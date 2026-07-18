Natoa angalizo kwa wale wa unashinda JF full-time

Huu ni kama ushauri tu kwamba hii mada inakuhusu isome yote ili uanze leo kupigana na hiyo tabia isiyopendeza ya kufatilia ni nani anaingia online sa ngapi na anatoka saa ngapi



Sisi wengine kuandika ni moja wapo ya enjoyment 😊



Na hii platform sio kama hizo zingine za kupost makalio au kutafuta attention hapa tulio wengi hatufahamiani



na hii inatupa uhuru wa ku share kujifunza kupiga story na kufurahia maisha kwa mtindo huo



kwa wale wote wanaovutiwa na nyuzi zangu guys nipo in love kwenu 🥰 nawapenda sana😊😊



Twende zetu sasa 👇



Mapigano yapo ya aina nyingi Umewahi kusikia nchi fulani ikiwa vitani?

Watu husema nchi A inapigana na nchi B. Hayo huitwa mapigano



Pia kuna mapigano kati ya watu wawili, mtu A na mtu B, kama vile yanavyotokea ulingoni( mtu anapigwa hata kwa TKO)



Hata wanyama nao hupigana mfano kuku, mbuzi na wengine



Lakini je, umewahi kujiuliza kama inawezekana mtu kupigana dhidi ya yeye mwenyewe?



Jibu ni ndiyo, inawezekana kuwa na vita au mapigano dhidi yako mwenyewe



Haya ni mapigano ambayo hayapiganwi kwa ngumi wala silaha, bali ni mapambano ya ndani ya nafsi



Ni pale unapogundua kuna kitu ndani yako ambacho hakikufanyi kuwa mtu unayetaka kuwa, hivyo unaamua kukikabili



Mfano unaweza kujijua kabisa una tabia fulani kama wivu, hasira au kutokuwa na subira



Baada ya muda unagundua tabia hiyo haikusaidii wewe wala jamii inayokuzunguka



Hapo ndipo vita vinaanza siyo dhidi ya mtu mwingine, bali dhidi ya hiyo tabia iliyopo ndani yako



Unaanza kujifunza kujizuia kujirekebisha na kuikataa ile hali ambayo haikupi thamani



Kwa mfano, kama zamani ulikuwa huwezi kukaa nyumbani na kila mara ulitamani kutoka, siku moja hamu hiyo inapokuja unaweza kujikuta ukisema



Hapana, siendi leo(unakaza)



Hapo unakuwa umeanza kupigana dhidi yako mwenyewe unayashinda matamanio yako kwa ajili ya lengo kubwa zaidi



Sasa swali la mjadala👇



Wewe umewahi kuwa na vita au mapigano dhidi yako mwenyewe?

Ni nini kilishinda wewe au kile ulichokuwa unapambana nacho?



Ulipigana kwa muda gani, na ulitumia njia gani kushinda?



Nyongeza👇

Kabla hujaanza mapambano hayo, ni muhimu kujifanyia utafiti wa nafsi yako Jifahamu, tambua tabia zako, haiba yako na vitu vinavyokufanya uwe wewe



Baada ya hapo utaweza kuona kama kuna mambo ndani yako unayoyapenda au kuna mengine ambayo yanahitaji kubadilishwa



Kwa sababu wakati mwingine ushindi mkubwa wa mtu siyo kumshinda mwingine, bali ni kujishinda mwenyewe na kuwa yule mtu ambaye anatamani kuwa



Happy weekend 🔥

ShesRise_1 ✋️