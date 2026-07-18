Mapigano dhidi yako mwenyewe 💪

Mapigano dhidi yako mwenyewe 💪

ShesRise_1

ShesRise_1

JF-Expert Member
Joined
Aug 21, 2025
Posts
13,653
Reaction score
31,349
Natoa angalizo kwa wale wa unashinda JF full-time
Huu ni kama ushauri tu kwamba hii mada inakuhusu isome yote ili uanze leo kupigana na hiyo tabia isiyopendeza ya kufatilia ni nani anaingia online sa ngapi na anatoka saa ngapi

Sisi wengine kuandika ni moja wapo ya enjoyment 😊

Na hii platform sio kama hizo zingine za kupost makalio au kutafuta attention hapa tulio wengi hatufahamiani

na hii inatupa uhuru wa ku share kujifunza kupiga story na kufurahia maisha kwa mtindo huo

kwa wale wote wanaovutiwa na nyuzi zangu guys nipo in love kwenu 🥰 nawapenda sana😊😊

Twende zetu sasa 👇

Mapigano yapo ya aina nyingi Umewahi kusikia nchi fulani ikiwa vitani?
Watu husema nchi A inapigana na nchi B. Hayo huitwa mapigano

Pia kuna mapigano kati ya watu wawili, mtu A na mtu B, kama vile yanavyotokea ulingoni( mtu anapigwa hata kwa TKO)

Hata wanyama nao hupigana mfano kuku, mbuzi na wengine

Lakini je, umewahi kujiuliza kama inawezekana mtu kupigana dhidi ya yeye mwenyewe?

Jibu ni ndiyo, inawezekana kuwa na vita au mapigano dhidi yako mwenyewe

Haya ni mapigano ambayo hayapiganwi kwa ngumi wala silaha, bali ni mapambano ya ndani ya nafsi

Ni pale unapogundua kuna kitu ndani yako ambacho hakikufanyi kuwa mtu unayetaka kuwa, hivyo unaamua kukikabili

Mfano unaweza kujijua kabisa una tabia fulani kama wivu, hasira au kutokuwa na subira

Baada ya muda unagundua tabia hiyo haikusaidii wewe wala jamii inayokuzunguka

Hapo ndipo vita vinaanza siyo dhidi ya mtu mwingine, bali dhidi ya hiyo tabia iliyopo ndani yako

Unaanza kujifunza kujizuia kujirekebisha na kuikataa ile hali ambayo haikupi thamani

Kwa mfano, kama zamani ulikuwa huwezi kukaa nyumbani na kila mara ulitamani kutoka, siku moja hamu hiyo inapokuja unaweza kujikuta ukisema

Hapana, siendi leo(unakaza)

Hapo unakuwa umeanza kupigana dhidi yako mwenyewe unayashinda matamanio yako kwa ajili ya lengo kubwa zaidi

Sasa swali la mjadala👇

Wewe umewahi kuwa na vita au mapigano dhidi yako mwenyewe?
Ni nini kilishinda wewe au kile ulichokuwa unapambana nacho?

Ulipigana kwa muda gani, na ulitumia njia gani kushinda?

Nyongeza👇
Kabla hujaanza mapambano hayo, ni muhimu kujifanyia utafiti wa nafsi yako Jifahamu, tambua tabia zako, haiba yako na vitu vinavyokufanya uwe wewe

Baada ya hapo utaweza kuona kama kuna mambo ndani yako unayoyapenda au kuna mengine ambayo yanahitaji kubadilishwa

Kwa sababu wakati mwingine ushindi mkubwa wa mtu siyo kumshinda mwingine, bali ni kujishinda mwenyewe na kuwa yule mtu ambaye anatamani kuwa

Happy weekend 🔥
ShesRise_1 ✋️
 
ShesRise_1 said:
Natoa angalizo kwa wale wa unashinda JF full-time
Huu ni kama ushauri tu kwamba hii mada inakuhusu isome yote ili uanze leo kupigana na hiyo tabia isiyopendeza ya kufatilia ni nani anaingia online sa ngapi na anatoka saa ngapi

Sisi wengine kuandika ni moja wapo ya enjoyment 😊

Na hii platform sio kama hizo zingine za kupost makalio au kutafuta attention hapa tulio wengi hatufahamiani

na hii inatupa uhuru wa ku share kujifunza kupiga story na kufurahia maisha kwa mtindo huo

kwa wale wote wanaovutiwa na nyuzi zangu guys nipo in love kwenu 🥰 nawapenda sana😊😊


Twende zetu sasa 🤪👇

Mapigano yapo ya aina nyingi Umewahi kusikia nchi fulani ikiwa vitani?
Watu husema nchi A inapigana na nchi B. Hayo huitwa mapigano

Pia kuna mapigano kati ya watu wawili, mtu A na mtu B, kama vile yanavyotokea ulingoni( mtu anapigwa hata kwa TKO)



Hata wanyama nao hupigana mfano kuku, mbuzi na wengine

Lakini je, umewahi kujiuliza kama inawezekana mtu kupigana dhidi ya yeye mwenyewe?

