama unavyokwenda dukani, siku yangu ya kuachiwa ningetamani, nikitoka juu jela, nianzie Ikulu kumshukuru kwanza rais Magufuli, ndipo nikajumuike na familia yangu, kiukweli baada ya Mungu, malaika na mitume na manabii wake, then anafuata rais Magufuli.



Na ili kumshukuru rais Magufuli kwa wema na huruma yake, nimeamua kumuenzi, kwa kumchongea sanamu, itakaa sebuleni kwangu, mara baada ya mlango mkubwa wa kuingia ndani, kila asubuhi, nitakuwa namwamkia na kusema asante Magufuli, kila nikitoka, nikirudi ni kumwambia Magufuli, asante".



Wanabodi,

This might look like a joke, lakini huu ni ukweli mtupu na maneno haya sio ya kuhadithiwa, ni maneno ambayo nimeyasikia

mwenyewe kwa masikio yangu.



Hii ni kauli ya mtuhumiwa mmoja wa ufisadi akizungumza na jamaa zake mahakama fulani baada ya kuandika barua kukiri, makosa, akakubali kulipa, kwa kukubaliana kiwango na DPP, leo amekamilisha taratibu hivyo if all goes well, kesho mtuhumiwa huyo ataachiliwa kwa msamaha wa rais Magufuli na atakuwa huru.



Naomba nisimtaje huyo mtuhumiwa, nisiitaje kesi yake, wala nisitaje ni mahakama gani, kwasababu nime overheard tuu sikuelezwa mimi, wala mhusika hanijui wala hajui mimi ni mwandishi, wala hajui kama alichozungumza kitaandikwa.



I can't guarantee if he meant it or he was joking lakini mimi kama mwandishi nimewaletea kitu cha kweli nilichosikia.



Kwa vile pia kuna dini zinazoabudu masanamu, kitendo cha mtu kumshukuru rais Magufuli hadi kumchongea sanamu, na ilitokea mchonga sanamu huyo ni ile jamii ya waabudu masanamu, then huko ni sawa na kumuabudu, hivyo ndani ya nyumba hiyo usikute kwenye sanamu hiyo, itakuwa inavishwa maua perhaps with some offering of some sort.



Pia taarifa hii kwako wewe mwana jf, inakupa ile jf advantage, be the first to know kuwa mtuhumiwa mmoja mkubwa wa ufisadi wa moja ya kesi kubwa za ufisadi, amekiri, amelipa na kesho ataachiliwa na kufutwa kwa kesi yake.



Mimi naendelea na zile hoja zangu tatu kuhusu misamaha hii.



1. Rais Magufuli atabarikiwa sana.

2. Uhuru wa mtu usifanywe for sale na haki is not for sale kwa wenye fedha tuu, wakiwemo mafisadi kuinunua haki kwa kuilipia kwa fedha huku mwizi wa kuku akiozea jela.

3. Waliobambikiwa, na kesi za muda mrefu uchunguzi ukiendelea ambapo serikali imeshindwa kupata ushahidi, waachiwe huru kwa kesi zao kufutwa na DPP kwa kutumia powers zake za Nolle.



Wasalaam

Paskali just back from

S.A.