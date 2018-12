Marekani kuondoa wanajeshi wake Syria

Naona us kuondoa majeshi saizi kunasababu zaidi ya moja kwa mtazamowangu.



1,Us wana kabiliwa na kitisho cha Russia ambao wana mpango wa kuweka mfumo wa ulinzi kwenye anga lote la syria.

Kwa hiyo us watashindwa kutumia ndege zao kufanya wanachotaka.



2,Ikiwa urusi wata wazuiya kuruka katika anga la syria manayake watatakiwa kuruka kwa nguvu nandio itakuwa kuingia vitani na urusi na kufanya syria uwanja wa mapambano.



3, Kama syria ikiwa uwanja wa mapambano kati ya Us na urusi then kuna haja ya kuangalia faida na hasara.



Cha kwanza us wangependa kuona wakiingia vitani na Russia wangetaka kuona Russia inapata direct effect nyumbani kwake.

Kwa hiyo kama ni kuingia kwenye vita na Russia nibora iwe kupitia Ukraine na sio syria.



Hasara kubwa ambayo wanaweza kuipata Us kwa kuingia vitani syria ni kuhatarisha maisha ya marafikizao/ Ndugu zao Israel.



Maana Irani na urusi wanaweza kuamua kuishambulia Israel kama sehemu ya mapigano ama kulipiza kisasi.



Kwahiyo naona Us wameamua kuchapa mwendo kistaarabu kabla hawaja lazimishwa ili kukwepa aibu.



Sababu nyingine nikuhofia kujiharibu kiuchumi kwakuwa wakiingia vitani china watawapiku kirahisisana.



Kwa hiyo ukiwauliza US wangependa kuzipiga na nani kati ya Urusi na china nadhani watapenda waanze kuzigonga na china ili kuvuruga uchumiwao.



Kwakuwa wanaweza kupigana nae wakiwa mbali na nyumbani sababu wana access ya kuwakaribia kupitia Japan, Korea kusini ama Taiwan na sehemu zingine.



Hataivyo wanaweza kuingia vitani na Urusi iwapo tu kutakuwa na ulazima mkubwa.