Jibu ni ndiyo, inawezekana kuwa na vita au mapigano dhidi yako mwenyewe

Haya ni mapigano ambayo hayapiganwi kwa ngumi wala silaha, bali ni mapambano ya ndani ya nafsi

Ni pale unapogundua kuna kitu ndani yako ambacho hakikufanyi kuwa mtu unayetaka kuwa, hivyo unaamua kukikabili

Mfano unaweza kujijua kabisa una tabia fulani kama wivu, hasira au kutokuwa na subira

Baada ya muda unagundua tabia hiyo haikusaidii wewe wala jamii inayokuzunguka

Hapo ndipo vita vinaanza siyo dhidi ya mtu mwingine, bali dhidi ya hiyo tabia iliyopo ndani yako

Unaanza kujifunza kujizuia kujirekebisha na kuikataa ile hali ambayo haikupi thamani

Kwa mfano, kama zamani ulikuwa huwezi kukaa nyumbani na kila mara ulitamani kutoka, siku moja hamu hiyo inapokuja unaweza kujikuta ukisema

Hapana, siendi leo(unakaza)

Hapo unakuwa umeanza kupigana dhidi yako mwenyewe unayashinda matamanio yako kwa ajili ya lengo kubwa zaidi

Sasa swali la mjadala👇

Wewe umewahi kuwa na vita au mapigano dhidi yako mwenyewe?
Ni nini kilishinda wewe au kile ulichokuwa unapambana nacho?

Ulipigana kwa muda gani, na ulitumia njia gani kushinda?

Nyongeza👇
Kabla hujaanza mapambano hayo, ni muhimu kujifanyia utafiti wa nafsi yako Jifahamu, tambua tabia zako, haiba yako na vitu vinavyokufanya uwe wewe

Baada ya hapo utaweza kuona kama kuna mambo ndani yako unayoyapenda au kuna mengine ambayo yanahitaji kubadilishwa

Kwa sababu wakati mwingine ushindi mkubwa wa mtu siyo kumshinda mwingine, bali ni kujishinda mwenyewe na kuwa yule mtu ambaye anatamani kuwa

Happy weekend 🔥
ShesRise_1 ✋️
Click to expand...
well done ndugu mdau,

katika ulimwengu wa roho tunaita mafarakano nafsini, ni vita ambayo mpigaji na mpigwaji ni wewe mwenyewe.

In fact,
ikiwa imotional stability ya mtu ni madhubuti physically and mentally, ni hakika kwa Neema na Baraka za Mungu mtu huyo anaweza kua mshindi wa kila vita iwe ndani au nje ya nafsi yako.

walio dhaifu katika kudhibiti hisia zoa, hujikuta wakishindwa vita nyingi tena rahisi sana mapema mno. Mathalani unaweza kumkuta kijana akiona mbuzi au kuku wakijamiina, nae mbiombio bafuni anaenda kuchukua sheria mkononi na kujimaliza kwa sabuni.
Huku ni kushindwa vita vyako mwenyewe vya kisaikolojia vibaya mno.

I appreciate you very much ndugu mdau, God bless you 🐒
 
Tlaatlaah said:
well done ndugu mdau,

katika ulimwengu wa roho tunaita mafarakano nafasini, ni vita ambayo mpigaji na mpigwaji ni wewe mwenyewe.
Click to expand...
Hapa wale watu wa rohoni ndio wanaelewa zaidi asante sana
Tlaatlaah said:
In fact,
ikiwa imotional stability ya mtu ni madhubuti physically and mentally, ni hakika kwa Neema na Baraka za Mungu mtu huyo anaweza kua mshindi wa kila vita iwe ndani au nje ya nafsi yako.
Click to expand...
Exactly 👏
Tlaatlaah said:
walio dhaifu katika kudhibiti hisia zoa, hujikuta wakishindwa vita nyingi tena rahisi sana mapema mno. Mathalani unaweza kumkuta kijana akiona mbuzi au kuku wakijamiina, nae mbiombio bafuni anaenda kuchukua sheria mkononi na kujimaliza kwa sabuni.
Huku ni kushindwa vita vyako mwenyewe vya kisaikolojia vibaya mno.
Click to expand...
Huu mfano 😎 anyway
Tlaatlaah said:
I appreciate you very much ndugu mdau, God bless you 🐒
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Shukran karibu tena mdau🙏🙏
 
