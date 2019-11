Msaada tatizo la low voltage

Kazi yake ni kumaintain voltage ambayo uta SET hapo. Yaani ukiset 230V inamaintain hiihii au any voltage set (SP=Set Point) ili kukilinda kifaa kinacho tumia 230V kisiwe damaged na overvoltage, undervoltage na hata overcurrent(optional). Kitaalamu tunaita PID voltage Controller, Ni kama AVR au stabilizer wengine huita regulator wakati sio. PID controller hii ni digital one means inatumia more digital electronics components na algorithm/software kuliko analogy components kama conventional zilivyo. Business name naona wameita Adjustable Voltage Protector means protection against any swing voltage over the equipment being used. Hii inaweza kufanya hata kazi ya LUKU meter kwa kudisplay kWh (units) za kifaa TV, etc zilizotumika but inadepend za umechukua type gani, read the datasheet of it before buying.







As long as law of conservation of energy is concerned!.



Chukulia electricity working ni analogous na maji



Uki SET maji lita 20 yakiingia pipa basi hichi kifaa Kita maintain lita 20 ndo zibaki na sio pipa hapa nikama overvoltage imeshushwa mpaka 230V ambayo already SET.



UkiSET maji lita 20 na yakaingia lita 5 basi hichi kifaa hakiwezi kuzalisha maji lita 15 extra ili yawe maintained yakiwa lita 20, tatizo linakua maji yalipotoka nimachache kiasi hayawezi kua computed mpaka yabaki lita 20, hapa nisawa na supply ya tanesco ni under 200V halafu unataka imaintain 230V, rejea law of conservation of energy. So kama Voltage hata kifaa kinashindwa ku maintain basi tatizo linaeza kuwa supply voltage pia.





Karibu,



Engineer.