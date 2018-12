Msaada na Ushauri kuhusu body suliments powders.

Mkuu sina maana ya kuacha mazoezi hapana yani hizo supliments mana nahisi japo sijui kivile the more you take supliment the highers you build your muscles???



Swala la mazoezi huwa naliita conties assmesnt halina kuachwa japo kuna kudoji iv siku moja mbili tatu kama mambo ya kibana hapo utakuwa umenisoma kaka.