ShesRise_1 said:
Natoa angalizo kwa wale wa unashinda JF full-time
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Leo weekend hatukusemi, sisi wenyewe tunapiga misele Jf leo kutwa nzima......
9176ffad1597c72be9fde8341c650e5a.jpg
 
ShesRise_1 said:
Natoa angalizo kwa wale wa unashinda JF full-time
Huu ni kama ushauri tu kwamba hii mada inakuhusu isome yote ili uanze leo kupigana na hiyo tabia isiyopendeza ya kufatilia ni nani anaingia online sa ngapi na anatoka saa ngapi

Sisi wengine kuandika ni moja wapo ya enjoyment 😊

Na hii platform sio kama hizo zingine za kupost makalio au kutafuta attention hapa tulio wengi hatufahamiani

na hii inatupa uhuru wa ku share kujifunza kupiga story na kufurahia maisha kwa mtindo huo

kwa wale wote wanaovutiwa na nyuzi zangu guys nipo in love kwenu 🥰 nawapenda sana😊😊


Twende zetu sasa 🤪👇

Mapigano yapo ya aina nyingi Umewahi kusikia nchi fulani ikiwa vitani?
Watu husema nchi A inapigana na nchi B. Hayo huitwa mapigano

Pia kuna mapigano kati ya watu wawili, mtu A na mtu B, kama vile yanavyotokea ulingoni( mtu anapigwa hata kwa TKO)



Hata wanyama nao hupigana mfano kuku, mbuzi na wengine

Lakini je, umewahi kujiuliza kama inawezekana mtu kupigana dhidi ya yeye mwenyewe?

Jibu ni ndiyo, inawezekana kuwa na vita au mapigano dhidi yako mwenyewe

Haya ni mapigano ambayo hayapiganwi kwa ngumi wala silaha, bali ni mapambano ya ndani ya nafsi

Ni pale unapogundua kuna kitu ndani yako ambacho hakikufanyi kuwa mtu unayetaka kuwa, hivyo unaamua kukikabili

Mfano unaweza kujijua kabisa una tabia fulani kama wivu, hasira au kutokuwa na subira

Baada ya muda unagundua tabia hiyo haikusaidii wewe wala jamii inayokuzunguka

Hapo ndipo vita vinaanza siyo dhidi ya mtu mwingine, bali dhidi ya hiyo tabia iliyopo ndani yako

Unaanza kujifunza kujizuia kujirekebisha na kuikataa ile hali ambayo haikupi thamani

Kwa mfano, kama zamani ulikuwa huwezi kukaa nyumbani na kila mara ulitamani kutoka, siku moja hamu hiyo inapokuja unaweza kujikuta ukisema

Hapana, siendi leo(unakaza)

Hapo unakuwa umeanza kupigana dhidi yako mwenyewe unayashinda matamanio yako kwa ajili ya lengo kubwa zaidi

Sasa swali la mjadala👇

Wewe umewahi kuwa na vita au mapigano dhidi yako mwenyewe?
Ni nini kilishinda wewe au kile ulichokuwa unapambana nacho?

Ulipigana kwa muda gani, na ulitumia njia gani kushinda?

Nyongeza👇
Kabla hujaanza mapambano hayo, ni muhimu kujifanyia utafiti wa nafsi yako Jifahamu, tambua tabia zako, haiba yako na vitu vinavyokufanya uwe wewe

Baada ya hapo utaweza kuona kama kuna mambo ndani yako unayoyapenda au kuna mengine ambayo yanahitaji kubadilishwa

Kwa sababu wakati mwingine ushindi mkubwa wa mtu siyo kumshinda mwingine, bali ni kujishinda mwenyewe na kuwa yule mtu ambaye anatamani kuwa

Happy weekend 🔥
ShesRise_1 ✋️
Click to expand...

"Kwa sababu wakati mwingine ushindi mkubwa wa mtu siyo kumshinda mwingine, bali ni kujishinda mwenyewe na kuwa yule mtu ambaye anatamani kuwa"
 
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